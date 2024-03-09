РУС
Папа Римский Франциск посоветовал Украине иметь "отвагу белого флага"

Папа Римський Франциск

Папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белое знамя и начать переговоры со страной-агрессором.

Отмечается, что свои комментарии Франциск сделал в интервью, записанном в прошлом месяце для швейцарской телерадиокомпании RSI, текстовая версия которого уже обнародована. Само интервью выйдет в эфир 20 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Франциска спросили о его позиции относительно дебатов между теми, кто считает, что Украина должна сдаться, поскольку не смогла дать отпор российским войскам, и теми, кто утверждает, что это легитимизирует действия агрессора. Интервьюер использовал в вопросе термин "белый флаг".

"Я думаю, что самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях и имеет отвагу белого флага и ведет переговоры", - рассказал он.

"Слово "переговоры" – это мужественное слово. Когда вы видите, что вы побеждены, что дела обстоят плохо, вы должны иметь мужество вести переговоры", - заявил Франциск.

Читайте также: Зеленский о переговорах с Путиным: "Мы предложим площадку, на которой он может согласиться с тем, что он проиграл войну и что это была ошибка"

Франциск добавил, что переговоры должны проходить с помощью международных сил.

Reuters отмечает, что Франциск впервые употребил такие термины, как "белый флаг" или "проигравший", обсуждая войну в Украине, хотя в прошлом говорил о необходимости переговоров.

"Можно испытывать стыд, но сколько погибших она (война) принесет в конечном итоге? (Нужно) вести переговоры вовремя, найти страну, которая может быть посредником", - сказал Франциск, вспомнив Турцию среди стран, предложивших свою кандидатуру.

"Не стесняйтесь вести переговоры, пока все не стало еще хуже", – добавил Папа. На вопрос, готов ли он быть посредником, Франциск ответил: "Я здесь".

Смотрите также: Епископы УГКЦ объяснили Папе Римскому, что он обидел украинцев. ФОТОрепортаж

В другой части интервью, говоря о войне между Израилем и ХАМАС, Франциск сказал: "Переговоры никогда не капитуляция".

Спикер президента Владимира Зеленского сразу не ответил на просьбу Reuters прокомментировать высказывания Папы Римского.

+110
Давно сатаніста не було чутно, і тут виліз
09.03.2024 20:52 Ответить
+76
Папа нехай має мужність і йде в сраку разом з білим прапором. Він реально втратив мізки і плутає фуй з пальцем.
09.03.2024 20:56 Ответить
+56
Папа Римський,релігійний сатана,йде на три букви.
09.03.2024 20:54 Ответить
БАТЬКО вам не якась папа.
10.03.2024 00:14 Ответить
краще хай в УГКЦ запитають у Ватикані. почекаємо.
10.03.2024 00:14 Ответить
10.03.2024 00:17 Ответить
10.03.2024 10:28 Ответить
якщо я б був віруючим, то прийшов би мені час стати атеїстом. Теоретично найбліьш духовна ліюдина не засудила агресора, а проповідує жертві здатися в імя Господнє. Чи є бог взагалі після того?
І що думає наша рада церков і УГКЦ? куди язикн позасовували? Вже мовчу про мзс...
10.03.2024 00:21 Ответить
Кулеба мае визвати посла Ватикану . Ватикану передали дом в Шевченковском районі , так шо до МЗС їхати недалеко
АЛЕ ЦІ ВАТИКАНЦІ МОГЛИ І ПОТИКАТИ З УКРАЇНИ
10.03.2024 00:48 Ответить
негайно вислати з Києва посла Ватикану
10.03.2024 10:05 Ответить
Може це тому, що в банку Ватікана лежить 150 російських мільярдів доларів?
10.03.2024 00:25 Ответить
а от тепер буде любов, сказав дохтар...
показать весь комментарий
Папі час відслужити месу у московитському храмі із фресками путіна.
А чого критись ?
10.03.2024 00:40 Ответить
Рекомендую

Маша ЄФРОСИНІНА, Христина Соловій, "хейт", "срач", Басков, ефект БІЛИК і російська НАФТА

https://youtu.be/ZHKKlXJqn3E?si=VcuRCR1sUCgKJq4T
ГОЛОВНЕ - російська нафта , так що її треба блокувати і нищіти
10.03.2024 00:51 Ответить
Про яке "ви переможені", патякає цей ватіканський піп. Тільки за період від Різдва Христового українські, а саме за два з половиною місяці, українські воїни знищили ЧОТИРИ рашистських кораблі.
1. 26.12.24 Новочєркаск
2. 31.01.24 Івановєц
3. 14.02.24 Цезар Куніков
4. 05.03.24 Сєргєй Котов.

За останніх два тижні знищили П'ЯТНАДЦЯТЬ рашистських бойових літаків.
10.03.2024 01:09 Ответить
Папа Римский Франциск иди в сра.....
показать весь комментарий
Просто пішов нах... папаша кончени...
показать весь комментарий
ПНХ
показать весь комментарий
Папа Римский,выделите треть денег 3 Райха на оружие для ВСУ....Это будет вклад в мир....
показать весь комментарий
Що Ватикан що Путін дуже ******* мальчіков, піда..си.
показать весь комментарий
Мать твою римскую
показать весь комментарий
Молімося, аби Бог дав просвітління його розуму, або чекаємо від нього на "білий прапор"......
Хто обрав цю людину?
Знищено тисячі людей, іх ідентифікують лиш за днк, а ми маємо " білий прапор"?....а як же "непокаране зло", яке множиться....? Не знає Святого Письма...
10.03.2024 08:13 Ответить
На щастя в Україні авторитет папи на рівні статистичної помилки
показать весь комментарий
Один Папа підтримував Гітлера, теперішій Папа підтримує Путіна. Ватікан - зло
показать весь комментарий
підірас
показать весь комментарий
https://www.ponomaroleg.com/mirotvorczy-10-03-2024/ Миротворцы

Трамп, Орбан, Маск, Эрдоган, Папа - и тд по-кругу. Заканчивает последний и начинают заново - переговоры, капитуляция Украины, чтобы якобы прекратилось кровопролитие и тд.
Мы все уже привыкли и мало кто обращает на них внимание. Это даже не тренд - это фоновый шум или шумовой фон.
Тренд - это https://www.ponomaroleg.com/klyuchevaya-rol-chehii-v-finansirovanii-*******-pomoshhi-ukraine/ инициатива президента Чехии .
Тренд - это https://www.ponomaroleg.com/liderstvo-makrona/ инициатива Макрона .
Тренд - это позиция Великобритании.
Тренд - это коалиция дронов, коалиция дальнобойных ракет, коалиция самолетов (Франция?, Швеция?), коалиция ПВО и тд.
10.03.2024 10:46 Ответить
негайно вислати з Києва посла Ватикану
показать весь комментарий
Продався папік. З потрохами. Ну а шо? Бабульки всі *******...

До речі, це сідчить про те, що справи у русні дійсно кепські.
показать весь комментарий
Пішов *****, виї6ок кончений.
показать весь комментарий
СПЛЯТЬ ГЕРОЇ, УКРАЇНЦІI ЗАГИБЛІ В ОКОПАХ,
ЦЕ ТВОЇ , УКРАЇНО, РIДНI СИНИ...
ДЕ БУЛА Б ТИ СЬОГОДНІ, ШЕЛЬМА, ЄВРОПА ?
ДЕ БУЛА Б ТИ, ЯКБИ НЕ ГЕРОЇ ВОНИ !
*
СЛАВА УКРАЇНІ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !
СЛАВА УКРАИНЕ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !
SLAVA UKRAINI ! .HEROES GLORY !

Де була б зараз ця боягузлива Європа зі своїм кремлівським Папою -Юдою ? Якщо не було б поруч стікаючи кров'ю Української держави, яка мужньо стоїть щитом - форпостом на східному рубежі з жахливою кривавою паРашою -ордою? Давно б уже ця моторошна фашистська кацапська орда захопила і вщент розтоптала Прибалтику, Польщу, Швецію, Румунію ... та й всю Східну Європу насаджуючи там свій жахливий замаскований під нібито руський але по суті кривавий ординський світ (мир) москалів. Готуючи там плацдарм, щоб кинуться і далі для того щоб знищити вже всю решту ні на що неспроможну боягузливу Європу.
10.03.2024 21:09 Ответить
Та-ак, фіксуємо, Папа Римський Франциск, таким чином, визнав, що Бог безсилий перед погрозами ядерної війни! . Щось сильно затхнуло єретиками!...
11.03.2024 18:32 Ответить
