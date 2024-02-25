Лубінець: Росіяни роблять з українських дітей солдатів

Українські діти є ресурсом для росіян, вони їх записують у військові організації і роблять з них солдатів.

Про це під час форуму "Україна. Рік 2024" заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми постійно наголошуємо, що українські діти для росіян - це ресурс. Вони всіх українських дітей записують у військові організації, виховують солдатів, промивають їм мізки і вони у майбутньому (на думку росіян - ред.) повинні бути членами російської армії і будуть воювати проти нас або проти іншої країни, у тому числі проти тих країн, які зараз займають позицію: "це ж нас не стосується, напевно, ми не будемо допомагати Україні", - зазначив він.

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За словами Лубінця, РФ є країною-терористом і росіяни вчиняють геноцид щодо українських дітей та інших категорій громадян України.

Омбудсмен заявив, що представники МКЧХ - єдиної організації, яка має унікальний мандат захисту прав військовополонених - 10 років не можуть потрапити до місць, де росіяни тримають українських військовополонених.

"Як результат, ви бачите, у якому стані ми повертаємо наших героїв і героїнь з російського полону. І щодо цивільних заручників, за нашими неофіційними даними, приблизно під 28 тисяч громадян України перебувають у російських застінках - журналісти, представники місцевого самоврядування, представники церков, міжнародні представники", - поінформував він.

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Лубінець нагадав, що окупанти затримали трьох офіційних представників ОБСЄ: двох - у Донецькій області, одного - в Луганській області.

"І кілька років ми не можемо їх звільнити. І весь цей час РФ є членом ОБСЄ. Чи це не є показник того, що у нас криза міжнародних організацій? Я особисто не вірю у міжнародні організації, при всій повазі до них. Це – реалії", - сказав Лубінець.

Він розповів, що українська влада вірить у конкретні країни.

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"Ми віримо у Катар, який допоміг нам повернути нещодавно 11 дітей, у зусилля Ватикану. Результат Мальти: Канада виступила з ініціативою створення великої міжнародної коаліції повернення наших дітей. 70 країн вже туди приєдналися. Не хочу анонсувати, але я знаю, що завтра у нас буде наступний крок, і всі ви про нього дізнаєтеся", - зазначив Лубінець.