РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12442 посетителя онлайн
Новости
5 828 34
Зеленский (19056) военнослужащие (5998) демобилизация (144) ВСУ (6275)

Зеленский подписал закон о демобилизации срочников

призначення,зеленський,підпис,підписав

Президент Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации срочников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные с карты Проекта Закона о внесении изменений в главу XII "Заключительные положения" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" о сроках срочной военной службы.

Ранее Рада приняла законопроект о демобилизации срочников с нормой об отсрочке от следующей мобилизации в 12 месяцев.

Демобілізація строковиків

"Военнослужащие срочной службы, срок военной службы которых, установленный частью первой статьи 23 настоящего Закона, истек во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков в соответствии с частью девятой статьи 23 настоящего Закона увольняются с военной службы в запас в сроки, определенные Указом президента Украины", - говорится в законопроекте.

Также читайте: Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Краще б сам дембельнувся з посади Президента.
показать весь комментарий
26.02.2024 16:59
+6
Основна катастрофа для ЗСУ планується Зеленським на квітень- травень 2024 року для унеможливлювання будь-яких демократичних процедур по виборам і виправдання конституційних порушень з зв'язку з "критичною ситуацією". Затягування мобілізації, знищення працюючих на оборону структур, заміна командування "ручними генералами" - все це працює саме на це.

Гусєв, що розвалив роботу "Укроборонпрому" поїхав послом в Азербайджан. Рєзніков, причетний як мінімум до 16 епізодів корупції в Міністерстві оборони чекає призначення в Великобританію.

Реалії режиму Зеленського... Все решта - пусті слова. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
показать весь комментарий
26.02.2024 17:00
+5
Взагалі це черговий іпучий впопулізм...
показать весь комментарий
26.02.2024 17:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Краще б сам дембельнувся з посади Президента.
показать весь комментарий
26.02.2024 16:59 Ответить
Строковики це ті хто служить з 18 років?
показать весь комментарий
26.02.2024 16:33 Ответить
Ну яка це демобілізація, якщо через рік знову загребуть? Це розводняк.
показать весь комментарий
26.02.2024 16:35 Ответить
Ти вже загребеш....вони через год за Тисою будуть.Хто мав бажання давно контракт!!!
показать весь комментарий
26.02.2024 16:42 Ответить
Що таке ГОД ? Ти українець, чи просто погуляти вийшов?
показать весь комментарий
26.02.2024 16:51 Ответить
год. - година
показать весь комментарий
26.02.2024 17:13 Ответить
Їм зараз максимум 22 роки, мобілізація з 27...
показать весь комментарий
26.02.2024 17:16 Ответить
Ну, Рада снизила с 27 до 25, но во этот закон Зе не подписывает уже больше пол года!
показать весь комментарий
26.02.2024 17:53 Ответить
Мобілізація з 27 - це якщо не служив у армії... Якщо служив, то можуть призвати.
показать весь комментарий
26.02.2024 18:11 Ответить
с 27 тех кто не служил и не давал присягу. К сожалению таких-большинство
показать весь комментарий
26.02.2024 18:37 Ответить
Ухилянтам приготуватися, підуть на заміну
показать весь комментарий
26.02.2024 16:36 Ответить
Ой це не шутки......Ухилянти за кордоном(в основном).Тута зараз почнеться.....
показать весь комментарий
26.02.2024 16:41 Ответить
Якщо вже заліз до своїх Панів на ресурс, то розмовляй правильно Українською Мовою шутки, год, тута - що це за все піда.російські слова, те що ти троль й так зрозуміло, але навчіться вже врешті - решт розмовляти правильно Мовою своїх Господарів
показать весь комментарий
26.02.2024 17:21 Ответить
Емм, строковики ніколи не були на передку, я думаю, багато "ухилянтів" погодилися б замінити їх у тилу... Тим більше, що мобілізованим на ці посади будуть платити, на відміну від строковиків.
показать весь комментарий
26.02.2024 17:58 Ответить
Конечно надо дать пацанам отдохнуть. Но все это как-то неувязывается с пробуксовкой закона про мобилизацию. Кто прийдет на место дембелей?
показать весь комментарий
26.02.2024 16:40 Ответить
Срочников небольшое количество, и не на фронте. На общем фоне погоды не сделают.
показать весь комментарий
26.02.2024 17:27 Ответить
А в тылу люди не нужны? Хай там на передке воюют хлопцы, а тыл не так важен? Еще раз повторяю про пробуксовку закона про мобилизацию.
показать весь комментарий
26.02.2024 17:33 Ответить
4к+ правок! Не надейтесь на чудо, закон не понравится никому. Добавят новые проблемы, не исправив старые.
показать весь комментарий
26.02.2024 17:47 Ответить
Знаєте, от на тилові посади якраз бажаючих багато і так є - статистика по рекрутингу це показує...
показать весь комментарий
26.02.2024 18:09 Ответить
Основна катастрофа для ЗСУ планується Зеленським на квітень- травень 2024 року для унеможливлювання будь-яких демократичних процедур по виборам і виправдання конституційних порушень з зв'язку з "критичною ситуацією". Затягування мобілізації, знищення працюючих на оборону структур, заміна командування "ручними генералами" - все це працює саме на це.

Гусєв, що розвалив роботу "Укроборонпрому" поїхав послом в Азербайджан. Рєзніков, причетний як мінімум до 16 епізодів корупції в Міністерстві оборони чекає призначення в Великобританію.

Реалії режиму Зеленського... Все решта - пусті слова. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
показать весь комментарий
26.02.2024 17:00 Ответить
А як там питання про офіційний відкуп за 20 000 грн.? Підписав?
показать весь комментарий
26.02.2024 17:02 Ответить
ну, як так можна подавати новину... нічого не зрозуміло. Не зрозуміло що це за демобілізація строковиків? як я розумію строковики в нас не на фронті, звідки їх демобілізують зі строкової служби? за логікою - це просто указ який підписують кожного року, про закінчення служби строковиків згідно законам, суто формальність згідно якій строковиків відпускають додому.
показать весь комментарий
26.02.2024 17:03 Ответить
Це ті хто був призваний на строкову службу до 24.02.22. Їх тримали не даючи дембель, але і в бойових діях вони участь не приймали.
По суті, вони виконували якусь охорону в тилу. Тепер видно людей в армії побільшало і їх знайшли ким замінити (сркзм)...
показать весь комментарий
26.02.2024 17:13 Ответить
Насправді, їх за законом не можуть на передок відправити, а тримати їх просто так нема сенсу. Демобілізують, а через рік мобілізують.
показать весь комментарий
26.02.2024 18:12 Ответить
Таня, это солдатики срочники, которые служат уже почти 3 года! О них речь, их давно надо дембельнуть
показать весь комментарий
26.02.2024 17:56 Ответить
демобілізація- демонстраційний режим (демо)
показать весь комментарий
26.02.2024 17:07 Ответить
"Військовослужбовці строкової служби, строк військової служби яких, встановлений частиною першою статті 23 цього Закону, закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки..." Джерело: https://censor.net/ua/n3475534

Так воно навіть не знає, що в нас строковики служать 1,5 року, а з лютого 2022 до сьогодні скільки пройшло? Плюс до того вони не в лютому 2022року прийшли.
показать весь комментарий
26.02.2024 17:13 Ответить
Взагалі це черговий іпучий впопулізм...
показать весь комментарий
26.02.2024 17:18 Ответить
Мабуть хлопи у наступі і людей нікуди дівати?
показать весь комментарий
26.02.2024 17:37 Ответить
А ментів на війну ніяк - хто ж буде дупу оберігати зеленському від народа.
показать весь комментарий
26.02.2024 17:43 Ответить
Вся країна чекає на закон про мобілізацію.

Зе підписує закон про демобілзацію.
показать весь комментарий
26.02.2024 18:28 Ответить
А дніпровських мусорів коли в окопи пошлють?
показать весь комментарий
26.02.2024 19:35 Ответить
 
 