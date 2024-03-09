Папа Римский Франциск посоветовал Украине иметь "отвагу белого флага"

Папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белое знамя и начать переговоры со страной-агрессором.

Отмечается, что свои комментарии Франциск сделал в интервью, записанном в прошлом месяце для швейцарской телерадиокомпании RSI, текстовая версия которого уже обнародована. Само интервью выйдет в эфир 20 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Франциска спросили о его позиции относительно дебатов между теми, кто считает, что Украина должна сдаться, поскольку не смогла дать отпор российским войскам, и теми, кто утверждает, что это легитимизирует действия агрессора. Интервьюер использовал в вопросе термин "белый флаг".

"Я думаю, что самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях и имеет отвагу белого флага и ведет переговоры", - рассказал он.

"Слово "переговоры" – это мужественное слово. Когда вы видите, что вы побеждены, что дела обстоят плохо, вы должны иметь мужество вести переговоры", - заявил Франциск.

Читайте также: Зеленский о переговорах с Путиным: "Мы предложим площадку, на которой он может согласиться с тем, что он проиграл войну и что это была ошибка"

Франциск добавил, что переговоры должны проходить с помощью международных сил.

Reuters отмечает, что Франциск впервые употребил такие термины, как "белый флаг" или "проигравший", обсуждая войну в Украине, хотя в прошлом говорил о необходимости переговоров.

"Можно испытывать стыд, но сколько погибших она (война) принесет в конечном итоге? (Нужно) вести переговоры вовремя, найти страну, которая может быть посредником", - сказал Франциск, вспомнив Турцию среди стран, предложивших свою кандидатуру.

"Не стесняйтесь вести переговоры, пока все не стало еще хуже", – добавил Папа. На вопрос, готов ли он быть посредником, Франциск ответил: "Я здесь".

Смотрите также: Епископы УГКЦ объяснили Папе Римскому, что он обидел украинцев. ФОТОрепортаж

В другой части интервью, говоря о войне между Израилем и ХАМАС, Франциск сказал: "Переговоры никогда не капитуляция".

Спикер президента Владимира Зеленского сразу не ответил на просьбу Reuters прокомментировать высказывания Папы Римского.