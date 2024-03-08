УКР
Десантники 79-ї бригади знищили 12 ворожих бронемашин у бою поблизу Новомихайлівки. ВIДЕО

Десантники 79-ї бригади знищили 12 ворожих бронемашин та відбили масований наступ окупантів поблизу Новомихайлівки на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бою з окупантами опублікований у соцмережах.

"Відмінні кадри відбиття масштабного російського штурму на одній із найгарячіших ділянок фронту біля Новомихайлівки. Десантники 79-ї бригади ДШВ ЗСУ припиняють спробу прориву наших позицій: у хід ідуть дрони, ПТРК, артилерія та міни. Під таким неймовірним натиском ворожі наступальні сили були приречені і видавлені, відступивши з важкими втратами живої сили та бронетехніки - мінус 12 одиниць, серед яких 4 танки", - зазначає автор публікації.

Донецька область (9356) бойові дії (4503) 79 окрема десантно-штурмова бригада (204)
+24
Дякуємо наші рідні. Бережіться.
08.03.2024 09:53 Відповісти
+22
русня у фритюрі
08.03.2024 09:51 Відповісти
+16
Слава Героям!!!
На 1:18 хв - оператор дрона супер-професіонал!
08.03.2024 09:53 Відповісти
русня у фритюрі
08.03.2024 09:51 Відповісти
у сухарях паніровочних ))))
08.03.2024 11:02 Відповісти
Дякуємо наші рідні. Бережіться.
08.03.2024 09:53 Відповісти
Слава Героям!!!
На 1:18 хв - оператор дрона супер-професіонал!
08.03.2024 09:53 Відповісти
Влучити у таку маленьку шпаринку.
08.03.2024 13:17 Відповісти
Що це в них за пепелаци? Самоклепи?
08.03.2024 09:59 Відповісти
Как показывает практика ведения боя - то танки и бтр, и нахер не нужны. Они горят как спички.
08.03.2024 10:00 Відповісти
Зєбілушка, те що ти дивися відосики де горять танки та інша важка техніка не означає , що вони "нє нужньі ".
Навіть один танк на позиції створює купу проблем для бійців.
Навіть старі радянські танки, з яких тупоголові ржали, також створють клопоти, коли їх тупо заривають в землю залишаючи гармату та кулемет
08.03.2024 10:48 Відповісти
Guten Morgen, orki! З 8 березням вас ...
08.03.2024 10:08 Відповісти
Рівно на 12 більше нід СЩА в Афганістані. А вони ****** розчаровані нами
08.03.2024 10:17 Відповісти
Красені.
08.03.2024 10:17 Відповісти
Славетні Миколаївські десантники як завжди серед найкращих! 👍💪✌️
08.03.2024 10:20 Відповісти
Горят скрепные, горят !
08.03.2024 10:23 Відповісти
Це вже щашлики?
08.03.2024 10:36 Відповісти
Дякую, Хлопці!! Хай Господь Вас береже, рідні наші!
08.03.2024 11:00 Відповісти
Розтрощили кацапню наші хлопці вщент - це радує 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
08.03.2024 11:10 Відповісти
1:18 Джордан підняв з підлоги, та дотянув до фільтра.
08.03.2024 11:22 Відповісти
Супер! М О Л О Д Ц І !!!
08.03.2024 11:32 Відповісти
 
 