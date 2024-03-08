Глава МОК Бах обвинил Россию в нарушении Олимпийской хартии

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российские власти нарушили Олимпийскую хартию в ответ на обвинения со стороны министра иностранных дел России Сергея Лаврова в измене идеалам олимпизма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

"Ежедневно мы наблюдаем все более агрессивные заявления со стороны российского правительства и чиновников. Примечательно, что эта агрессия происходит от того же правительства, которое стояло за скандальными манипуляциями с антидопинговой системой до, во время и после зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Также важно, что российское правительство игнорирует, что оно заставило нас действовать. Вопиющее нарушение Олимпийской хартии привело к таким нашим действиям", - подчеркнул Бах.

Также читайте: В Литве ищут способы недопущения российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях

Напомним, МОК в декабре 2023 года объявил о допуске российских спортсменов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Среди прочего, на Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России.

Бах заявил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал "справедливый и тщательно выверенный" подход МОК к российским и белорусским спортсменам.