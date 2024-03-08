УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7771 відвідувач онлайн
Новини Війна
1 565 4

Росія заявляє про атаку 12 українських безпілотників

український,безпілотник

Міноборони РФ повідомляє, що над Бєлгородською та Волгоградською областями РФ нібито збили вночі 12 українських безпілотників.

Відповідне повідомлення оприлюднило Міноборони Росії, передає Цензор.НЕТ.

"Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Бєлгородської області, одинадцять БпЛА знищено над територією Волгоградської області", - заявили в російькому МО.

Останнім часом Росія регулярно повідомляє про нібито збиття українських безпілотників над своєю територією.

Також читайте: На найбільшому меткомбінаті російської "Сєвєрсталі" стався вибух. Місцева влада назвала причиною атаку безпілотника (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4727) росія (67271)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Іменно про нібито збиття,а горять нафтові компанії, оборонні заводи ...
показати весь коментар
08.03.2024 09:16 Відповісти
Яким заводом збивали, не зрозуміло?
показати весь коментар
08.03.2024 09:16 Відповісти
Шаблею "родіни-матєрі"..
показати весь коментар
08.03.2024 09:55 Відповісти
цифри 4,8,12,16,... завжди треба просто ігнорувати. лапша на підсвідоме юзерів.
показати весь коментар
08.03.2024 09:22 Відповісти
 
 