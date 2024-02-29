Зеленский издал указ о начале конкурсного отбора судей в КСУ
Владимир Зеленский запустил процедуру отбора судей в КСУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №139/2024.
В целях обеспечения конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, назначаемых Президентом Украины, Владимир Зеленский постановил:
- Утвердить Положение о проведении конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, назначаемых президентом Украины (прилагается).
- Образовать конкурсную комиссию для проведения конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, назначаемых президентом Украины (далее – конкурсная комиссия), и утвердить ее персональный состав (прилагается).
- Конкурсной комиссии обеспечить проведение конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, назначаемых президентом Украины.
Также, согласно этому указу, признаны утратившими силу:
- Указ президента Украины от 20 апреля 2021 г. № 167/2021 "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины";
- Указ президента Украины от 17 августа 2021 г. № 365/2021 "Вопрос конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины".
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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+43 kelt kant
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+28 Власов Сергей #321358
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- Что лучше для страны,руководитель,которого избрали избиратели на выборах или самоназначенный выходец из шоубизнеса считающий сам себя лучшим из лучших?
- Второй вариант,в шоубизнесе лохов не держат.
- Чудесно,суд готов,за работу.
Ллю воду на російський млин ?
Ні!
Бо то є законна вимога. Скінчився контракт між народом і громадянином на прикінці 5 року. - Геть з посади!
Україна Парламентська республіка, може деякий час обійтись і без її ПРЕДСТАВНИКА ! (увага! НЕ керівника ! Бо в парламентській республіці він м не є !). В цей час, так вибори складна річ але Україна може керуватися технічним урядом, коаліцією представників різних партій.
А то все що кажуть : " мусить залишатися до появі на посаді іншого" то ВСЕ фраза вилучена з контексту. Бо основна фраза каже:" термін 5 років!" ЯКБИ мова йшла до появи іншого, то про термін не згадувалося би взагалі. Поява іншого, то є опшнл.
Купуєш авто з або без навігатора. Але купує авто, не навігатор. Він є опшнл.
Не треба з українців робити дурних !!!
Зеленський турбуєшся що хитають човен? Ну то ступися, йди геть, тримати тебе на посаді для України занадто коштовно! Твого балагану всі наїлися досить ! Ти не в стані керувати човном під час бурі, бо потрапиш всіх!
Їжджай до мами!