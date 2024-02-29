Зеленский издал указ о начале конкурсного отбора судей в КСУ

Владимир Зеленский запустил процедуру отбора судей в КСУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №139/2024.

В целях обеспечения конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, назначаемых Президентом Украины, Владимир Зеленский постановил:

Утвердить Положение о проведении конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, назначаемых президентом Украины (прилагается).

Образовать конкурсную комиссию для проведения конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, назначаемых президентом Украины (далее – конкурсная комиссия), и утвердить ее персональный состав (прилагается).

Конкурсной комиссии обеспечить проведение конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, назначаемых президентом Украины.

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Также, согласно этому указу, признаны утратившими силу:

Указ президента Украины от 20 апреля 2021 г. № 167/2021 "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины";

Указ президента Украины от 17 августа 2021 г. № 365/2021 "Вопрос конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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