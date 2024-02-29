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Зеленский назначил бригадного генерала Карпенко новым командующим Силами логистики ВСУ

зеленський

Президент сменил командующего Силами логистики ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №138/2024.

"Назначить Карпенко Владимира Владимировича командующим Силами логистики Вооруженных Сил Украины", - говорится в тексте указа.

Предыдущим указом №137/2024 Зеленский уволил Олега Гуляка с должности командующего Силами логистики.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20444) ВСУ (6603)


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Топ комментарии
+23
От іще один совковий ідиотизм - призначення підлеглих через голову керівника.
В нормальній ситуаціїї Верховний Головнокомандувач призначає Головнокомандувача.
А той, в свою чергу, призначає своїх підлеглих (максимум за погодженням з Верховним Головнокомандувачем)
В ідіотській ситуації Головнокомандувач Сирський - весільний генерал, а москальський прихвостень Зеленський призначає мало не прибиральниць у військах. Адже людина підкоряється виключно тому, хто її призначає - тобто кремлівський швондер Зеленський фактично керує військами?
Так переможемо, ага....
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29.02.2024 21:21
+11
У якоі армії світу е посада « Командувач логістикою армії»???
США, Канада, UK?

Що це?
Аналогов нет?

Чи просто «черговий технічний замісник» на якого будуть сбрасувати усі обовьязки Верховного?
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29.02.2024 21:14
+7
а зеля всю колоду свою тасует,,, видимость потужной деятельности(
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29.02.2024 21:05
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Впродовж 2 років вивчав кандидатів …
Тому і такі наслідки, це ж вам, не в Оман змотатися на лижах..
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29.02.2024 21:02 Ответить
а зеля всю колоду свою тасует,,, видимость потужной деятельности(
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29.02.2024 21:05 Ответить
А можливо краще замінити тасувальщика карт? Не можуть бути всі поганими, а він хорошим.
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01.03.2024 07:49 Ответить
чи матиме змогу генерал вплинути на дорожно будівельні команди великого будівництва президента, щоби вони повернули кошти, які, як сказав президент, були витрачені на їх збагачення заміст зміцнення та збільшення армії...
чи є у розвідки списки тих, хто переадресував кошти з оснащення армії на будівництво доріг, як про це сказав президент...
таке відкладати на після перемоги неможливо, це треба вирішити негайно...
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29.02.2024 21:07 Ответить
Сили логістики- це транспортні війська?
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29.02.2024 21:11 Ответить
хто ж його знає ....
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29.02.2024 22:28 Ответить
це типу бувша служба тилу напевне...
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01.03.2024 03:28 Ответить
У якоі армії світу е посада « Командувач логістикою армії»???
США, Канада, UK?

Що це?
Аналогов нет?

Чи просто «черговий технічний замісник» на якого будуть сбрасувати усі обовьязки Верховного?
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29.02.2024 21:14 Ответить
👍
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29.02.2024 22:29 Ответить
От іще один совковий ідиотизм - призначення підлеглих через голову керівника.
В нормальній ситуаціїї Верховний Головнокомандувач призначає Головнокомандувача.
А той, в свою чергу, призначає своїх підлеглих (максимум за погодженням з Верховним Головнокомандувачем)
В ідіотській ситуації Головнокомандувач Сирський - весільний генерал, а москальський прихвостень Зеленський призначає мало не прибиральниць у військах. Адже людина підкоряється виключно тому, хто її призначає - тобто кремлівський швондер Зеленський фактично керує військами?
Так переможемо, ага....
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29.02.2024 21:21 Ответить
Все більше підминає під ''себе'' ЗСУ.
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29.02.2024 21:25 Ответить
А что и такой генерал есть?
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29.02.2024 21:27 Ответить
Готує сдачу країни !
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29.02.2024 21:28 Ответить
Міняти командуючих кожен тиждень, це успіх у війні! Питання, чий успіх? Кому це на користь?
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29.02.2024 21:37 Ответить
Це він так самостверджується-ось я їх всіх..! Ну і елемент залякування військови-не слухаметеся-звільню.
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29.02.2024 21:46 Ответить
пан презЕдент приїхав з гастролей натхненним - і одразу за подальші реформи! цікаво - він сам особисто курував попадання наших бійців зі спецназу потрапили у пастку?!
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29.02.2024 21:48 Ответить
А цей генерал взагалі воював.? Чи як друг дитинства Бакланов?
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29.02.2024 21:50 Ответить
Життєпис[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=1 ред. код ]

На 2021 рік обіймав посаду командувача логістики Командування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сухопутних військ Збройних сил України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] . З 29 лютого 2024 року обіймає посаду командувача https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сил логістики https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] .
Нагороди[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=2 ред. код ]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) орден Богдана Хмельницького II ступеня (28 вересня 2022) - за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] ;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) орден Богдана Хмельницького III ступеня (11 квітня 2022) - за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] .
Військові звання[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=3 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=3 ред. код ]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA полковник ;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB бригадний генерал (14 жовтня 2020)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] .

ФсьО.
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29.02.2024 22:02 Ответить
Тобто черговий паркетний шаркун Зеленського
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29.02.2024 22:40 Ответить
Тут все просто, щоб потрапити на високі посади при Зевладі, треба мати акторські здібності щоб добре вписуватися у відеоролики з президентом і не дуже гарну зовнішність щоб не виглядати краще за Зеленського на спільних відосах.
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29.02.2024 22:06 Ответить
Бабушка-миллионер и авто за $300: нардепы показали декларации за 2022 год
https://focus.ua/ukraine/630241-babushka-millioner-i-avto-za-300-nardepy-pokazali-deklaracii-za-2022-god-video

И при чем тут ЗЕ? Он просто ничего не знает, что происходит во время войны, уверен выбравший его электорат.
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29.02.2024 22:59 Ответить
Мабуть чотири разовому уклоністу з бункера видніше!
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29.02.2024 23:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=j-WzilV7hQs То хто ж "вкрав" план контрнаступу, пане президент?
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01.03.2024 02:12 Ответить
На це питання мав би відповісти будьонний, але "я не можу сказати більше,ніж президент"
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01.03.2024 07:02 Ответить
 
 