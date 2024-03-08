Десантники 79-ї бригади знищили 12 ворожих бронемашин у бою поблизу Новомихайлівки. ВIДЕО

Десантники 79-ї бригади знищили 12 ворожих бронемашин та відбили масований наступ окупантів поблизу Новомихайлівки на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бою з окупантами опублікований у соцмережах.

"Відмінні кадри відбиття масштабного російського штурму на одній із найгарячіших ділянок фронту біля Новомихайлівки. Десантники 79-ї бригади ДШВ ЗСУ припиняють спробу прориву наших позицій: у хід ідуть дрони, ПТРК, артилерія та міни. Під таким неймовірним натиском ворожі наступальні сили були приречені і видавлені, відступивши з важкими втратами живої сили та бронетехніки - мінус 12 одиниць, серед яких 4 танки", - зазначає автор публікації.

