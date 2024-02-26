Зеленский подписал закон о демобилизации срочников
Президент Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации срочников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные с карты Проекта Закона о внесении изменений в главу XII "Заключительные положения" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" о сроках срочной военной службы.
Ранее Рада приняла законопроект о демобилизации срочников с нормой об отсрочке от следующей мобилизации в 12 месяцев.
"Военнослужащие срочной службы, срок военной службы которых, установленный частью первой статьи 23 настоящего Закона, истек во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков в соответствии с частью девятой статьи 23 настоящего Закона увольняются с военной службы в запас в сроки, определенные Указом президента Украины", - говорится в законопроекте.
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Гусєв, що розвалив роботу "Укроборонпрому" поїхав послом в Азербайджан. Рєзніков, причетний як мінімум до 16 епізодів корупції в Міністерстві оборони чекає призначення в Великобританію.
Реалії режиму Зеленського... Все решта - пусті слова. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
По суті, вони виконували якусь охорону в тилу. Тепер видно людей в армії побільшало і їх знайшли ким замінити (сркзм)...
Так воно навіть не знає, що в нас строковики служать 1,5 року, а з лютого 2022 до сьогодні скільки пройшло? Плюс до того вони не в лютому 2022року прийшли.
Зе підписує закон про демобілзацію.