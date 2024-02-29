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Зеленський видав указ про початок конкурсного відбору суддів до КСУ

зеленський

Володимир Зеленський запустив процедуру відбору суддів до КСУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №139/2024.

З метою забезпечення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України, Володимир Зеленський постановив:

  1. Затвердити Положення про проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України (додається).
  2.  Утворити конкурсну комісію для проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України (далі – конкурсна комісія), та затвердити її персональний склад (додається).
  3.  Конкурсній комісії забезпечити проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України.

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Також згідно цього указу визнано такими, що втратили чинність:

  • Указ Президента України від 20 квітня 2021 року № 167/2021 "Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України";
  • Указ Президента України від 17 серпня 2021 року № 365/2021 "Питання конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України".

Зазначається, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23923) Конституція (548) суддя (1584)


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Топ коментарі
+43
Тобто перед тим, як подати запит в КСУ щодо своєї легітимності (або нелегітимності) після 20 травня, воно раптом "по бистрячку" видає указ про конкурсний відбір суддів КСУ. Щоб завдяки адміністративному тиску ОПи (Татарова, Портнова (дистанційно), Смирнова) отримати той склад КСУ, який буде потрібен зеленському та єрмаку... Ці курви вже навіть не ховаються. І вони ще питають чи буде Майдан? Відповідь очевидна ...
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29.02.2024 23:26
+33
вова, не тріпайся ! 20 травня кінець легітімності !
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29.02.2024 23:22
+28
напившись крови клоп сам не отпадет
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29.02.2024 23:24
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Нічого. «ДУЖЕ ДЯКУЙТЕ» БИДЛУ 73% Хай кровью харкають в концтаборі своїх « СЛУГ»
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01.03.2024 05:51 Відповісти
князева в список включили ???
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01.03.2024 06:39 Відповісти
Тупорилий ішак вирішив розпочати захист своєї дупи. Захист держави для ішака - справа другорядна. Це безтолкове чмо гадає, що це йому якось поможе.
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01.03.2024 07:24 Відповісти
Призначить своїх, щоб продовжили повновженння президента без виборів? Так то вже узурпація влади, здається Яник вже наступав на ті граблі? Чи думають, що під час війни нарід змовчить? А мені здається навпаки - все пройде миттєво.
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01.03.2024 07:43 Відповісти
Отбор судьишек:
- На пианино играть умеете?
- Да,только пальцами.
- Не наш,отказать,следующий.
- Кто самый выдающийся экономист современности?
- Конечно же юрист гетьманович,ученик великого госдеятеля сивковича.
- Вы приняты,следующий,
- Может ли каптерщик быть командиром части?
- Так точно,если у него папа из гру и он,папа, проживает в моцкве,а фамилия заканчивается на ак.
- Блестяще,надевайте мантию,следующий.
- Что лучше для страны,руководитель,которого избрали избиратели на выборах или самоназначенный выходец из шоубизнеса считающий сам себя лучшим из лучших?
- Второй вариант,в шоубизнесе лохов не держат.
- Чудесно,суд готов,за работу.
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01.03.2024 07:58 Відповісти
Зеленский хочет назначить своих судей в КСУ, чтобы те признали его легитимность после 20-го мая. Хитрый ход. Клоун с бубенчиком хочет править Украиной вечно. Из шутов-в императоры.
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01.03.2024 08:30 Відповісти
І з цим питанням затягувать не будуть як з мобілізацією. Бо бубачькі треба правильне рішення в разі потреби. Сциться напаліончик з гіпертрофованим почуттям вялічія, *уйло-2
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01.03.2024 09:47 Відповісти
в цього закінчуються повноваження. КРАПКА.!!!! є парламент. КРАПКА.!!!
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01.03.2024 10:05 Відповісти
Після 20 травня я особисто НЕ вважатиму Зеленського президентом України.
Ллю воду на російський млин ?
Ні!
Бо то є законна вимога. Скінчився контракт між народом і громадянином на прикінці 5 року. - Геть з посади!
Україна Парламентська республіка, може деякий час обійтись і без її ПРЕДСТАВНИКА ! (увага! НЕ керівника ! Бо в парламентській республіці він м не є !). В цей час, так вибори складна річ але Україна може керуватися технічним урядом, коаліцією представників різних партій.
А то все що кажуть : " мусить залишатися до появі на посаді іншого" то ВСЕ фраза вилучена з контексту. Бо основна фраза каже:" термін 5 років!" ЯКБИ мова йшла до появи іншого, то про термін не згадувалося би взагалі. Поява іншого, то є опшнл.
Купуєш авто з або без навігатора. Але купує авто, не навігатор. Він є опшнл.
Не треба з українців робити дурних !!!
Зеленський турбуєшся що хитають човен? Ну то ступися, йди геть, тримати тебе на посаді для України занадто коштовно! Твого балагану всі наїлися досить ! Ти не в стані керувати човном під час бурі, бо потрапиш всіх!
Їжджай до мами!
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01.03.2024 11:21 Відповісти
Йди ти вже нах зі свого поста,вова-піснограй!
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01.03.2024 18:46 Відповісти
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