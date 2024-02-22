УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13835 відвідувачів онлайн
Новини
10 961 34

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків

зсу,строковики

Президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків. Проєкт закону №11035 наразі зареєстровано у парламенті.

Про це у Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зеленський вносить в Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків", - зазначив парламентар.

За словами Гончаренка, законопроєкт може бути розглянуто вже завтра.

Наразі проєкт закону вже зареєстровано у парламенті. Проте тексту законопроєкту ще немає. Зараз його передано на розгляд керівництву Верховної Ради.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військовозобов’язані можуть самостійно обрати бригаду та укласти контракт до оголошення демобілізації, - Сухопутні війська

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) військовослужбовці (4753) демобілізація (110)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
Почалися передвиборчі танці з бубнами, від янелоха…

22.‎02.‎2024 729 доба війни

40 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Чергове масшоу під назвою "загальна прес-конференція з участю МО, Кабміну, "першої леді", керівництва ВР, та самого Зеленського і профінансованого пулу продажних журнашлюх "марафону" планується на 25 лютого. Зеленський повертається до звичної моделі класичного "Кварталу".

Пильнуймо, щоб не було потім, горя…
показати весь коментар
22.02.2024 11:48
+5
Після демобілізації ці строковики, як люди що пройшли військову службу вже підпадають під дію вимог мобілізації навіть згідно чинного законодавства, не кажучи про той закон що зараз розглядається в парламенті, У БУДЬ ЯКОМУ ВІЦІ! Тож, ласкаво просимо до наших лав потенційних захисників України!
показати весь коментар
22.02.2024 11:51
+5
Саме цей закон стосується лише строковиків і приймається кожні пів року, мобілізованих на війну це не стосується!
показати весь коментар
22.02.2024 11:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Почалися передвиборчі танці з бубнами, від янелоха…

22.‎02.‎2024 729 доба війни

40 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Чергове масшоу під назвою "загальна прес-конференція з участю МО, Кабміну, "першої леді", керівництва ВР, та самого Зеленського і профінансованого пулу продажних журнашлюх "марафону" планується на 25 лютого. Зеленський повертається до звичної моделі класичного "Кварталу".

Пильнуймо, щоб не було потім, горя…
показати весь коментар
22.02.2024 11:48 Відповісти
Саме цей закон стосується лише строковиків і приймається кожні пів року, мобілізованих на війну це не стосується!
показати весь коментар
22.02.2024 11:53 Відповісти
ви певні? то якого хєра служать строковики, яких призвали до 24.02.22 ... я вас згадав..вам по хєр
показати весь коментар
22.02.2024 15:09 Відповісти
Коли дереш з інших ресурсів викладай посилання.....
показати весь коментар
22.02.2024 18:38 Відповісти
Після демобілізації ці строковики, як люди що пройшли військову службу вже підпадають під дію вимог мобілізації навіть згідно чинного законодавства, не кажучи про той закон що зараз розглядається в парламенті, У БУДЬ ЯКОМУ ВІЦІ! Тож, ласкаво просимо до наших лав потенційних захисників України!
показати весь коментар
22.02.2024 11:51 Відповісти
У строковиків розпочнуться важкі дні - кожна година тягнеться, як день....
показати весь коментар
22.02.2024 11:52 Відповісти
Знов піар! Коли по це говорить Гончаренко - він "зрадник,працює на рашу", а коли зіцпрезидент - то він НЕ "Зрадник,праює на рашу",а хто?
Якжеж бажає залишитись на довічне,як його кумир Лука! Аж із піжами вистрибує!
показати весь коментар
22.02.2024 11:53 Відповісти
Саме цей закон стосується лише строковиків і приймається кожні пів року, мобілізованих на війну це не стосується! Тому саме у цьому випадку це не піар а буденні справи, як, на приклад, прийняття кожні 90 днів закону про військовий стан згідно норм Конституції України у котрій строк його дії обмежено у 90 діб, ну а термін строкової служби я думаю ти знаєш!
показати весь коментар
22.02.2024 11:59 Відповісти
Скільки строковиків звільнили за 2 роки,якщо цей закон приймається кожні пів року?Згідно норм конституції повинен бути введений стан війни,а не ганебний військовий стан,зрозуміло "знаток " конституції ? Тому на лице піар від зеЛайна,як і з 200000 зп військовим.
показати весь коментар
22.02.2024 12:12 Відповісти
Зіцпрезидент піариться на всьому,навіть на шкоду країні,аби хоч трохи підняти свій мізерний рейтинг.
Нагадаю! Зє Антиретинг РЕАЛЬНИЙ 78% .
Так обісрати країну в Мюхені і Парижі не кожен ворог України зможе.
показати весь коментар
22.02.2024 12:15 Відповісти
А кого б ви хотіли бачити президентом? Питання, мабуть, риторичне.
показати весь коментар
22.02.2024 14:25 Відповісти
Тільки не тебе, бо ім'я по дебільному написане
показати весь коментар
22.02.2024 18:41 Відповісти
Яроша,Березу. Можна Турчінова,Яценюка,Луценко.
А ви мабуть Ермака чи Татарова,може Януковича чи Медвечука бажаєте?
показати весь коментар
22.02.2024 19:42 Відповісти
Яроша тільки не треба сюди приплітати, він не з цієї пісочниці. Всі решта - збиті льотчики. Ви ще одного не назвали, головного з цієї групи. Я давно голосую за Кошулинського і "Свободу". Це дещо з іншої опери, ніж отой ваш список. І якби українці проголосували за них, то була б зовсім інша Україна. І навіщо бажати Єрмака чи Татарова - вони й так керують.
показати весь коментар
22.02.2024 21:09 Відповісти
Кошулінський взагалі не з "льтчиків", не взлітає навіть,навіщо його приплітати?! Його рівень сільрада,мах.хсим. райрада(і то не голова!) в місті з 2 районів.
А "збиті льотчики" дуже не погано вміють літати,і з них ("збитих")можуть обрати того,хто найбільш переконливо обіцяє посадити Зеленського!
Вже не кажу про Порошенко,поверненя якого - жах для расєян і зеЛОХторату шапітолію! Для них окупація рашистами краще,нж Порошенко і шлях у Європу
показати весь коментар
22.02.2024 21:33 Відповісти
Я ж зразу зрозумів, що ви з сектантів, а то ТурчІнов, Яценюк... Кошулинський був, до речі, заступником Голови Верховної Ради, якщо ви забули. Не треба просувати ідею псевдопатріотичного очільника корумпованої олігархічної системи, бо передусім треба змінювати систему, а на це ще не спромігся жоден президент. Тому бувших не треба знову - вони не справилися. І Зеленський теж вже, можна сказати, бувший. Націоналісти - дійсні патріоти на відміну від тих, хто одягає вишиванки, клянеться в патріотизмі, а в побуті спілкується рашистською мовою - "паєхалі, ..об, тваю мать".
показати весь коментар
22.02.2024 23:17 Відповісти
А я зразу зрозумів,що ви з секти комуністів(совків) як Фаріон та Кошулинський.
Вам потрібен срср2.0,як расєянам,а не ЄС.
Бо тільки ШЛЯХ до ЄС/НАТО (доречі вбитий у Конституцію саме Порошенком) може змінити совкову систему на пострадянському просторі.
показати весь коментар
23.02.2024 06:03 Відповісти
Порохоботи, ви такі смішні зі своєю схибленою логікою. Це ж треба приплести націоналіста Кошулинського через Фаріон до срср і комуністів. Те, що Порошенко, один із засновників партії регіонів чомусь забуваєте. Декларації і імітація реформ не змінили систему під час правління Порошенка. Так, що вже "не може". Як і Зеленський, який теж багато обіцяв, але прийшовши до влади, практично зберіг цю постсовкову систему. Тільки ідейні націоналісти, дійсні, а не вдавані патріоти, які передусім дбають про Україну, а не власні кишені, можуть змінити систему. Олігарх не буде руйнувати олігархічну систему, це ж елементарна логіка. Тільки лохам це ще не зрозуміло.
показати весь коментар
23.02.2024 11:01 Відповісти
Ти теж комуніст,і прихильник раші! Відсутність логіки - яскравий приклад расєяніна - совка за поглядами,якому не потрбні ЄС/НАТО,а потрбні раша і белораша! Тому ти і проти Пороха,навіть не розуміючи різницю між олігархом і підприємцем! Поясню! Підприємці створили США,ЄС П.Корею,Японію і тд. Олігархи стврорили срср,рф,рб,кндр і тд. То за яку Україну ти голосував?
На раше - більшість ідейних націоналістів - рашистів,як ти.
Не бачу різниці між Ф. і К. І доречі,у голови сільради більше повноважень і відповідальності,ніж у 2 заступника голови ВРУ. Друге. Чим СН відрізняється від ПР? Та нічим,як Фаріон від Кошулинського на яких грало і грає КГБ/ФСБ, як зеля на роялі. Під фонограму.
показати весь коментар
23.02.2024 11:23 Відповісти
Давно так не сміявся з порохоботів. Що значить - треба гроші відпрацьовувати. Хвора фантазія у всій красі.
показати весь коментар
23.02.2024 16:48 Відповісти
А мені от не смішно,бо ти і таки як ти привели Зеленського,і здали 30% території України за 3 дні,вбили сотні тисяч людей,повторюючи за ****** "аби не Порошенко!"
Тепер тобі смішно,як співучастнику масового вбивства.
показати весь коментар
23.02.2024 18:50 Відповісти
Класно ти відбілив пуйла і рашистів. Вони ж не винуваті, це все Зеленський і ті, хто його обрав.
показати весь коментар
23.02.2024 19:48 Відповісти
Що ще міг написати спільник 2 Вов-недомірків?!
показати весь коментар
23.02.2024 22:27 Відповісти
Вже були … хіба що де хто повернеться та кулю в лоба , як просив.
показати весь коментар
23.02.2024 07:14 Відповісти
Ще не наржалися?
показати весь коментар
23.02.2024 22:28 Відповісти
Кто-то сможет объяснить как при существующей срочной службе (армии и флоте) реально должны защищать от агрессора те кому от 27 до 60-ти )))

Это что??? Потешные войска и флот??? И их надо финансировать не кисло.
показати весь коментар
22.02.2024 12:02 Відповісти
що ти хочеш? 18-ти річних пацанів відправити на фронт? Вони єдині в цій країні, хто не винні ні в приході до влади зелених мерзот, ні в провокуванні великої війни.
Я вважаю, що всім, хто не міг приймати участь в голосуванні 2019 року по віку, взагалі дозволити виїхати з країни.
показати весь коментар
22.02.2024 12:09 Відповісти
Видимість роботи, банальне відволікання уваги...
показати весь коментар
22.02.2024 12:03 Відповісти
А Залужний попереджав !!! гниди зелені.
показати весь коментар
22.02.2024 12:12 Відповісти
Про мобілізацію не захотів вносити, а про демобілізацію тут як тут… Чотирижди ухилянт працює на свій лохторат.
показати весь коментар
22.02.2024 16:34 Відповісти
У всіх країнах під час війни мобілізують, тільки Зеленський демобілізує. І це при тому, що Авдіївку обороняли два роки без ротації та відпочинку!
показати весь коментар
22.02.2024 17:27 Відповісти
Ага. Стровики будуть підписувати документы про демобілізацію прямо в ТЦК. І щоб 2 рази не ходити - зразу ж і документи про мобілізацію.
показати весь коментар
22.02.2024 19:00 Відповісти
Яка дурниця, строковиків призивають на службу і звільняють в запас, а не демобілізують. Під час війни звільнення в запас як правило припиняється.
показати весь коментар
23.02.2024 00:04 Відповісти
 
 