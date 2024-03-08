На Херсонщині є влучання в об’єкт критичної інфраструктури, за добу ворог обстріляв дві громади Миколаївщини

Минулої доби противник обстрілював Кізомис, Золоту Балку, Станіслав, Миколаївку, Антонівку, Дудчани, Михайлівку, Широку Балку, Томину Балку, Білозерку, Качкарівку, Садове, Понятівку, Придніпровське та місто Херсон. На Миколаївщині вночі збили два "шахеди", ворог обстріляв дві громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На Херсонщині 5 людей дістали поранення внаслідок російських обстрілів. Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, по Новоолександрівській громаді Бериславського району ворог завдав ракетного удару.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків.

У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено будівлю театру та музею. Були зафіксовані влучання у газогін, підприємство, магазин, гаражні приміщення та автівки", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та господарчі споруди.

Протягом 7 березня російські загарбники з мінометів двічі обстріляли акваторію Очаківської громади, з артилерії завдали ударів по населеному пункту Куцурубської громади. Як повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, обійшлося без постраждалих

В ніч на 8 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два БпЛА типу "Shahed 131/136".