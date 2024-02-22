Зеленський вніс до Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків
Президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків. Проєкт закону №11035 наразі зареєстровано у парламенті.
Про це у Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Зеленський вносить в Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків", - зазначив парламентар.
За словами Гончаренка, законопроєкт може бути розглянуто вже завтра.
Наразі проєкт закону вже зареєстровано у парламенті. Проте тексту законопроєкту ще немає. Зараз його передано на розгляд керівництву Верховної Ради.
Топ коментарі
+16 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар22.02.2024 11:48
+5 Виталий Танчик #518988
показати весь коментар22.02.2024 11:51
+5 Виталий Танчик #518988
показати весь коментар22.02.2024 11:53
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22.02.2024 729 доба війни
40 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
Чергове масшоу під назвою "загальна прес-конференція з участю МО, Кабміну, "першої леді", керівництва ВР, та самого Зеленського і профінансованого пулу продажних журнашлюх "марафону" планується на 25 лютого. Зеленський повертається до звичної моделі класичного "Кварталу".
Пильнуймо, щоб не було потім, горя…
Якжеж бажає залишитись на довічне,як його кумир Лука! Аж із піжами вистрибує!
Нагадаю! Зє Антиретинг РЕАЛЬНИЙ 78% .
Так обісрати країну в Мюхені і Парижі не кожен ворог України зможе.
А ви мабуть Ермака чи Татарова,може Януковича чи Медвечука бажаєте?
А "збиті льотчики" дуже не погано вміють літати,і з них ("збитих")можуть обрати того,хто найбільш переконливо обіцяє посадити Зеленського!
Вже не кажу про Порошенко,поверненя якого - жах для расєян і зеЛОХторату шапітолію! Для них окупація рашистами краще,нж Порошенко і шлях у Європу
Вам потрібен срср2.0,як расєянам,а не ЄС.
Бо тільки ШЛЯХ до ЄС/НАТО (доречі вбитий у Конституцію саме Порошенком) може змінити совкову систему на пострадянському просторі.
На раше - більшість ідейних націоналістів - рашистів,як ти.
Не бачу різниці між Ф. і К. І доречі,у голови сільради більше повноважень і відповідальності,ніж у 2 заступника голови ВРУ. Друге. Чим СН відрізняється від ПР? Та нічим,як Фаріон від Кошулинського на яких грало і грає КГБ/ФСБ, як зеля на роялі. Під фонограму.
Тепер тобі смішно,як співучастнику масового вбивства.
Это что??? Потешные войска и флот??? И их надо финансировать не кисло.
Я вважаю, що всім, хто не міг приймати участь в голосуванні 2019 року по віку, взагалі дозволити виїхати з країни.