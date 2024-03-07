Внаслідок російського мінометного обстрілу на Чернігівщині загинув цивільний, - ОВА. ФОТО
Внаслідок російського мінометного обстрілу у Чернігівській області загинув цивільний.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА Вячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні близько 16:00 у Семенівській громаді під час мінометного обстрілу загинув цивільний чоловік 1972 року народження. Тіло біля воронки знайшли сусіди.
Також внаслідок атаки дронів пошкоджено приватний будинок. Господар дивом вцілів", - повідомив чиновник.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль