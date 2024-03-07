Кандидат до Конституційного суду Андрійчук не зміг сказати, коли ухвалили Конституцію. ВIДЕО

Суддя Господарчого суду Закарпатської області, викладач Ужгородського національного університету Любомир Андрійчук під час співбесіди на посаду судді Конституційного суду не зміг відповісти на питання про те, коли було прийнято Конституцію України.

Відеозапис співбесіди опубліковане Дорадчою групою експертів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Спочатку Андрійчук відмовився відповідати на питання про рік прийняття Конституції. Коли є експерти наполягли, дав неправильну відповідь - назвав 1991 рік замість 1996. Щоправда, потім виправився.

Згідно із його заявкою, окрім роботи в суді, Андрійчук також викладає в Ужгородському національному університеті. На сайті університету вказано, що він є доцентом та працює в університеті за сумісництвом.