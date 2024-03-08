США запровадили санкції проти компаній, які допомагали ПВК "Вагнер" у Африці

Міністерство фінансів США 8 березня ввело санкції проти двох компаній у Росії та Центрально-Африканській Республіці, які сприяли діяльності "ПВК Вагнера" в Африці.

"Покарані сьогодні компанії відіграли важливу роль у сприянні діяльності ПВК "Вагнер" та, відповідно, діям РФ. Зазначені фігуранти намагалися отримати прибутки від незаконного видобутку природних ресурсів і надавали матеріальну та фінансову підтримку групі Вагнера та іншим організаціям, пов’язаним з Євгеном Пригожиним, який загинув у серпні 2023 року",- зазначається в повідомленні.

Таким чином мінфін США запровадив санкції проти центральноафриканської компанії Bois Rouge SARLU, також відомої як Wood International Group SARLU. Підприємство займаєтся лісопромисловим бізнесом у ЦАР та є частиною зловмисної мережі, яка охоплює політичні, економічні та інформаційні сектори країни, зауважили в OFAC. Компанія забезпечує групу "Вагнер" коштами, отриманими від промислового продажу деревини з тропічних лісів в обмін на військову протекцію на захоплених у повстанців територіях.

Крім того, санкції США введені проти російської компанії "Брокер-Експерт", що базується в Санкт-Петербурзі, яка впродовж тривалого часу отримує дохід від діяльності компаній, заснованих Пригожиним, на всій території Африканського континенту.