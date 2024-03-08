Голова МОК Бах звинуватив Росію у порушенні Олімпійської хартії

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що російська влада порушила Олімпійську хартію, у відповідь на звинувачення міністра закордонних справ росії сергія лаврова самого глави МОК у зраді ідеалів олімпізму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

"Щодня ми спостерігаємо дедалі агресивніші заяви з боку російського уряду та чиновників. Примітно, що ця агресія походить від того ж самого уряду, який стояв за скандальними маніпуляціями з антидопінговою системою до, під час і після зимових Олімпійських ігор 2014 року в Сочі.

Також важливо, що російський уряд ігнорує те, що воно змусило нас діяти. Кричуще порушення Олімпійської хартії призвело до таких наших дій", - наголосив Бах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Литві шукають способи недопущення російських і білоруських спортсменів до участі в міжнародних змаганнях

Нагадаємо, МОК у грудні 2023 року оголосив про допуск російських спортсменів на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі в індивідуальному нейтральному статусі за дотримання низки критеріїв. Серед іншого на Олімпіаді буде заборонено демонстрацію офіційної символіки Росії.

Бах заявив, що Спортивний арбітражний суд (CAS) підтримав "справедливий та ретельно вивірений" підхід МОК до російських та білоруських спортсменів.