Десантники 79-ї бригади знищили 12 ворожих бронемашин у бою поблизу Новомихайлівки. ВIДЕО
Десантники 79-ї бригади знищили 12 ворожих бронемашин та відбили масований наступ окупантів поблизу Новомихайлівки на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бою з окупантами опублікований у соцмережах.
"Відмінні кадри відбиття масштабного російського штурму на одній із найгарячіших ділянок фронту біля Новомихайлівки. Десантники 79-ї бригади ДШВ ЗСУ припиняють спробу прориву наших позицій: у хід ідуть дрони, ПТРК, артилерія та міни. Під таким неймовірним натиском ворожі наступальні сили були приречені і видавлені, відступивши з важкими втратами живої сили та бронетехніки - мінус 12 одиниць, серед яких 4 танки", - зазначає автор публікації.
На 1:18 хв - оператор дрона супер-професіонал!
Навіть один танк на позиції створює купу проблем для бійців.
Навіть старі радянські танки, з яких тупоголові ржали, також створють клопоти, коли їх тупо заривають в землю залишаючи гармату та кулемет