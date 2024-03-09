УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10147 відвідувачів онлайн
Новини
2 212 36

Стефанішина щодо процесу вступу до ЄС: Україна виконала домашнє завдання

ольга,стефанішина

Україна виконала домашнє завдання для ухвалення рішень щодо наступних кроків у процесі вступу до Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила у твіттері після розмови з міністеркою закордонних справ Бельгії Аджею Лябіб.

"Вдячна Бельгії за непохитну підтримку на шляху України до ЄС. Обмінялися інформацією з міністеркою Аджею Лябіб. Обговорили порядок денний найближчих зустрічей ЄС. Україна виконала домашнє завдання для ухвалення рішень щодо наступних кроків у процесі вступу до ЄС", - написала Стефанішина

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 12 березня Єврокомісія представить переговорну рамку та оцінить прогрес в реформах на шляху України до членства в ЄС, - Стефанішина

Своєю чергою Лябіб заявила, що сторони переглянули хід реформ, необхідних для вступу.

"Україна просувається на шляху євроінтеграції попри війну. Цю динаміку необхідно підтримувати у співпраці з громадянським суспільством та європейськими інституціями", - написала Лябіб.

Також дивіться: Стефанішина узгодила з єврокомісаром Варгеї деталі початку переговорів про вступ України до ЄС. ФОТО

Автор: 

Бельгія (429) членство в ЄС (1358) Стефанішина Ольга спецуповноважена (391)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Черговий ******* ЗЕленої лахудри.
показати весь коментар
09.03.2024 23:34 Відповісти
+10
по домашці - двійка. Вас поки що залишають на другий рік.
Навряд чи ви виправитесь у майбутньому, тому на ваше місце прийдуть інші учні.
показати весь коментар
09.03.2024 23:31 Відповісти
+10
Щось я ніде не бачив,щоб ЄС в "домашнє завдання" вписало: переслідування журналістів,знищення свободи слова,тиск на бізнес,знищення парламентаризму,мародерство на крові і створення диктатури.
показати весь коментар
10.03.2024 00:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
по домашці - двійка. Вас поки що залишають на другий рік.
Навряд чи ви виправитесь у майбутньому, тому на ваше місце прийдуть інші учні.
показати весь коментар
09.03.2024 23:31 Відповісти
Кому ти свистішь!?

» Влада» проігнорувала лист - завдання послів G7.
показати весь коментар
10.03.2024 02:36 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2024 23:32 Відповісти
Черговий ******* ЗЕленої лахудри.
показати весь коментар
09.03.2024 23:34 Відповісти
Вже важко і підрахувати, кільки раз вона умови виконала )))
показати весь коментар
10.03.2024 09:15 Відповісти
Садись,2.
показати весь коментар
09.03.2024 23:36 Відповісти
Таке вже складається враження, що Україні, як і звичайній людині, проще вступити у г...но, аніж до ЄС.
показати весь коментар
09.03.2024 23:40 Відповісти
Зрадниця. Працювала на Пороха, а потім перебігла до Зелених. Таких було кілька відсотків і до Зе-банди таких просто так не приймали: або вимагали компромат на Пороха (як це зробив Жовква), або як Аристовича: вимагали зразу працювати проти порохоботів. Виключень не було
показати весь коментар
09.03.2024 23:41 Відповісти
Ти сплутав.
Та Стефанішіна, також Ольга, яка була заступницею в Уляни Супрун - зараз нардеп в Голосі.
Ця Стефанішіна - підвизалася в структурах Петренка, тодішнього Мінюста, на відповідальних, але не перших посадах (приміром, на таких, як безумна мар'яна в Міноборони)
показати весь коментар
09.03.2024 23:51 Відповісти
Подивися Вікіпедію. Ось що написано про нинішню Віце-премьерку:
2010-2015 - Департамент міжнародного права / Департамент європейської інтеграції у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерстві юстиції України , заступник директора / директорhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-3 [3] .
З березня до грудня 2017 року працювала директоркою Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Секретаріату Кабінету міністрів .
У грудні 2017 року була призначена на посаду генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів.
2019 На https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2019 парламентських виборах балотувалася за списками партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 «Українська стратегія Гройсмана» під № 25https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-5 [5] , до парламенту не пройшла.
Готовий погодитися, що вона ввійшла в команду зрадників на чолі з Гройсманом, звідкіля (по протекції зе-куратора ручної партії Гройсмана) почала кар'єру в Зе-банді
показати весь коментар
10.03.2024 00:26 Відповісти
і я готовий погодитися
показати весь коментар
10.03.2024 00:58 Відповісти
як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
показати весь коментар
09.03.2024 23:45 Відповісти
Домашню роботу виконала, але «забула» її дома!
показати весь коментар
09.03.2024 23:47 Відповісти
Що вона меле ? Яке виконала? Де воно? В країні повним ходом іде узурпація влади, а вона про виконані реформи. Де вони ???!!
показати весь коментар
09.03.2024 23:53 Відповісти
шо вибрали те і меле, а ви і справді думали буде по іншому?
показати весь коментар
09.03.2024 23:56 Відповісти
і їбе ж хтось цю немиту брехливу соплю...
показати весь коментар
09.03.2024 23:59 Відповісти
українська "двієчниця" , розказує як вона виконала завдання ,виконання котрого ще не оцінили європейські бюрократичні екзаменатори
показати весь коментар
10.03.2024 00:04 Відповісти
Стефанішина щодо процесу вступу до ЄС: Україна виконала домашнє завдання:

1. Конституцію зневажено преЗЕдентом та його клевретами
2. Демократія знищена преЗЕдентом та його клевретами
3. Парламентаризм знищений преЗЕдентом та його клевретами
4. Свобода слова знищена преЗЕдентом та його клевретами
5. За журналістами встановлено стеження державних спецслужб за згодою преЗЕдента та його клевретів
6. Децентралізація знищена преЗЕдентом та його клевретами
7. Місцеве самоврядування активно нищиться та дискредитується преЗЕдентом та його клевретами
8. Влада вже узурпована преЗЕдентом та його клевретами...

Бляха-муха, та ми вже майже в Європейському Союзі ....
показати весь коментар
10.03.2024 00:15 Відповісти
Швидше за все, у тайговому союзі
показати весь коментар
10.03.2024 13:11 Відповісти
ТБ монополізували, Порошенка не випускають за кордон, на Шабуніна і Пашинського відкрили справи, Червінський в ізоляторі, Залужного і Шапталу звільнили, за журналістами стежать, бабло справно пиляють, на все решта забили зелений ×уй. Це домашка від ×уйла, а не від ЄС.
показати весь коментар
10.03.2024 00:15 Відповісти
Щось я ніде не бачив,щоб ЄС в "домашнє завдання" вписало: переслідування журналістів,знищення свободи слова,тиск на бізнес,знищення парламентаризму,мародерство на крові і створення диктатури.
показати весь коментар
10.03.2024 00:17 Відповісти
Україна зараз це північнокорейська диктатура. І війна це не виправдовує, від цього наслідки будуть ще гірші.
показати весь коментар
10.03.2024 01:52 Відповісти
Україна займає найвищі місця в світі за рівнем корупції та надвисоким оподаткування населення. Цього вже достатньо щоб посилати нас в кінець черги.
показати весь коментар
10.03.2024 01:52 Відповісти
Що вони там п'ють, курять, нюхають? Чи вони "по жизни" такі дов...би?
показати весь коментар
10.03.2024 05:38 Відповісти
"По жизни" вони--брехуни та клептомани, розбавлені зрадниками.
показати весь коментар
10.03.2024 07:59 Відповісти
Небезпечна стратегічна ситуація на фронті, світовий шериф США в прострації поки прозасєдавшійєся їх Конгрес&Сенат генерує все нові хитромудрі бюрократично-протокольні ходи щоб НЕнадавати Україні допомогу, а Європа... як Європа була завжди до Мюнхена 1938 і пізніше - своєю бездіяльністю заохочують Путіна і помагают Кремлю

та стефанишина продовжує заводити пластинку "Щодо процесу вступу до ЄС: Україна виконала домашнє завдання" - "нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!». Блюзнірство? Чи дещо інше з тими урядовцями, з тим ОП, з тою ВР - ефектність при відсутності всякої ефективності?
показати весь коментар
10.03.2024 06:47 Відповісти
Нагадує тупорилого студента, який на заліку наплів купу маячні але продовжує доводити професору, що все вірно.
показати весь коментар
10.03.2024 07:13 Відповісти
"Профессор, конечно, лопух но аппаратура при нём, при нём.... Как сльІшно? " -
показати весь коментар
10.03.2024 07:24 Відповісти
А що там з приводу реформи БЕБ? Не на часі?! Чи зепідри думають, що і далі зможуть грабувати бізнес через кишенькових злочинців, а Євросоюз цього не побачить?!
показати весь коментар
10.03.2024 07:14 Відповісти
Неможливо виконати те,що ще не почали робити! Покидьки!
показати весь коментар
10.03.2024 07:47 Відповісти
А щоби ми не знали реальний стан зелено-синього "виконання", вони завели на Шабуніна дві карні справи.
показати весь коментар
10.03.2024 07:54 Відповісти
Ця зелена лахудра звинуватила Порошенка у відвертому цинізмі, коли він відкрито заявив закордонним колегам про утиск опозиції. А як можна назвати людину, жіночої статі, чия безсоромна брехня, вішається, як локшина на вуха, керівництву ЄС? Відповідь напрошується сама собою - шахрайка.
показати весь коментар
10.03.2024 13:56 Відповісти
Забули виконати завдання з зірочкою - боротьба з корупцією.
показати весь коментар
10.03.2024 17:25 Відповісти
 
 