Росіяни запустили кілька груп "Шахедів" з південного напрямку (оновлено)

Шахеди

Сьогодні, 9 березня, ввечері російські війська запустили ударні безпілотники із південного напрямку.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

О 22:19 Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА в Запорізькій області. Згодом – про те, що безпілотники рухаються курсом на Дніпропетровщину.

О 22:34 загрозу застосування ударних БпЛА було оголошено в Херсонській та Миколаївській областях.

О 22:42 Повітряні сили повідомили про рух групи "Шахедів" на півночі Херсонщини курсом на Кривий Ріг.

О 22:55 Повітряні сили повідомили про нову групу "шахедів" з Чорного моря на Одещину.

О 23:03 Повітряні сили повідомили:

  • Нова група "шахедів" з Херсонщини на Миколаївщину;
  • "Шахеди" з Чорного моря наближаються до Одеси;
  • "Шахеди" на Миколаївщині рухаються у напрямку Кіровоградщини.

О 23:16 стало відомо про нову групу "шахедів" з півдня на Миколаївщину.

Повітряні сили про атаку російських ударних безпілотників

атака (461) дрони (5334) Повітряні сили (2962)
Давайте відповідь по кацапським місцям.
09.03.2024 23:24 Відповісти
Суки кацапські! Знову всенічна буде! Немає спокою від цієї погані!
09.03.2024 23:31 Відповісти
Хай прожектори впевнено прорізають темряву, а кулемет не схибить. 💙💛
09.03.2024 23:43 Відповісти
ну ви там у Курській і Брянській не спіть. Карлсони вже вилетіли.
10.03.2024 00:15 Відповісти
Кацапам теж спокійно жити не дадуть Українці , допоки вони
не покинуть нашу землю 🤬
10.03.2024 00:19 Відповісти
Ну вот, второй день шахеды сквозь Одессу и Кировоград - на Винницу. Складывается впечатление, шо кацапы допроверяют локацию нашего ППО, перед архи массированным ракето-шахедным ударом. ЗЫ... интересный факт : перед шахедами -ракета сквозь Харьков на Днепр. Затем обратка: шахеды, Херсон, сквозь Днепр на Харьков.
10.03.2024 00:28 Відповісти
Та не тільки допроверяют,а и вибивають потроху. Якийсь тиждень гімняний по зрк.
10.03.2024 00:37 Відповісти
Новое начальство - новые расклады. Дай бог здоров`я пану Залужному.
10.03.2024 00:43 Відповісти
 
 