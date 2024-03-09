Папа Римський Франциск порадив Україні мати "відвагу білого прапора"
Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.
Зазначається, що свої коментарі Франциск зробив в інтерв'ю, записаному минулого місяця для швейцарської телерадіокомпанії RSI, текстову версію якого вже оприлюднено. Саме інтерв'ю вийде в ефір 20 березня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Франциска запитали про його позицію щодо дебатів між тими, хто вважає, що Україна повинна здатися, оскільки не змогла дати відсіч російським військам, і тими, хто стверджує, що це легітимізує дії агресора. Інтерв'юер використав у запитанні термін "білий прапор".
"Я думаю, що найсильніший той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей і має відвагу білого прапора, і веде переговори", - розповів він.
"Слово "переговори" – це мужнє слово. Коли ви бачите, що ви переможені, що справи йдуть погано, ви повинні мати мужність вести переговори", - заявив Франциск.
Франциск додав, що переговори повинні відбуватися за допомогою міжнародних сил.
Reuters зазначає, що Франциск вперше вжив такі терміни, як "білий прапор" або "переможений", обговорюючи війну в Україні, хоча в минулому говорив про необхідність переговорів.
"Можна відчувати сором, але скільки загиблих вона (війна) принесе в кінцевому підсумку? (Треба) вести переговори вчасно, знайти країну, яка може бути посередником", - сказав Франциск, згадавши Туреччину серед країн, які запропонували свою кандидатуру.
"Не соромтеся вести переговори, поки все не стало ще гірше", - додав Папа. На запитання, чи готовий він бути посередником, Франциск відповів: "Я тут".
В іншій частині інтерв'ю, говорячи про війну між Ізраїлем і ХАМАСом, Франциск сказав: "Переговори ніколи не є капітуляцією".
Речник президента Володимира Зеленського одразу не відповів на прохання Reuters прокоментувати висловлювання Папи Римського.
І що думає наша рада церков і УГКЦ? куди язикн позасовували? Вже мовчу про мзс...
АЛЕ ЦІ ВАТИКАНЦІ МОГЛИ І ПОТИКАТИ З УКРАЇНИ
А чого критись ?
Маша ЄФРОСИНІНА, Христина Соловій, "хейт", "срач", Басков, ефект БІЛИК і російська НАФТА
https://youtu.be/ZHKKlXJqn3E?si=VcuRCR1sUCgKJq4T
ГОЛОВНЕ - російська нафта , так що її треба блокувати і нищіти
1. 26.12.24 Новочєркаск
2. 31.01.24 Івановєц
3. 14.02.24 Цезар Куніков
4. 05.03.24 Сєргєй Котов.
За останніх два тижні знищили П'ЯТНАДЦЯТЬ рашистських бойових літаків.
Хто обрав цю людину?
Знищено тисячі людей, іх ідентифікують лиш за днк, а ми маємо " білий прапор"?....а як же "непокаране зло", яке множиться....? Не знає Святого Письма...
Трамп, Орбан, Маск, Эрдоган, Папа - и тд по-кругу. Заканчивает последний и начинают заново - переговоры, капитуляция Украины, чтобы якобы прекратилось кровопролитие и тд.
Мы все уже привыкли и мало кто обращает на них внимание. Это даже не тренд - это фоновый шум или шумовой фон.
Тренд - это https://www.ponomaroleg.com/klyuchevaya-rol-chehii-v-finansirovanii-*******-pomoshhi-ukraine/ инициатива президента Чехии .
Тренд - это https://www.ponomaroleg.com/liderstvo-makrona/ инициатива Макрона .
Тренд - это позиция Великобритании.
Тренд - это коалиция дронов, коалиция дальнобойных ракет, коалиция самолетов (Франция?, Швеция?), коалиция ПВО и тд.
До речі, це сідчить про те, що справи у русні дійсно кепські.
СПЛЯТЬ ГЕРОЇ, УКРАЇНЦІI ЗАГИБЛІ В ОКОПАХ,
ЦЕ ТВОЇ , УКРАЇНО, РIДНI СИНИ...
ДЕ БУЛА Б ТИ СЬОГОДНІ, ШЕЛЬМА, ЄВРОПА ?
ДЕ БУЛА Б ТИ, ЯКБИ НЕ ГЕРОЇ ВОНИ !
*
СЛАВА УКРАЇНІ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !
СЛАВА УКРАИНЕ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !
SLAVA UKRAINI ! .HEROES GLORY !
Де була б зараз ця боягузлива Європа зі своїм кремлівським Папою -Юдою ? Якщо не було б поруч стікаючи кров'ю Української держави, яка мужньо стоїть щитом - форпостом на східному рубежі з жахливою кривавою паРашою -ордою? Давно б уже ця моторошна фашистська кацапська орда захопила і вщент розтоптала Прибалтику, Польщу, Швецію, Румунію ... та й всю Східну Європу насаджуючи там свій жахливий замаскований під нібито руський але по суті кривавий ординський світ (мир) москалів. Готуючи там плацдарм, щоб кинуться і далі для того щоб знищити вже всю решту ні на що неспроможну боягузливу Європу.