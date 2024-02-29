Зеленський призначив бригадного генерала Карпенка новим командувачем Сил логістики ЗСУ

Президент змінив командувача Сил логістики ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на указ №138/2024.

"Призначити Карпенка Володимира Володимировича командувачем Сил логістики Збройних Сил України", - йдеться в тексті указу.

Попереднім указом №137/2024 Зеленський звільнив Олега Гуляка з посади командувача Сил логістики.

Дивіться: Буде більше артилерії та більше нашого спільного виробництва з партнерами, - Зеленський підсумував результати нещодавніх поїздок. ВIДЕО