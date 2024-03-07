РУС
Вследствие российского минометного обстрела на Черниговщине погиб гражданский, - ОВА. ФОТО

Вследствие российского минометного обстрела в Черниговской области погиб гражданский.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

Сегодня около 16:00 в Семеновской громаде во время минометного обстрела погиб гражданский мужчина 1972 года рождения. Тело у воронки нашли соседи.

загиблий цивільний на Чернігівщині

Также вследствие атаки дронов поврежден частный дом. Хозяин чудом уцелел", - сообщил чиновник.

обстрел (29023) Черниговщина (1486) жертвы (2156)
