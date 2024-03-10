УКР
Будь-які чутки про розформування Мінреінтеграції є неправдою, - Верещук

Ірина Верещук

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій не планують розформовувати, і подібні чутки не відповідають дійсності.

Про це заявила очільниця відомства, віцепрем’єрка Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні деякі (саме деякі) ЗМІ чогось написали, що начебто Мінреінтеграції хочуть розформувати. Вони це написали в контексті дискусії навколо реформи Уряду. З посиланням на неназвані джерела у владі.

Не коментую реформу Уряду або інші міністерства. Скажу лише про Мінреінтеграції.

Будь-які заяви або чутки, або плітки про розформування Мінреінтеграції є неправдою. Це я кажу як журналістам, які пишуть ці дурниці про міністерство, так і їх неназваним джерелам у владі", - повідомила Верещук.

Ірина Верещук про можливість розформування Мінреінтеграції

+20
Посадити курву в шатл - і на розминування територій.
10.03.2024 01:07 Відповісти
+14
Вересень 2019 рік - не пройшло і року правління президента, котрий назвав МАТІР порноактрисою ( у кожної людини є дві матері ,як мінімум MOTHELAND та мама точно є) - 5 КАНАЛ

"І от маємо, пані Верещук робить заяву на його каналі, яка цілком відповідає позиції Путіна. Російський ресурс Лєнта.ру розганяє новину із посиланням на телеканал Медведчука "112" з цитатою депутата від "слуг" Ірини Верещук, яка у прямому ефірі поставила під сумнів ідею вступу України в Організацію Північноатлантичного договору (НАТО). Народний депутат, член Комітету з питань національної безпеки і оборони (!), яка одночасно є представником Зеленського в Кабінеті Міністрів, обґрунтовує таку позицію з використанням всього набору "штампів" російської пропаганди: не слід дражнити Росію, Україну в Альянсі ніхто не чекає, нейтралітет - це наше все і так далі. Верещук є керівником ГО "Міжнародний Центр Балтійсько-Чорноморських досліджень і консенсусних практик", що, за даними, пов'язаний з Віктором Медведчуком та його помічником Козаком",
10.03.2024 01:15 Відповісти
+13
Верещук сама себе заспокоїла і можна дальше продовжувати
свою брудну справу , бо вся ії діяльність - це дешевий популізм 🙁
10.03.2024 00:34 Відповісти
захвилювалась за сінєкуру?
10.03.2024 00:34 Відповісти
10.03.2024 01:15 Відповісти
А я вже зраділа, що приберуть цю політичну хвойду.
10.03.2024 03:24 Відповісти
Нікуди вона не піде, призначать в міністерство оборони
10.03.2024 03:37 Відповісти
вона їм потрібне, оскільки знатно паплюжить українську мову своїм огидним верещадлом.
10.03.2024 09:04 Відповісти
Ага! Писав ще років три тому - розікрадуть гроші з бюджету, а потім почнуть скорочувать витрати на своїх прибічників (які стали непотрібними) Бо на всіх залишків грошей вже не вистачатиме!
10.03.2024 05:55 Відповісти
вона не входить до переліку осіб "першого ешелону"
10.03.2024 06:00 Відповісти
Саме про це я й кажу "Ящірка відкидає хвоста, рятуючи голову!"
10.03.2024 06:06 Відповісти
10.03.2024 00:34 Відповісти
Мордяка росте в ширину.
10.03.2024 00:35 Відповісти
Посадити курву в шатл - і на розминування територій.
10.03.2024 01:07 Відповісти
Зрадократія.
10.03.2024 01:21 Відповісти
Пані Верещук,як там ваша улюблена ФСБшна секта АллатРа?
10.03.2024 02:11 Відповісти
Щоб реінтегрувати для початку треба звільнити їх або хоча б бачити шлях та час, через який це можливе. До цього "реінтеграція" - це переливання з пустого в порожнє і витрата бюджетів.
10.03.2024 06:18 Відповісти
"Будь-які заяви або чутки, або плітки про розформування Мінреінтеграції є неправдою" - значить розформують і чекати не так уже і довго!
10.03.2024 06:29 Відповісти
хто в "мері попінс" парсольку сунув і нажав на відкриття
10.03.2024 06:42 Відповісти
"мері в ОПінс"
10.03.2024 09:06 Відповісти
В існуванні тараканів є набагато більше сенсу чим від цієї потвори і її "міністерства "
10.03.2024 06:46 Відповісти
Неправдою є все те, що виходить з рота ціє зЕленої потвори.
10.03.2024 07:09 Відповісти
А деж вона харчуватися буде?
10.03.2024 07:35 Відповісти
Яка від тебе користь ?
10.03.2024 08:10 Відповісти
Цинічна тварюка.
10.03.2024 08:11 Відповісти
І чому якого біса розверещалася? Зрозуміло, що реформують цей уряд, залишивши в ньому лише найбільших негідників. А тому верещучка може спати спокійно… поки!
10.03.2024 08:55 Відповісти
Ще шатли з Криму буде пускати?
10.03.2024 08:57 Відповісти
Які завдання, цілі, задачі, цього міністерства ? Що виконано, окрім пиляння бабла ?
10.03.2024 09:09 Відповісти
Ще що-небудь розмінувати і створити ХАБ із заправкою та аптекою, аби кацапи могли швидко проїзджати на броні і опохмілятись боярою...

«Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!»...
10.03.2024 09:46 Відповісти
Як то - з чогось ? Ймовірно , змі в своїх повідомленнях керувались відчуттям нагальної потреби покращувати якість державного управління. Та й тільки . Проте , є сумніви, що такі кроки допоможуть, якщо ними обмежитись, і не запхати апарат держслужби під зливу вогню й металу вахтовим методом.
10.03.2024 09:14 Відповісти
будь що, сказане *********** - брехня
10.03.2024 10:57 Відповісти
 
 