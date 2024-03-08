РУС
Глава МОК Бах обвинил Россию в нарушении Олимпийской хартии

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российские власти нарушили Олимпийскую хартию в ответ на обвинения со стороны министра иностранных дел России Сергея Лаврова в измене идеалам олимпизма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

"Ежедневно мы наблюдаем все более агрессивные заявления со стороны российского правительства и чиновников. Примечательно, что эта агрессия происходит от того же правительства, которое стояло за скандальными манипуляциями с антидопинговой системой до, во время и после зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Также важно, что российское правительство игнорирует, что оно заставило нас действовать. Вопиющее нарушение Олимпийской хартии привело к таким нашим действиям", - подчеркнул Бах.

Также читайте: В Литве ищут способы недопущения российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях

Напомним, МОК в декабре 2023 года объявил о допуске российских спортсменов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Среди прочего, на Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России.

Бах заявил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал "справедливый и тщательно выверенный" подход МОК к российским и белорусским спортсменам.

+8
а Бах що, недоотримав обіцяного бабла від *****???
бо щось заспівав по другому
08.03.2024 11:23 Ответить
+3
Але спортсменів продовжуємо допускати. Що дозволено Юпітеру...
08.03.2024 11:20 Ответить
+2
Якщо порушили, то нехай гребуть за Байкал на всекорейські ігри.
08.03.2024 11:33 Ответить
рубєль обесцінюється, панімаєть-лі 😂
08.03.2024 11:27 Ответить
Скоріш просто натякає, що за мовчазне вислуховування звинувачень від коняки треба добряче доплатити.
08.03.2024 11:47 Ответить
санкции работают(с)
08.03.2024 12:33 Ответить
Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що російська влада порушила Олімпійську хартію... спльовуючи рідке порушення, щойно висмоктане у представника ідеалів російського олімпіздецаму.
08.03.2024 11:24 Ответить
і цей бах, який став такий ба-бах, навіть хабарі рашці повернув?
во дайот ! 😂
08.03.2024 11:25 Ответить
А касапи допінг ще не "узаконили"??
08.03.2024 11:29 Ответить
Як до них повільно доходить... Поки нах рашка в наглу не пошле - всі лізуть домовлятися
08.03.2024 11:32 Ответить
Аааа, коли особисто Баха це почало стосуватись то зразу помітив шо коняка кацапсяча шось там верзе. А коли Україну принижують то значить не помічає, гнида...
08.03.2024 11:34 Ответить
Головний посил Олімпійського руху. Всі конфлікти та війни припиняються на час проведення ігор ! Хто порушує - не має право надсилати своїх спортсменів АПРІОРІ. «Швидше, вище, сильніше - разом».
08.03.2024 11:38 Ответить
Точно, но кровавые БАБКИ ***** для этих "олимпийских" ****** выше всяких принципов.
08.03.2024 13:06 Ответить
схоже на купівлю всяких Бахів у русні вже бракує грошенят. Зазвичай такі бюрократи стають нормальними людьми лише коли недоспонсоровані
08.03.2024 11:46 Ответить
різниця курсів:
у рашки впав, а у бахів виріс 😂
08.03.2024 11:53 Ответить
Это он так денег у ***** выпрашивает...
08.03.2024 12:51 Ответить
А от як таке чути рашці.... Десятиріччями скупляли цих ченуш продажних.... А вони зараз таке кажуть... Ото там пукан горить зараз...
08.03.2024 13:16 Ответить
 
 