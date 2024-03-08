Пауза у війні гратиме на руку Путіну, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що пауза у війні - це серйозний виклик для України.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю програмі Cinque minuti, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що перерва у війні це для нас дуже серйозний виклик і велика проблема для України, для її збереження, для її майбутнього і велика проблема замороженого конфлікту буде для всієї Європи. Ми мали такий досвід після окупації Криму та частини Донбасу. Це було, напевно, схоже на те, що зараз звучить в деяких медіа та від деяких лідерів. Вони говорять про те, що потрібна пауза. Це говорить про те, що це заморожений конфлікт. Інші кажуть, що це називається seisfire (припинення вогню. - Ред.). Ми це проходили", - зазначив він.

За словами Зеленського, ця пауза - це не пауза у війні.

"Це пауза для Путіна. Для нього потрібна пауза і це факт. Для того, щоб накопичити сили. Ми бачимо у них великий дефіцит в ракетах, вони їх пробують купити в Ірані, і вже взяли у Північній Кореї. У них є дефіцит з артилерійськими снарядами і вони їх беруть в Північній Кореї, дрони виготовляють і купують в Ірані. Тобто ця пауза їм потрібна через те, що у них є брак досвідчених військових. Вони їх втратили на нашій території, вони загинули", - додав президент.

Тому ця пауза буде на руку Путіну і буде те саме, що і після 2014 року. Заморожений конфлікт дав РФ можливості наростити озброєння та повномасштабно вторгнутися до України, підсумував Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ вдарила балістичною ракетою за 300-400 метрів від місця перебування, - Зеленський про атаку на Одесу