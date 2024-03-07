УКР
Внаслідок російського мінометного обстрілу на Чернігівщині загинув цивільний, - ОВА. ФОТО

Внаслідок російського мінометного обстрілу у Чернігівській області загинув цивільний.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА Вячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько 16:00 у Семенівській громаді під час мінометного обстрілу загинув цивільний чоловік 1972 року народження. Тіло біля воронки знайшли сусіди.

загиблий цивільний на Чернігівщині

Також внаслідок атаки дронів пошкоджено приватний будинок. Господар дивом вцілів", - повідомив чиновник.

