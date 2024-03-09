ВККС допустила до конкурсу в апеляційні суди 1772 кандидатів
Наразі Вища кваліфікаційна комісія суддів України допустила до участі в конкурсі на посади суддів в апеляційних судах 1772 кандидатів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба ВККС.
"Інформуємо, що станом на 08 березня 2024 року Комісією допущено до участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах, оголошеному Комісією 14 вересня 2023 року, 1 772 кандидати на посаду судді", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ВККС відмовила в допуску до участі в конкурсі 166 кандидатам, участь 11 кандидатів у конкурсі припинено, а стосовно 127 кандидатів розгляд питання допуску не завершено.
Зі списком кандидатів та інформацією про результати розгляду ВККС питань щодо їхнього допуску можна ознайомитись на сайті Комісії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пильнуймо Україну!!!
09.03.2024 745 доба війни
24 доби до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
Україна і Туреччина підписали угоду про електронний обмін даними між митними службами. В порушення посадових обов'язків і адміністративної субординації зі сторони України угоду підписав міністр оборони України Умєров.