РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7965 посетителей онлайн
Новости Видео
13 127 107

Кандидат в Конституционный суд Андрийчук затруднился сказать, когда приняли Конституцию. ВИДЕО

Судья Хозяйственного суда Закарпатской области, преподаватель Ужгородского национального университета Любомир Андрийчук во время собеседования на должность судьи Конституционного суда затруднился ответить на вопрос о том, когда была принята Конституция Украины.

Видеозапись собеседования опубликована Совещательной группой экспертов, сообщает Цензор.НЕТ.

Сначала Андрийчук отказался отвечать на вопрос о годе принятия Конституции. Когда же эксперты настояли, дал неправильный ответ - назвал 1991 вместо 1996. Правда, потом исправился.

Также читайте: "Слуга народа" не будет обращаться в Конституционный Суд относительно легитимности пребывания Зеленского на должности, – Вениславский

Согласно его заявке, кроме работы в суде, Андрейчук также преподает в Ужгородском национальном университете. На сайте университета указано, что он доцент и работает в университете по совместительству.

Автор: 

Конституция (2236) КС (2250) судья (2660) Закарпатская область (2653)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+42
Господи! Та у людини зовсім другим голова забита!! Стільки бабок вклав - спати не може! До чого тут взагалі Конституція?!!
показать весь комментарий
07.03.2024 10:11 Ответить
+29
Типовий ******** "суддя". Зате він точно може сказати хто намальований на 100доларовій банкноті.
показать весь комментарий
07.03.2024 10:12 Ответить
+25
Який сором
показать весь комментарий
07.03.2024 10:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ох ці експерти!! Як валять кандидата такими складними запитаннями, відповіді на які знає навіть учень 9 класу!
показать весь комментарий
07.03.2024 18:01 Ответить
БЫДЛО!
показать весь комментарий
07.03.2024 18:01 Ответить
То їхній брат.
показать весь комментарий
07.03.2024 18:40 Ответить
немає що сказати, де вони беруться ці .....?
показать весь комментарий
07.03.2024 18:58 Ответить
Та він ту Конституцію в очі не бачив і в руках не тримав, а ви йому такі питання задаєте.
показать весь комментарий
07.03.2024 19:56 Ответить
Напевне Богдан той що шептав Гнусавому рекомендував земляка
показать весь комментарий
07.03.2024 21:10 Ответить
Такий підходить, треба брати, дайте два!
показать весь комментарий
08.03.2024 05:46 Ответить
Страница 2 из 2
 
 