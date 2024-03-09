УКР
ВККС допустила до конкурсу в апеляційні суди 1772 кандидатів

суддя

Наразі Вища кваліфікаційна комісія суддів України допустила до участі в конкурсі на посади суддів в апеляційних судах 1772 кандидатів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба ВККС.

"Інформуємо, що станом на 08 березня 2024 року Комісією допущено до участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах, оголошеному Комісією 14 вересня 2023 року, 1 772 кандидати на посаду судді", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ВККС відмовила в допуску до участі в конкурсі 166 кандидатам, участь 11 кандидатів у конкурсі припинено, а стосовно 127 кандидатів розгляд питання допуску не завершено.

Зі списком кандидатів та інформацією про результати розгляду ВККС питань щодо їхнього допуску можна ознайомитись на сайті Комісії.

конкурс (1310) судова реформа (1464) суддя (1598) Апеляційний суд (405) ВККСУ (455)
Без Шабуніна не розібратися.
09.03.2024 10:16 Відповісти
Дивна справа в Україні, судді МАЙДАНУ, щось там відбирають за методиками портнова -лукаш!!!
Пильнуймо Україну!!!


09.‎03.‎2024 745 доба війни

24 доби до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Україна і Туреччина підписали угоду про електронний обмін даними між митними службами. В порушення посадових обов'язків і адміністративної субординації зі сторони України угоду підписав міністр оборони України Умєров.
09.03.2024 10:18 Відповісти
09.03.2024 10:20 Відповісти
З Днем Народженя, Тарасе ‼️
09.03.2024 10:21 Відповісти
 
 