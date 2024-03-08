УКР
Голова МОК Бах звинуватив Росію у порушенні Олімпійської хартії

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що російська влада порушила Олімпійську хартію, у відповідь на звинувачення міністра закордонних справ росії сергія лаврова самого глави МОК у зраді ідеалів олімпізму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

"Щодня ми спостерігаємо дедалі агресивніші заяви з боку російського уряду та чиновників. Примітно, що ця агресія походить від того ж самого уряду, який стояв за скандальними маніпуляціями з антидопінговою системою до, під час і після зимових Олімпійських ігор 2014 року в Сочі.

Також важливо, що російський уряд ігнорує те, що воно змусило нас діяти. Кричуще порушення Олімпійської хартії призвело до таких наших дій", - наголосив Бах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Литві шукають способи недопущення російських і білоруських спортсменів до участі в міжнародних змаганнях

Нагадаємо,  МОК у грудні 2023 року оголосив про допуск російських спортсменів на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі в індивідуальному нейтральному статусі за дотримання низки критеріїв. Серед іншого на Олімпіаді буде заборонено демонстрацію офіційної символіки Росії.

Бах заявив, що Спортивний арбітражний суд (CAS) підтримав "справедливий та ретельно вивірений" підхід МОК до російських та білоруських спортсменів.

+8
а Бах що, недоотримав обіцяного бабла від *****???
бо щось заспівав по другому
08.03.2024 11:23 Відповісти
+3
Але спортсменів продовжуємо допускати. Що дозволено Юпітеру...
08.03.2024 11:20 Відповісти
+2
Якщо порушили, то нехай гребуть за Байкал на всекорейські ігри.
08.03.2024 11:33 Відповісти
рубєль обесцінюється, панімаєть-лі 😂
08.03.2024 11:27 Відповісти
Скоріш просто натякає, що за мовчазне вислуховування звинувачень від коняки треба добряче доплатити.
08.03.2024 11:47 Відповісти
санкции работают(с)
08.03.2024 12:33 Відповісти
Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що російська влада порушила Олімпійську хартію... спльовуючи рідке порушення, щойно висмоктане у представника ідеалів російського олімпіздецаму.
08.03.2024 11:24 Відповісти
і цей бах, який став такий ба-бах, навіть хабарі рашці повернув?
во дайот ! 😂
08.03.2024 11:25 Відповісти
А касапи допінг ще не "узаконили"??
08.03.2024 11:29 Відповісти
Як до них повільно доходить... Поки нах рашка в наглу не пошле - всі лізуть домовлятися
08.03.2024 11:32 Відповісти
Аааа, коли особисто Баха це почало стосуватись то зразу помітив шо коняка кацапсяча шось там верзе. А коли Україну принижують то значить не помічає, гнида...
08.03.2024 11:34 Відповісти
Головний посил Олімпійського руху. Всі конфлікти та війни припиняються на час проведення ігор ! Хто порушує - не має право надсилати своїх спортсменів АПРІОРІ. «Швидше, вище, сильніше - разом».
08.03.2024 11:38 Відповісти
Точно, но кровавые БАБКИ ***** для этих "олимпийских" ****** выше всяких принципов.
08.03.2024 13:06 Відповісти
схоже на купівлю всяких Бахів у русні вже бракує грошенят. Зазвичай такі бюрократи стають нормальними людьми лише коли недоспонсоровані
08.03.2024 11:46 Відповісти
різниця курсів:
у рашки впав, а у бахів виріс 😂
08.03.2024 11:53 Відповісти
Это он так денег у ***** выпрашивает...
08.03.2024 12:51 Відповісти
А от як таке чути рашці.... Десятиріччями скупляли цих ченуш продажних.... А вони зараз таке кажуть... Ото там пукан горить зараз...
08.03.2024 13:16 Відповісти
 
 