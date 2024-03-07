Кандидат в Конституционный суд Андрийчук затруднился сказать, когда приняли Конституцию. ВИДЕО

Судья Хозяйственного суда Закарпатской области, преподаватель Ужгородского национального университета Любомир Андрийчук во время собеседования на должность судьи Конституционного суда затруднился ответить на вопрос о том, когда была принята Конституция Украины.

Видеозапись собеседования опубликована Совещательной группой экспертов, сообщает Цензор.НЕТ.

Сначала Андрийчук отказался отвечать на вопрос о годе принятия Конституции. Когда же эксперты настояли, дал неправильный ответ - назвал 1991 вместо 1996. Правда, потом исправился.

Согласно его заявке, кроме работы в суде, Андрейчук также преподает в Ужгородском национальном университете. На сайте университета указано, что он доцент и работает в университете по совместительству.