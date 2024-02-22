Президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків. Проєкт закону №11035 наразі зареєстровано у парламенті.

Про це у Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зеленський вносить в Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків", - зазначив парламентар.

За словами Гончаренка, законопроєкт може бути розглянуто вже завтра.

Наразі проєкт закону вже зареєстровано у парламенті. Проте тексту законопроєкту ще немає. Зараз його передано на розгляд керівництву Верховної Ради.

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