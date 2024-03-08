Росія заявляє про атаку 12 українських безпілотників
Міноборони РФ повідомляє, що над Бєлгородською та Волгоградською областями РФ нібито збили вночі 12 українських безпілотників.
Відповідне повідомлення оприлюднило Міноборони Росії, передає Цензор.НЕТ.
"Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Бєлгородської області, одинадцять БпЛА знищено над територією Волгоградської області", - заявили в російькому МО.
Останнім часом Росія регулярно повідомляє про нібито збиття українських безпілотників над своєю територією.
