Папа Римский Франциск посоветовал Украине иметь "отвагу белого флага"
Папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белое знамя и начать переговоры со страной-агрессором.
Отмечается, что свои комментарии Франциск сделал в интервью, записанном в прошлом месяце для швейцарской телерадиокомпании RSI, текстовая версия которого уже обнародована. Само интервью выйдет в эфир 20 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Франциска спросили о его позиции относительно дебатов между теми, кто считает, что Украина должна сдаться, поскольку не смогла дать отпор российским войскам, и теми, кто утверждает, что это легитимизирует действия агрессора. Интервьюер использовал в вопросе термин "белый флаг".
"Я думаю, что самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях и имеет отвагу белого флага и ведет переговоры", - рассказал он.
"Слово "переговоры" – это мужественное слово. Когда вы видите, что вы побеждены, что дела обстоят плохо, вы должны иметь мужество вести переговоры", - заявил Франциск.
Франциск добавил, что переговоры должны проходить с помощью международных сил.
Reuters отмечает, что Франциск впервые употребил такие термины, как "белый флаг" или "проигравший", обсуждая войну в Украине, хотя в прошлом говорил о необходимости переговоров.
"Можно испытывать стыд, но сколько погибших она (война) принесет в конечном итоге? (Нужно) вести переговоры вовремя, найти страну, которая может быть посредником", - сказал Франциск, вспомнив Турцию среди стран, предложивших свою кандидатуру.
"Не стесняйтесь вести переговоры, пока все не стало еще хуже", – добавил Папа. На вопрос, готов ли он быть посредником, Франциск ответил: "Я здесь".
В другой части интервью, говоря о войне между Израилем и ХАМАС, Франциск сказал: "Переговоры никогда не капитуляция".
Спикер президента Владимира Зеленского сразу не ответил на просьбу Reuters прокомментировать высказывания Папы Римского.
І що думає наша рада церков і УГКЦ? куди язикн позасовували? Вже мовчу про мзс...
АЛЕ ЦІ ВАТИКАНЦІ МОГЛИ І ПОТИКАТИ З УКРАЇНИ
А чого критись ?
Маша ЄФРОСИНІНА, Христина Соловій, "хейт", "срач", Басков, ефект БІЛИК і російська НАФТА
https://youtu.be/ZHKKlXJqn3E?si=VcuRCR1sUCgKJq4T
ГОЛОВНЕ - російська нафта , так що її треба блокувати і нищіти
1. 26.12.24 Новочєркаск
2. 31.01.24 Івановєц
3. 14.02.24 Цезар Куніков
4. 05.03.24 Сєргєй Котов.
За останніх два тижні знищили П'ЯТНАДЦЯТЬ рашистських бойових літаків.
Хто обрав цю людину?
Знищено тисячі людей, іх ідентифікують лиш за днк, а ми маємо " білий прапор"?....а як же "непокаране зло", яке множиться....? Не знає Святого Письма...
Трамп, Орбан, Маск, Эрдоган, Папа - и тд по-кругу. Заканчивает последний и начинают заново - переговоры, капитуляция Украины, чтобы якобы прекратилось кровопролитие и тд.
Мы все уже привыкли и мало кто обращает на них внимание. Это даже не тренд - это фоновый шум или шумовой фон.
Тренд - это https://www.ponomaroleg.com/klyuchevaya-rol-chehii-v-finansirovanii-*******-pomoshhi-ukraine/ инициатива президента Чехии .
Тренд - это https://www.ponomaroleg.com/liderstvo-makrona/ инициатива Макрона .
Тренд - это позиция Великобритании.
Тренд - это коалиция дронов, коалиция дальнобойных ракет, коалиция самолетов (Франция?, Швеция?), коалиция ПВО и тд.
До речі, це сідчить про те, що справи у русні дійсно кепські.
СПЛЯТЬ ГЕРОЇ, УКРАЇНЦІI ЗАГИБЛІ В ОКОПАХ,
ЦЕ ТВОЇ , УКРАЇНО, РIДНI СИНИ...
ДЕ БУЛА Б ТИ СЬОГОДНІ, ШЕЛЬМА, ЄВРОПА ?
ДЕ БУЛА Б ТИ, ЯКБИ НЕ ГЕРОЇ ВОНИ !
*
СЛАВА УКРАЇНІ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !
СЛАВА УКРАИНЕ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !
SLAVA UKRAINI ! .HEROES GLORY !
Де була б зараз ця боягузлива Європа зі своїм кремлівським Папою -Юдою ? Якщо не було б поруч стікаючи кров'ю Української держави, яка мужньо стоїть щитом - форпостом на східному рубежі з жахливою кривавою паРашою -ордою? Давно б уже ця моторошна фашистська кацапська орда захопила і вщент розтоптала Прибалтику, Польщу, Швецію, Румунію ... та й всю Східну Європу насаджуючи там свій жахливий замаскований під нібито руський але по суті кривавий ординський світ (мир) москалів. Готуючи там плацдарм, щоб кинуться і далі для того щоб знищити вже всю решту ні на що неспроможну боягузливу Європу.