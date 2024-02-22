Президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников. Проект закона №11035 зарегистрирован в парламенте.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Зеленский вносит в Раду законопроект о демобилизации срочников", – отметил парламентарий.

По словам Гончаренко, законопроект может быть рассмотрен уже завтра.

В настоящее время проект закона уже зарегистрирован в парламенте. Однако текста законопроекта еще нет. Сейчас он передан на рассмотрение руководству Верховной Рады.

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