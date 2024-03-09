Стефанішина щодо процесу вступу до ЄС: Україна виконала домашнє завдання:

Україна виконала домашнє завдання для ухвалення рішень щодо наступних кроків у процесі вступу до Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила у твіттері після розмови з міністеркою закордонних справ Бельгії Аджею Лябіб.

"Вдячна Бельгії за непохитну підтримку на шляху України до ЄС. Обмінялися інформацією з міністеркою Аджею Лябіб. Обговорили порядок денний найближчих зустрічей ЄС. Україна виконала домашнє завдання для ухвалення рішень щодо наступних кроків у процесі вступу до ЄС", - написала Стефанішина

Своєю чергою Лябіб заявила, що сторони переглянули хід реформ, необхідних для вступу.

"Україна просувається на шляху євроінтеграції попри війну. Цю динаміку необхідно підтримувати у співпраці з громадянським суспільством та європейськими інституціями", - написала Лябіб.

