Кандидат до Конституційного суду Андрійчук не зміг сказати, коли ухвалили Конституцію. ВIДЕО

Суддя Господарчого суду Закарпатської області, викладач Ужгородського національного університету Любомир Андрійчук під час співбесіди на посаду судді Конституційного суду не зміг відповісти на питання про те, коли було прийнято Конституцію України.

Відеозапис співбесіди опубліковане Дорадчою групою експертів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Спочатку Андрійчук відмовився відповідати на питання про рік прийняття Конституції. Коли є експерти наполягли, дав неправильну відповідь - назвав 1991 рік замість 1996. Щоправда, потім виправився.

Згідно із його заявкою, окрім роботи в суді, Андрійчук також викладає в Ужгородському національному університеті. На сайті університету вказано, що він є доцентом та працює в університеті за сумісництвом.

+42
Господи! Та у людини зовсім другим голова забита!! Стільки бабок вклав - спати не може! До чого тут взагалі Конституція?!!
07.03.2024 10:11 Відповісти
+29
Типовий ******** "суддя". Зате він точно може сказати хто намальований на 100доларовій банкноті.
07.03.2024 10:12 Відповісти
+25
Який сором
07.03.2024 10:10 Відповісти
Ох ці експерти!! Як валять кандидата такими складними запитаннями, відповіді на які знає навіть учень 9 класу!
07.03.2024 18:01 Відповісти
БЫДЛО!
07.03.2024 18:01 Відповісти
То їхній брат.
07.03.2024 18:40 Відповісти
немає що сказати, де вони беруться ці .....?
07.03.2024 18:58 Відповісти
Та він ту Конституцію в очі не бачив і в руках не тримав, а ви йому такі питання задаєте.
07.03.2024 19:56 Відповісти
Напевне Богдан той що шептав Гнусавому рекомендував земляка
07.03.2024 21:10 Відповісти
Такий підходить, треба брати, дайте два!
08.03.2024 05:46 Відповісти
