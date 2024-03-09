Росіяни запустили кілька груп "Шахедів" з південного напрямку (оновлено)

Сьогодні, 9 березня, ввечері російські війська запустили ударні безпілотники із південного напрямку.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

О 22:19 Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА в Запорізькій області. Згодом – про те, що безпілотники рухаються курсом на Дніпропетровщину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вчора сили ППО відпрацювали по літаках РФ на відстані понад 150 км, результати перевіряють, - Олещук

О 22:34 загрозу застосування ударних БпЛА було оголошено в Херсонській та Миколаївській областях.

О 22:42 Повітряні сили повідомили про рух групи "Шахедів" на півночі Херсонщини курсом на Кривий Ріг.

О 22:55 Повітряні сили повідомили про нову групу "шахедів" з Чорного моря на Одещину.

О 23:03 Повітряні сили повідомили:

Нова група "шахедів" з Херсонщини на Миколаївщину;

"Шахеди" з Чорного моря наближаються до Одеси;

"Шахеди" на Миколаївщині рухаються у напрямку Кіровоградщини.

О 23:16 стало відомо про нову групу "шахедів" з півдня на Миколаївщину.