УКР
1 474 22

Пауза у війні гратиме на руку Путіну, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що пауза у війні - це серйозний виклик для України.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю програмі Cinque minuti, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що перерва у війні це для нас дуже серйозний виклик і велика проблема для України, для її збереження, для її майбутнього і велика проблема замороженого конфлікту буде для всієї Європи. Ми мали такий досвід після окупації Криму та частини Донбасу. Це було, напевно, схоже на те, що зараз звучить в деяких медіа та від деяких лідерів. Вони говорять про те, що потрібна пауза. Це говорить про те, що це заморожений конфлікт. Інші кажуть, що це називається seisfire (припинення вогню. - Ред.). Ми це проходили", - зазначив він.

За словами Зеленського, ця пауза - це не пауза у війні.

"Це пауза для Путіна. Для нього потрібна пауза і це факт. Для того, щоб накопичити сили. Ми бачимо у них великий дефіцит в ракетах, вони їх пробують купити в Ірані, і вже взяли у Північній Кореї. У них є дефіцит з артилерійськими снарядами і вони їх беруть в Північній Кореї, дрони виготовляють і купують в Ірані. Тобто ця пауза їм потрібна через те, що у них є брак досвідчених військових. Вони їх втратили на нашій території, вони загинули", - додав президент.

Тому ця пауза буде на руку Путіну і буде те саме, що і після 2014 року. Заморожений конфлікт дав РФ можливості наростити озброєння та повномасштабно вторгнутися до України, підсумував Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ вдарила балістичною ракетою за 300-400 метрів від місця перебування, - Зеленський про атаку на Одесу

Автор: 

Зеленський Володимир (25197) путін володимир (24633) росія (67271)
Топ коментарі
+4
Мабуть тому ЗЄрмак вів переговори з Китаєм.

Дивіться, що це падло робить, а не слухайте, що каже.
показати весь коментар
08.03.2024 15:16 Відповісти
+4
Обидва Вови.

Один буде кричати, що додавив Україну.
Другий, що врятував молодь від мобілізації. Про те, що він здав Півукраїни, він, звісно, буде мовчати.
Обидва в шоколаді.

Як думаєш, за кого проголосують гребці через Тису?
показати весь коментар
08.03.2024 15:21 Відповісти
+3
Поки сили союзників не прийдуть нам на допомогу пауза може бути вигідна і нам
показати весь коментар
08.03.2024 15:18 Відповісти
От каже правильно, тільки робить навпаки.
Нащо тоді ці покатушки китайоз сюди?
показати весь коментар
08.03.2024 15:15 Відповісти
Так оте ж китайозне, воно ж скрізь було,), і не думаю, що бажання це зробити, було не китайським. а відмовити у візиті, було б, дуже м'яко кажучи - не коректним,),
показати весь коментар
08.03.2024 15:22 Відповісти
він і не питав, просто повідомив що приїхав.
показати весь коментар
08.03.2024 15:26 Відповісти
Вова і сам не проти паузи, щоб себе обрати на другий строк
показати весь коментар
08.03.2024 15:16 Відповісти
Стамбул-2 = Майдан-3

а два пожеттєвих в Україні не дають.
другий пожиттєвий може відсидіти в США
показати весь коментар
08.03.2024 15:19 Відповісти
за папу-Терезу
показати весь коментар
08.03.2024 15:27 Відповісти
Не прийдуть. Швиденько розслабляться, уставшіє от вайни.
показати весь коментар
08.03.2024 15:24 Відповісти
забудуть-простять....
показати весь коментар
08.03.2024 15:28 Відповісти
Зеленський у Туреччині обговорить з Ердоганом визволення українських полонених і політичних в'язнів, яких утримує РФ, - ОП. А ось і те, чим будуть прикривати початок перемовин з РФ.

Ердоган викликав до себе Зеленського. Причин декілька. Основна - втрата Туреччиною контролю за зерновим експортом з України на перепродажі якого вона отримувала непогані бариші.
Друге - настійливі прохання Росії про посередництво і початок таємних переговорів про тимчасове припинення вогню.
В Туреччину вже тричі приїздив Володін домовляючись про рамочну угоду про перемир'я і початок переговорів.
показати весь коментар
08.03.2024 15:25 Відповісти
коли цитуєте timeze, не соромтесь вказувати джерело.
показати весь коментар
08.03.2024 16:10 Відповісти
І на руку Україні, йолоп.
показати весь коментар
08.03.2024 15:56 Відповісти
"seisfire"? -> ceasefire
показати весь коментар
08.03.2024 16:05 Відповісти
Скоро Вова на белом коныке и с саблей наголо помчится на штурм Токмака. А прикрывать его будут мордовороты из "Квартала 95".
показати весь коментар
08.03.2024 16:08 Відповісти
"Це пауза для . Для нього потрібна пауза і це факт. Для того, щоб накопичити сили. Ми бачимо у них великий дефіцит в ракетах, вони їх пробують купити в , і вже взяли у Північній Кореї. У них є дефіцит з артилерійськими снарядами і вони їх беруть в , дрони виготовляють і купують в Ірані. Тобто ця пауза їм потрібна через те, що у них є брак досвідчених військових. Вони їх втратили на нашій території, вони загинули", - додав президент. "Зелений Юда" українського народу зробив все,щоб в часи його правління Україна , не мала в достатній кількості навіть штикових лопат, для захисту ,але мала сотні тисяч могил на кладовищах
показати весь коментар
08.03.2024 16:18 Відповісти
давлять вовика. а він огризаеться до осені додавлять і буде мир
показати весь коментар
08.03.2024 16:29 Відповісти
Можна подумати, що ми у виграшній ситуації з його слів. Українська армія і так вже б'ється з останніх сил, мобілізаційний ресурс вичерпується, зброї та *********** - недостатньо. Оборонні укріплення, здебільшого, лише в планах. Допомоги від Штатів, мабуть, не варто очікувати, можливо, символічну. Ніхто не проголосує ха 61 млрд допомоги. То як же ми збираємось перемагати?
показати весь коментар
08.03.2024 16:53 Відповісти
Що заважає піти у відставку, чи скасовувати посаду президента в Україні?
показати весь коментар
08.03.2024 18:07 Відповісти
 
 