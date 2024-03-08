Пауза у війні гратиме на руку Путіну, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що пауза у війні - це серйозний виклик для України.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю програмі Cinque minuti, передає Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що перерва у війні це для нас дуже серйозний виклик і велика проблема для України, для її збереження, для її майбутнього і велика проблема замороженого конфлікту буде для всієї Європи. Ми мали такий досвід після окупації Криму та частини Донбасу. Це було, напевно, схоже на те, що зараз звучить в деяких медіа та від деяких лідерів. Вони говорять про те, що потрібна пауза. Це говорить про те, що це заморожений конфлікт. Інші кажуть, що це називається seisfire (припинення вогню. - Ред.). Ми це проходили", - зазначив він.
За словами Зеленського, ця пауза - це не пауза у війні.
"Це пауза для Путіна. Для нього потрібна пауза і це факт. Для того, щоб накопичити сили. Ми бачимо у них великий дефіцит в ракетах, вони їх пробують купити в Ірані, і вже взяли у Північній Кореї. У них є дефіцит з артилерійськими снарядами і вони їх беруть в Північній Кореї, дрони виготовляють і купують в Ірані. Тобто ця пауза їм потрібна через те, що у них є брак досвідчених військових. Вони їх втратили на нашій території, вони загинули", - додав президент.
Тому ця пауза буде на руку Путіну і буде те саме, що і після 2014 року. Заморожений конфлікт дав РФ можливості наростити озброєння та повномасштабно вторгнутися до України, підсумував Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нащо тоді ці покатушки китайоз сюди?
Дивіться, що це падло робить, а не слухайте, що каже.
а два пожеттєвих в Україні не дають.
другий пожиттєвий може відсидіти в США
Один буде кричати, що додавив Україну.
Другий, що врятував молодь від мобілізації. Про те, що він здав Півукраїни, він, звісно, буде мовчати.
Обидва в шоколаді.
Як думаєш, за кого проголосують гребці через Тису?
Ердоган викликав до себе Зеленського. Причин декілька. Основна - втрата Туреччиною контролю за зерновим експортом з України на перепродажі якого вона отримувала непогані бариші.
Друге - настійливі прохання Росії про посередництво і початок таємних переговорів про тимчасове припинення вогню.
В Туреччину вже тричі приїздив Володін домовляючись про рамочну угоду про перемир'я і початок переговорів.