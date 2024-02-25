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Лубінець: Росіяни роблять з українських дітей солдатів

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

Українські діти є ресурсом для росіян, вони їх записують у військові організації і роблять з них солдатів.

Про це під час форуму "Україна. Рік 2024" заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми постійно наголошуємо, що українські діти для росіян - це ресурс. Вони всіх українських дітей записують у військові організації, виховують солдатів, промивають їм мізки і вони у майбутньому (на думку росіян - ред.) повинні бути членами російської армії і будуть воювати проти нас або проти іншої країни, у тому числі проти тих країн, які зараз займають позицію: "це ж нас не стосується, напевно, ми не будемо допомагати Україні", - зазначив він.

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За словами Лубінця, РФ є країною-терористом і росіяни вчиняють геноцид щодо українських дітей та інших категорій громадян України.

Омбудсмен заявив, що представники МКЧХ - єдиної організації, яка має унікальний мандат захисту прав військовополонених - 10 років не можуть потрапити до місць, де росіяни тримають українських військовополонених.

"Як результат, ви бачите, у якому стані ми повертаємо наших героїв і героїнь з російського полону. І щодо цивільних заручників, за нашими неофіційними даними, приблизно під 28 тисяч громадян України перебувають у російських застінках - журналісти, представники місцевого самоврядування, представники церков, міжнародні представники", - поінформував він.

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Лубінець нагадав, що окупанти затримали трьох офіційних представників ОБСЄ: двох - у Донецькій області, одного - в Луганській області.

"І кілька років ми не можемо їх звільнити. І весь цей час РФ є членом ОБСЄ. Чи це не є показник того, що у нас криза міжнародних організацій? Я особисто не вірю у міжнародні організації, при всій повазі до них. Це – реалії", - сказав Лубінець.

Він розповів, що українська влада вірить у конкретні країни.

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"Ми віримо у Катар, який допоміг нам повернути нещодавно 11 дітей, у зусилля Ватикану. Результат Мальти: Канада виступила з ініціативою створення великої міжнародної коаліції повернення наших дітей. 70 країн вже туди приєдналися. Не хочу анонсувати, але я знаю, що завтра у нас буде наступний крок, і всі ви про нього дізнаєтеся", - зазначив Лубінець.

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25.02.2024 16:53 Відповісти
О как интересно россиянам не хочется изучить Историю падения Турции как вяликой страны султаната кто и почему сверг султана за что и почему...и так далее...это были ЯНЫЧАРЫ.... А это у нас кто--- то самое что с наших детей делают кацапы-- а турки делали --янычар..
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25.02.2024 16:55 Відповісти
Угу ...ви , головне , більше кацапського газу , через територію України , прокачуйте і все буде гаразд ...
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25.02.2024 17:10 Відповісти
Якщо каже 30тисяч насправді вдвічі більше
На Богуслаєва, Пінчука і Кулініча тисяч 10 запросто
Але їх скоріше просто так відпустять а Україні, далі працювати на рашу
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25.02.2024 17:43 Відповісти
Яничар вони з них роблять, для того й вивезли в орду.
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25.02.2024 17:57 Відповісти
*Все родом з детства*,це вже загублені душі,їм вже мізки *засрали*і це лишиться на все життя.ну за малим виключенням.
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25.02.2024 20:22 Відповісти
 
 