Папа Римський Франциск порадив Україні мати "відвагу білого прапора"

Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.

Зазначається, що свої коментарі Франциск зробив в інтерв'ю, записаному минулого місяця для швейцарської телерадіокомпанії RSI, текстову версію якого вже оприлюднено. Саме інтерв'ю вийде в ефір 20 березня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Франциска запитали про його позицію щодо дебатів між тими, хто вважає, що Україна повинна здатися, оскільки не змогла дати відсіч російським військам, і тими, хто стверджує, що це легітимізує дії агресора. Інтерв'юер використав у запитанні термін "білий прапор".

"Я думаю, що найсильніший той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей і має відвагу білого прапора, і веде переговори", - розповів він.

"Слово "переговори" – це мужнє слово. Коли ви бачите, що ви переможені, що справи йдуть погано, ви повинні мати мужність вести переговори", - заявив Франциск.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив Формулу миру з Папою Римським Франциском

Франциск додав, що переговори повинні відбуватися за допомогою міжнародних сил.

Reuters зазначає, що Франциск вперше вжив такі терміни, як "білий прапор" або "переможений", обговорюючи війну в Україні, хоча в минулому говорив про необхідність переговорів.

"Можна відчувати сором, але скільки загиблих вона (війна) принесе в кінцевому підсумку? (Треба) вести переговори вчасно, знайти країну, яка може бути посередником", - сказав Франциск, згадавши Туреччину серед країн, які запропонували свою кандидатуру.

"Не соромтеся вести переговори, поки все не стало ще гірше", - додав Папа. На запитання, чи готовий він бути посередником, Франциск відповів: "Я тут".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Єпископи УГКЦ пояснили Папі Римському, що він образив українців. ФОТОрепортаж

В іншій частині інтерв'ю, говорячи про війну між Ізраїлем і ХАМАСом, Франциск сказав: "Переговори ніколи не є капітуляцією".

Речник президента Володимира Зеленського одразу не відповів на прохання Reuters прокоментувати висловлювання Папи Римського.