США приєдналися до міжнародної коаліції за повернення українських дітей

США офіційно приєдналися до міжнародної коаліції з повернення викрадених росіянами українських дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це оголосив на своєму сайті Державний департамент США.

"Сполучені Штати оголошують, що приєдналися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей як держава-член, щоб підтримати безпечне повернення всіх українських дітей, які були незаконно депортовані або насильно переміщені Росією, і забезпечити притягнення винних до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Сполучені Штати підтвердили свою підтримку Спільній декларації про створення Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, раніше оприлюдненої Канадою та Україною.

В тексті декларації члени коаліції серед іншого висловлюють підтримку четвертого пункту української Формули миру, в якому йдеться про звільнення всіх полонених і депортованих, зокрема викрадених українських дітей.