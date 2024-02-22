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Зеленский (19005) военнослужащие (5986) демобилизация (143)

Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников

зсу,строковики

Президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников. Проект закона №11035 зарегистрирован в парламенте.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Зеленский вносит в Раду законопроект о демобилизации срочников", – отметил парламентарий.

По словам Гончаренко, законопроект может быть рассмотрен уже завтра.

В настоящее время проект закона уже зарегистрирован в парламенте. Однако текста законопроекта еще нет. Сейчас он передан на рассмотрение руководству Верховной Рады.

Читайте: Слово "демобилизация" сможем использовать только после окончания войны, - Умеров
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Топ комментарии
+16
Почалися передвиборчі танці з бубнами, від янелоха…

22.‎02.‎2024 729 доба війни

40 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Чергове масшоу під назвою "загальна прес-конференція з участю МО, Кабміну, "першої леді", керівництва ВР, та самого Зеленського і профінансованого пулу продажних журнашлюх "марафону" планується на 25 лютого. Зеленський повертається до звичної моделі класичного "Кварталу".

Пильнуймо, щоб не було потім, горя…
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22.02.2024 11:48
+5
Після демобілізації ці строковики, як люди що пройшли військову службу вже підпадають під дію вимог мобілізації навіть згідно чинного законодавства, не кажучи про той закон що зараз розглядається в парламенті, У БУДЬ ЯКОМУ ВІЦІ! Тож, ласкаво просимо до наших лав потенційних захисників України!
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22.02.2024 11:51
+5
Саме цей закон стосується лише строковиків і приймається кожні пів року, мобілізованих на війну це не стосується!
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22.02.2024 11:53
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Почалися передвиборчі танці з бубнами, від янелоха…

22.‎02.‎2024 729 доба війни

40 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Чергове масшоу під назвою "загальна прес-конференція з участю МО, Кабміну, "першої леді", керівництва ВР, та самого Зеленського і профінансованого пулу продажних журнашлюх "марафону" планується на 25 лютого. Зеленський повертається до звичної моделі класичного "Кварталу".

Пильнуймо, щоб не було потім, горя…
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22.02.2024 11:48 Ответить
Саме цей закон стосується лише строковиків і приймається кожні пів року, мобілізованих на війну це не стосується!
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22.02.2024 11:53 Ответить
ви певні? то якого хєра служать строковики, яких призвали до 24.02.22 ... я вас згадав..вам по хєр
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22.02.2024 15:09 Ответить
Коли дереш з інших ресурсів викладай посилання.....
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22.02.2024 18:38 Ответить
Після демобілізації ці строковики, як люди що пройшли військову службу вже підпадають під дію вимог мобілізації навіть згідно чинного законодавства, не кажучи про той закон що зараз розглядається в парламенті, У БУДЬ ЯКОМУ ВІЦІ! Тож, ласкаво просимо до наших лав потенційних захисників України!
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22.02.2024 11:51 Ответить
У строковиків розпочнуться важкі дні - кожна година тягнеться, як день....
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22.02.2024 11:52 Ответить
Знов піар! Коли по це говорить Гончаренко - він "зрадник,працює на рашу", а коли зіцпрезидент - то він НЕ "Зрадник,праює на рашу",а хто?
Якжеж бажає залишитись на довічне,як його кумир Лука! Аж із піжами вистрибує!
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22.02.2024 11:53 Ответить
Саме цей закон стосується лише строковиків і приймається кожні пів року, мобілізованих на війну це не стосується! Тому саме у цьому випадку це не піар а буденні справи, як, на приклад, прийняття кожні 90 днів закону про військовий стан згідно норм Конституції України у котрій строк його дії обмежено у 90 діб, ну а термін строкової служби я думаю ти знаєш!
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22.02.2024 11:59 Ответить
Скільки строковиків звільнили за 2 роки,якщо цей закон приймається кожні пів року?Згідно норм конституції повинен бути введений стан війни,а не ганебний військовий стан,зрозуміло "знаток " конституції ? Тому на лице піар від зеЛайна,як і з 200000 зп військовим.
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22.02.2024 12:12 Ответить
Зіцпрезидент піариться на всьому,навіть на шкоду країні,аби хоч трохи підняти свій мізерний рейтинг.
Нагадаю! Зє Антиретинг РЕАЛЬНИЙ 78% .
Так обісрати країну в Мюхені і Парижі не кожен ворог України зможе.
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22.02.2024 12:15 Ответить
А кого б ви хотіли бачити президентом? Питання, мабуть, риторичне.
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22.02.2024 14:25 Ответить
Тільки не тебе, бо ім'я по дебільному написане
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22.02.2024 18:41 Ответить
Яроша,Березу. Можна Турчінова,Яценюка,Луценко.
А ви мабуть Ермака чи Татарова,може Януковича чи Медвечука бажаєте?
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22.02.2024 19:42 Ответить
Яроша тільки не треба сюди приплітати, він не з цієї пісочниці. Всі решта - збиті льотчики. Ви ще одного не назвали, головного з цієї групи. Я давно голосую за Кошулинського і "Свободу". Це дещо з іншої опери, ніж отой ваш список. І якби українці проголосували за них, то була б зовсім інша Україна. І навіщо бажати Єрмака чи Татарова - вони й так керують.
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22.02.2024 21:09 Ответить
Кошулінський взагалі не з "льтчиків", не взлітає навіть,навіщо його приплітати?! Його рівень сільрада,мах.хсим. райрада(і то не голова!) в місті з 2 районів.
А "збиті льотчики" дуже не погано вміють літати,і з них ("збитих")можуть обрати того,хто найбільш переконливо обіцяє посадити Зеленського!
Вже не кажу про Порошенко,поверненя якого - жах для расєян і зеЛОХторату шапітолію! Для них окупація рашистами краще,нж Порошенко і шлях у Європу
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22.02.2024 21:33 Ответить
Я ж зразу зрозумів, що ви з сектантів, а то ТурчІнов, Яценюк... Кошулинський був, до речі, заступником Голови Верховної Ради, якщо ви забули. Не треба просувати ідею псевдопатріотичного очільника корумпованої олігархічної системи, бо передусім треба змінювати систему, а на це ще не спромігся жоден президент. Тому бувших не треба знову - вони не справилися. І Зеленський теж вже, можна сказати, бувший. Націоналісти - дійсні патріоти на відміну від тих, хто одягає вишиванки, клянеться в патріотизмі, а в побуті спілкується рашистською мовою - "паєхалі, ..об, тваю мать".
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22.02.2024 23:17 Ответить
А я зразу зрозумів,що ви з секти комуністів(совків) як Фаріон та Кошулинський.
Вам потрібен срср2.0,як расєянам,а не ЄС.
Бо тільки ШЛЯХ до ЄС/НАТО (доречі вбитий у Конституцію саме Порошенком) може змінити совкову систему на пострадянському просторі.
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23.02.2024 06:03 Ответить
Порохоботи, ви такі смішні зі своєю схибленою логікою. Це ж треба приплести націоналіста Кошулинського через Фаріон до срср і комуністів. Те, що Порошенко, один із засновників партії регіонів чомусь забуваєте. Декларації і імітація реформ не змінили систему під час правління Порошенка. Так, що вже "не може". Як і Зеленський, який теж багато обіцяв, але прийшовши до влади, практично зберіг цю постсовкову систему. Тільки ідейні націоналісти, дійсні, а не вдавані патріоти, які передусім дбають про Україну, а не власні кишені, можуть змінити систему. Олігарх не буде руйнувати олігархічну систему, це ж елементарна логіка. Тільки лохам це ще не зрозуміло.
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23.02.2024 11:01 Ответить
Ти теж комуніст,і прихильник раші! Відсутність логіки - яскравий приклад расєяніна - совка за поглядами,якому не потрбні ЄС/НАТО,а потрбні раша і белораша! Тому ти і проти Пороха,навіть не розуміючи різницю між олігархом і підприємцем! Поясню! Підприємці створили США,ЄС П.Корею,Японію і тд. Олігархи стврорили срср,рф,рб,кндр і тд. То за яку Україну ти голосував?
На раше - більшість ідейних націоналістів - рашистів,як ти.
Не бачу різниці між Ф. і К. І доречі,у голови сільради більше повноважень і відповідальності,ніж у 2 заступника голови ВРУ. Друге. Чим СН відрізняється від ПР? Та нічим,як Фаріон від Кошулинського на яких грало і грає КГБ/ФСБ, як зеля на роялі. Під фонограму.
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23.02.2024 11:23 Ответить
Давно так не сміявся з порохоботів. Що значить - треба гроші відпрацьовувати. Хвора фантазія у всій красі.
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23.02.2024 16:48 Ответить
А мені от не смішно,бо ти і таки як ти привели Зеленського,і здали 30% території України за 3 дні,вбили сотні тисяч людей,повторюючи за ****** "аби не Порошенко!"
Тепер тобі смішно,як співучастнику масового вбивства.
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23.02.2024 18:50 Ответить
Класно ти відбілив пуйла і рашистів. Вони ж не винуваті, це все Зеленський і ті, хто його обрав.
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23.02.2024 19:48 Ответить
Що ще міг написати спільник 2 Вов-недомірків?!
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23.02.2024 22:27 Ответить
Вже були … хіба що де хто повернеться та кулю в лоба , як просив.
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23.02.2024 07:14 Ответить
Ще не наржалися?
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23.02.2024 22:28 Ответить
Кто-то сможет объяснить как при существующей срочной службе (армии и флоте) реально должны защищать от агрессора те кому от 27 до 60-ти )))

Это что??? Потешные войска и флот??? И их надо финансировать не кисло.
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22.02.2024 12:02 Ответить
що ти хочеш? 18-ти річних пацанів відправити на фронт? Вони єдині в цій країні, хто не винні ні в приході до влади зелених мерзот, ні в провокуванні великої війни.
Я вважаю, що всім, хто не міг приймати участь в голосуванні 2019 року по віку, взагалі дозволити виїхати з країни.
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22.02.2024 12:09 Ответить
Видимість роботи, банальне відволікання уваги...
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22.02.2024 12:03 Ответить
А Залужний попереджав !!! гниди зелені.
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22.02.2024 12:12 Ответить
Про мобілізацію не захотів вносити, а про демобілізацію тут як тут… Чотирижди ухилянт працює на свій лохторат.
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22.02.2024 16:34 Ответить
У всіх країнах під час війни мобілізують, тільки Зеленський демобілізує. І це при тому, що Авдіївку обороняли два роки без ротації та відпочинку!
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22.02.2024 17:27 Ответить
Ага. Стровики будуть підписувати документы про демобілізацію прямо в ТЦК. І щоб 2 рази не ходити - зразу ж і документи про мобілізацію.
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22.02.2024 19:00 Ответить
Яка дурниця, строковиків призивають на службу і звільняють в запас, а не демобілізують. Під час війни звільнення в запас як правило припиняється.
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23.02.2024 00:04 Ответить
 
 