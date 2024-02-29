Зеленський видав указ про початок конкурсного відбору суддів до КСУ
Володимир Зеленський запустив процедуру відбору суддів до КСУ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №139/2024.
З метою забезпечення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України, Володимир Зеленський постановив:
- Затвердити Положення про проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України (додається).
- Утворити конкурсну комісію для проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України (далі – конкурсна комісія), та затвердити її персональний склад (додається).
- Конкурсній комісії забезпечити проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України.
Також згідно цього указу визнано такими, що втратили чинність:
- Указ Президента України від 20 квітня 2021 року № 167/2021 "Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України";
- Указ Президента України від 17 серпня 2021 року № 365/2021 "Питання конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України".
Зазначається, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Топ коментарі
+43 kelt kant
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+33 Dust
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+28 Власов Сергей #321358
показати весь коментар29.02.2024 23:24
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- Чудесно,суд готов,за работу.
Ллю воду на російський млин ?
Ні!
Бо то є законна вимога. Скінчився контракт між народом і громадянином на прикінці 5 року. - Геть з посади!
Україна Парламентська республіка, може деякий час обійтись і без її ПРЕДСТАВНИКА ! (увага! НЕ керівника ! Бо в парламентській республіці він м не є !). В цей час, так вибори складна річ але Україна може керуватися технічним урядом, коаліцією представників різних партій.
А то все що кажуть : " мусить залишатися до появі на посаді іншого" то ВСЕ фраза вилучена з контексту. Бо основна фраза каже:" термін 5 років!" ЯКБИ мова йшла до появи іншого, то про термін не згадувалося би взагалі. Поява іншого, то є опшнл.
Купуєш авто з або без навігатора. Але купує авто, не навігатор. Він є опшнл.
Не треба з українців робити дурних !!!
Зеленський турбуєшся що хитають човен? Ну то ступися, йди геть, тримати тебе на посаді для України занадто коштовно! Твого балагану всі наїлися досить ! Ти не в стані керувати човном під час бурі, бо потрапиш всіх!
Їжджай до мами!