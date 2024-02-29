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Зеленский издал указ о начале конкурсного отбора судей в КСУ

зеленський

Владимир Зеленский запустил процедуру отбора судей в КСУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №139/2024.

В целях обеспечения конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, назначаемых Президентом Украины, Владимир Зеленский постановил:

  • Утвердить Положение о проведении конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, назначаемых президентом Украины (прилагается).
  • Образовать конкурсную комиссию для проведения конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, назначаемых президентом Украины (далее – конкурсная комиссия), и утвердить ее персональный состав (прилагается).
  • Конкурсной комиссии обеспечить проведение конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, назначаемых президентом Украины.

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Также, согласно этому указу, признаны утратившими силу:

  • Указ президента Украины от 20 апреля 2021 г. № 167/2021 "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины";
  • Указ президента Украины от 17 августа 2021 г. № 365/2021 "Вопрос конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20444) Конституция (2236) судья (2647)


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Топ комментарии
+43
Тобто перед тим, як подати запит в КСУ щодо своєї легітимності (або нелегітимності) після 20 травня, воно раптом "по бистрячку" видає указ про конкурсний відбір суддів КСУ. Щоб завдяки адміністративному тиску ОПи (Татарова, Портнова (дистанційно), Смирнова) отримати той склад КСУ, який буде потрібен зеленському та єрмаку... Ці курви вже навіть не ховаються. І вони ще питають чи буде Майдан? Відповідь очевидна ...
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29.02.2024 23:26
+33
вова, не тріпайся ! 20 травня кінець легітімності !
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29.02.2024 23:22
+28
напившись крови клоп сам не отпадет
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29.02.2024 23:24
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Нічого. «ДУЖЕ ДЯКУЙТЕ» БИДЛУ 73% Хай кровью харкають в концтаборі своїх « СЛУГ»
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01.03.2024 05:51 Ответить
князева в список включили ???
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01.03.2024 06:39 Ответить
Тупорилий ішак вирішив розпочати захист своєї дупи. Захист держави для ішака - справа другорядна. Це безтолкове чмо гадає, що це йому якось поможе.
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01.03.2024 07:24 Ответить
Призначить своїх, щоб продовжили повновженння президента без виборів? Так то вже узурпація влади, здається Яник вже наступав на ті граблі? Чи думають, що під час війни нарід змовчить? А мені здається навпаки - все пройде миттєво.
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01.03.2024 07:43 Ответить
Отбор судьишек:
- На пианино играть умеете?
- Да,только пальцами.
- Не наш,отказать,следующий.
- Кто самый выдающийся экономист современности?
- Конечно же юрист гетьманович,ученик великого госдеятеля сивковича.
- Вы приняты,следующий,
- Может ли каптерщик быть командиром части?
- Так точно,если у него папа из гру и он,папа, проживает в моцкве,а фамилия заканчивается на ак.
- Блестяще,надевайте мантию,следующий.
- Что лучше для страны,руководитель,которого избрали избиратели на выборах или самоназначенный выходец из шоубизнеса считающий сам себя лучшим из лучших?
- Второй вариант,в шоубизнесе лохов не держат.
- Чудесно,суд готов,за работу.
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01.03.2024 07:58 Ответить
Зеленский хочет назначить своих судей в КСУ, чтобы те признали его легитимность после 20-го мая. Хитрый ход. Клоун с бубенчиком хочет править Украиной вечно. Из шутов-в императоры.
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01.03.2024 08:30 Ответить
І з цим питанням затягувать не будуть як з мобілізацією. Бо бубачькі треба правильне рішення в разі потреби. Сциться напаліончик з гіпертрофованим почуттям вялічія, *уйло-2
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01.03.2024 09:47 Ответить
в цього закінчуються повноваження. КРАПКА.!!!! є парламент. КРАПКА.!!!
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01.03.2024 10:05 Ответить
Після 20 травня я особисто НЕ вважатиму Зеленського президентом України.
Ллю воду на російський млин ?
Ні!
Бо то є законна вимога. Скінчився контракт між народом і громадянином на прикінці 5 року. - Геть з посади!
Україна Парламентська республіка, може деякий час обійтись і без її ПРЕДСТАВНИКА ! (увага! НЕ керівника ! Бо в парламентській республіці він м не є !). В цей час, так вибори складна річ але Україна може керуватися технічним урядом, коаліцією представників різних партій.
А то все що кажуть : " мусить залишатися до появі на посаді іншого" то ВСЕ фраза вилучена з контексту. Бо основна фраза каже:" термін 5 років!" ЯКБИ мова йшла до появи іншого, то про термін не згадувалося би взагалі. Поява іншого, то є опшнл.
Купуєш авто з або без навігатора. Але купує авто, не навігатор. Він є опшнл.
Не треба з українців робити дурних !!!
Зеленський турбуєшся що хитають човен? Ну то ступися, йди геть, тримати тебе на посаді для України занадто коштовно! Твого балагану всі наїлися досить ! Ти не в стані керувати човном під час бурі, бо потрапиш всіх!
Їжджай до мами!
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01.03.2024 11:21 Ответить
Йди ти вже нах зі свого поста,вова-піснограй!
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01.03.2024 18:46 Ответить
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