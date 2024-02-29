Зеленський видав указ про початок конкурсного відбору суддів до КСУ

Володимир Зеленський запустив процедуру відбору суддів до КСУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №139/2024.

З метою забезпечення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України, Володимир Зеленський постановив:

Затвердити Положення про проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України (додається). Утворити конкурсну комісію для проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України (далі – конкурсна комісія), та затвердити її персональний склад (додається). Конкурсній комісії забезпечити проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України.

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Також згідно цього указу визнано такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 20 квітня 2021 року № 167/2021 "Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України";

Указ Президента України від 17 серпня 2021 року № 365/2021 "Питання конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України".

Зазначається, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

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