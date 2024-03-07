Внаслідок російського мінометного обстрілу на Чернігівщині загинув цивільний, - ОВА. ФОТО

Внаслідок російського мінометного обстрілу у Чернігівській області загинув цивільний.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА Вячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько 16:00 у Семенівській громаді під час мінометного обстрілу загинув цивільний чоловік 1972 року народження. Тіло біля воронки знайшли сусіди.

Також внаслідок атаки дронів пошкоджено приватний будинок. Господар дивом вцілів", - повідомив чиновник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти зранку обстріляли цивільне авто на прикордонні Чернігівщини (оновлено). ФОТО