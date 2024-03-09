Стефанішина щодо процесу вступу до ЄС: Україна виконала домашнє завдання
Україна виконала домашнє завдання для ухвалення рішень щодо наступних кроків у процесі вступу до Європейського Союзу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила у твіттері після розмови з міністеркою закордонних справ Бельгії Аджею Лябіб.
"Вдячна Бельгії за непохитну підтримку на шляху України до ЄС. Обмінялися інформацією з міністеркою Аджею Лябіб. Обговорили порядок денний найближчих зустрічей ЄС. Україна виконала домашнє завдання для ухвалення рішень щодо наступних кроків у процесі вступу до ЄС", - написала Стефанішина
Своєю чергою Лябіб заявила, що сторони переглянули хід реформ, необхідних для вступу.
"Україна просувається на шляху євроінтеграції попри війну. Цю динаміку необхідно підтримувати у співпраці з громадянським суспільством та європейськими інституціями", - написала Лябіб.
Навряд чи ви виправитесь у майбутньому, тому на ваше місце прийдуть інші учні.
» Влада» проігнорувала лист - завдання послів G7.
Та Стефанішіна, також Ольга, яка була заступницею в Уляни Супрун - зараз нардеп в Голосі.
Ця Стефанішіна - підвизалася в структурах Петренка, тодішнього Мінюста, на відповідальних, але не перших посадах (приміром, на таких, як безумна мар'яна в Міноборони)
2010-2015 - Департамент міжнародного права / Департамент європейської інтеграції у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерстві юстиції України , заступник директора / директорhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-3 [3] .
З березня до грудня 2017 року працювала директоркою Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Секретаріату Кабінету міністрів .
У грудні 2017 року була призначена на посаду генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів.
2019 На https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2019 парламентських виборах балотувалася за списками партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 «Українська стратегія Гройсмана» під № 25https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-5 [5] , до парламенту не пройшла.
Готовий погодитися, що вона ввійшла в команду зрадників на чолі з Гройсманом, звідкіля (по протекції зе-куратора ручної партії Гройсмана) почала кар'єру в Зе-банді
1. Конституцію зневажено преЗЕдентом та його клевретами
2. Демократія знищена преЗЕдентом та його клевретами
3. Парламентаризм знищений преЗЕдентом та його клевретами
4. Свобода слова знищена преЗЕдентом та його клевретами
5. За журналістами встановлено стеження державних спецслужб за згодою преЗЕдента та його клевретів
6. Децентралізація знищена преЗЕдентом та його клевретами
7. Місцеве самоврядування активно нищиться та дискредитується преЗЕдентом та його клевретами
8. Влада вже узурпована преЗЕдентом та його клевретами...
Бляха-муха, та ми вже майже в Європейському Союзі ....
та стефанишина продовжує заводити пластинку "Щодо процесу вступу до ЄС: Україна виконала домашнє завдання" - "нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!». Блюзнірство? Чи дещо інше з тими урядовцями, з тим ОП, з тою ВР - ефектність при відсутності всякої ефективності?