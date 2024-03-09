УКР
Папа Римський Франциск порадив Україні мати "відвагу білого прапора"

Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.

Зазначається, що свої коментарі Франциск зробив в інтерв'ю, записаному минулого місяця для швейцарської телерадіокомпанії RSI, текстову версію якого вже оприлюднено. Саме інтерв'ю вийде в ефір 20 березня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Франциска запитали про його позицію щодо дебатів між тими, хто вважає, що Україна повинна здатися, оскільки не змогла дати відсіч російським військам, і тими, хто стверджує, що це легітимізує дії агресора. Інтерв'юер використав у запитанні термін "білий прапор".

"Я думаю, що найсильніший той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей і має відвагу білого прапора, і веде переговори", - розповів він.

"Слово "переговори" – це мужнє слово. Коли ви бачите, що ви переможені, що справи йдуть погано, ви повинні мати мужність вести переговори", - заявив Франциск.

Франциск додав, що переговори повинні відбуватися за допомогою міжнародних сил.

Reuters зазначає, що Франциск вперше вжив такі терміни, як "білий прапор" або "переможений", обговорюючи війну в Україні, хоча в минулому говорив про необхідність переговорів.

"Можна відчувати сором, але скільки загиблих вона (війна) принесе в кінцевому підсумку? (Треба) вести переговори вчасно, знайти країну, яка може бути посередником", - сказав Франциск, згадавши Туреччину серед країн, які запропонували свою кандидатуру.

"Не соромтеся вести переговори, поки все не стало ще гірше", - додав Папа. На запитання, чи готовий він бути посередником, Франциск відповів: "Я тут".

В іншій частині інтерв'ю, говорячи про війну між Ізраїлем і ХАМАСом, Франциск сказав: "Переговори ніколи не є капітуляцією".

Речник президента Володимира Зеленського одразу не відповів на прохання Reuters прокоментувати висловлювання Папи Римського.

Топ коментарі
+110
Давно сатаніста не було чутно, і тут виліз
09.03.2024 20:52 Відповісти
09.03.2024 20:52 Відповісти
+76
Папа нехай має мужність і йде в сраку разом з білим прапором. Він реально втратив мізки і плутає фуй з пальцем.
09.03.2024 20:56 Відповісти
09.03.2024 20:56 Відповісти
+56
Папа Римський,релігійний сатана,йде на три букви.
09.03.2024 20:54 Відповісти
09.03.2024 20:54 Відповісти
БАТЬКО вам не якась папа.
10.03.2024 00:14 Відповісти
10.03.2024 00:14 Відповісти
краще хай в УГКЦ запитають у Ватикані. почекаємо.
10.03.2024 00:14 Відповісти
10.03.2024 00:14 Відповісти
10.03.2024 00:17 Відповісти
10.03.2024 00:17 Відповісти
10.03.2024 10:28 Відповісти
10.03.2024 10:28 Відповісти
якщо я б був віруючим, то прийшов би мені час стати атеїстом. Теоретично найбліьш духовна ліюдина не засудила агресора, а проповідує жертві здатися в імя Господнє. Чи є бог взагалі після того?
І що думає наша рада церков і УГКЦ? куди язикн позасовували? Вже мовчу про мзс...
10.03.2024 00:21 Відповісти
10.03.2024 00:21 Відповісти
Кулеба мае визвати посла Ватикану . Ватикану передали дом в Шевченковском районі , так шо до МЗС їхати недалеко
АЛЕ ЦІ ВАТИКАНЦІ МОГЛИ І ПОТИКАТИ З УКРАЇНИ
10.03.2024 00:48 Відповісти
10.03.2024 00:48 Відповісти
негайно вислати з Києва посла Ватикану
10.03.2024 10:05 Відповісти
10.03.2024 10:05 Відповісти
Може це тому, що в банку Ватікана лежить 150 російських мільярдів доларів?
10.03.2024 00:25 Відповісти
10.03.2024 00:25 Відповісти
а от тепер буде любов, сказав дохтар...
10.03.2024 01:11 Відповісти
10.03.2024 01:11 Відповісти
Папі час відслужити месу у московитському храмі із фресками путіна.
А чого критись ?
10.03.2024 00:40 Відповісти
10.03.2024 00:40 Відповісти
Маша ЄФРОСИНІНА, Христина Соловій, "хейт", "срач", Басков, ефект БІЛИК і російська НАФТА

https://youtu.be/ZHKKlXJqn3E?si=VcuRCR1sUCgKJq4T
ГОЛОВНЕ - російська нафта , так що її треба блокувати і нищіти
10.03.2024 00:51 Відповісти
10.03.2024 00:51 Відповісти
Про яке "ви переможені", патякає цей ватіканський піп. Тільки за період від Різдва Христового українські, а саме за два з половиною місяці, українські воїни знищили ЧОТИРИ рашистських кораблі.
1. 26.12.24 Новочєркаск
2. 31.01.24 Івановєц
3. 14.02.24 Цезар Куніков
4. 05.03.24 Сєргєй Котов.

За останніх два тижні знищили П'ЯТНАДЦЯТЬ рашистських бойових літаків.
10.03.2024 01:09 Відповісти
10.03.2024 01:09 Відповісти
Папа Римский Франциск иди в сра.....
10.03.2024 01:41 Відповісти
10.03.2024 01:41 Відповісти
Просто пішов нах... папаша кончени...
10.03.2024 05:47 Відповісти
10.03.2024 05:47 Відповісти
ПНХ
10.03.2024 06:52 Відповісти
10.03.2024 06:52 Відповісти
Папа Римский,выделите треть денег 3 Райха на оружие для ВСУ....Это будет вклад в мир....
10.03.2024 07:17 Відповісти
10.03.2024 07:17 Відповісти
Що Ватикан що Путін дуже ******* мальчіков, піда..си.
10.03.2024 07:30 Відповісти
10.03.2024 07:30 Відповісти
Мать твою римскую
10.03.2024 08:01 Відповісти
10.03.2024 08:01 Відповісти
Молімося, аби Бог дав просвітління його розуму, або чекаємо від нього на "білий прапор"......
Хто обрав цю людину?
Знищено тисячі людей, іх ідентифікують лиш за днк, а ми маємо " білий прапор"?....а як же "непокаране зло", яке множиться....? Не знає Святого Письма...
10.03.2024 08:13 Відповісти
10.03.2024 08:13 Відповісти
На щастя в Україні авторитет папи на рівні статистичної помилки
10.03.2024 08:49 Відповісти
10.03.2024 08:49 Відповісти
Один Папа підтримував Гітлера, теперішій Папа підтримує Путіна. Ватікан - зло
10.03.2024 10:07 Відповісти
10.03.2024 10:07 Відповісти
підірас
10.03.2024 10:20 Відповісти
10.03.2024 10:20 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/mirotvorczy-10-03-2024/ Миротворцы

Трамп, Орбан, Маск, Эрдоган, Папа - и тд по-кругу. Заканчивает последний и начинают заново - переговоры, капитуляция Украины, чтобы якобы прекратилось кровопролитие и тд.
Мы все уже привыкли и мало кто обращает на них внимание. Это даже не тренд - это фоновый шум или шумовой фон.
Тренд - это https://www.ponomaroleg.com/klyuchevaya-rol-chehii-v-finansirovanii-*******-pomoshhi-ukraine/ инициатива президента Чехии .
Тренд - это https://www.ponomaroleg.com/liderstvo-makrona/ инициатива Макрона .
Тренд - это позиция Великобритании.
Тренд - это коалиция дронов, коалиция дальнобойных ракет, коалиция самолетов (Франция?, Швеция?), коалиция ПВО и тд.
10.03.2024 10:46 Відповісти
10.03.2024 10:46 Відповісти
негайно вислати з Києва посла Ватикану
10.03.2024 10:49 Відповісти
10.03.2024 10:49 Відповісти
Продався папік. З потрохами. Ну а шо? Бабульки всі *******...

До речі, це сідчить про те, що справи у русні дійсно кепські.
10.03.2024 11:23 Відповісти
10.03.2024 11:23 Відповісти
Пішов *****, виї6ок кончений.
10.03.2024 20:40 Відповісти
10.03.2024 20:40 Відповісти

СПЛЯТЬ ГЕРОЇ, УКРАЇНЦІI ЗАГИБЛІ В ОКОПАХ,
ЦЕ ТВОЇ , УКРАЇНО, РIДНI СИНИ...
ДЕ БУЛА Б ТИ СЬОГОДНІ, ШЕЛЬМА, ЄВРОПА ?
ДЕ БУЛА Б ТИ, ЯКБИ НЕ ГЕРОЇ ВОНИ !
*
СЛАВА УКРАЇНІ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !
СЛАВА УКРАИНЕ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !
SLAVA UKRAINI ! .HEROES GLORY !

Де була б зараз ця боягузлива Європа зі своїм кремлівським Папою -Юдою ? Якщо не було б поруч стікаючи кров'ю Української держави, яка мужньо стоїть щитом - форпостом на східному рубежі з жахливою кривавою паРашою -ордою? Давно б уже ця моторошна фашистська кацапська орда захопила і вщент розтоптала Прибалтику, Польщу, Швецію, Румунію ... та й всю Східну Європу насаджуючи там свій жахливий замаскований під нібито руський але по суті кривавий ординський світ (мир) москалів. Готуючи там плацдарм, щоб кинуться і далі для того щоб знищити вже всю решту ні на що неспроможну боягузливу Європу.
10.03.2024 21:09 Відповісти
10.03.2024 21:09 Відповісти
Та-ак, фіксуємо, Папа Римський Франциск, таким чином, визнав, що Бог безсилий перед погрозами ядерної війни! . Щось сильно затхнуло єретиками!...
11.03.2024 18:32 Відповісти
11.03.2024 18:32 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 