ВККС допустила до конкурсу в апеляційні суди 1772 кандидатів

Наразі Вища кваліфікаційна комісія суддів України допустила до участі в конкурсі на посади суддів в апеляційних судах 1772 кандидатів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба ВККС.

"Інформуємо, що станом на 08 березня 2024 року Комісією допущено до участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах, оголошеному Комісією 14 вересня 2023 року, 1 772 кандидати на посаду судді", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ВККС відмовила в допуску до участі в конкурсі 166 кандидатам, участь 11 кандидатів у конкурсі припинено, а стосовно 127 кандидатів розгляд питання допуску не завершено.

Зі списком кандидатів та інформацією про результати розгляду ВККС питань щодо їхнього допуску можна ознайомитись на сайті Комісії.

