УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7683 відвідувача онлайн
Новини
418 3

США приєдналися до міжнародної коаліції за повернення українських дітей

держдеп

США офіційно приєдналися до міжнародної коаліції з повернення викрадених росіянами українських дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це оголосив на своєму сайті Державний департамент США.

"Сполучені Штати оголошують, що приєдналися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей як держава-член, щоб підтримати безпечне повернення всіх українських дітей, які були незаконно депортовані або насильно переміщені Росією, і забезпечити притягнення винних до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Сполучені Штати підтвердили свою підтримку Спільній декларації про створення Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, раніше оприлюдненої Канадою та Україною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лубінець: Росіяни роблять з українських дітей солдатів

В тексті декларації члени коаліції серед іншого висловлюють підтримку четвертого пункту української Формули миру, в якому йдеться про звільнення всіх полонених і депортованих, зокрема викрадених українських дітей.

Автор: 

діти (5265) коаліція (410) викрадення (832) США (24092) Україна (6054)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Викрадати викраденних дітей..
показати весь коментар
08.03.2024 07:20 Відповісти
Для викрадачів дітей має бути український моссад. Для цього треба повернути з сізо Червінського, і поновити на посадах Бурбу, "Шведа" і інших.
Зелена шобла клоунів і блогерів не здатна вирішувати такі питання.
показати весь коментар
08.03.2024 20:51 Відповісти
 
 