Вследствие российского минометного обстрела на Черниговщине погиб гражданский, - ОВА. ФОТО
Вследствие российского минометного обстрела в Черниговской области погиб гражданский.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
Сегодня около 16:00 в Семеновской громаде во время минометного обстрела погиб гражданский мужчина 1972 года рождения. Тело у воронки нашли соседи.
Также вследствие атаки дронов поврежден частный дом. Хозяин чудом уцелел", - сообщил чиновник.
