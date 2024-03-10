Будь-які чутки про розформування Мінреінтеграції є неправдою, - Верещук

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій не планують розформовувати, і подібні чутки не відповідають дійсності.

Про це заявила очільниця відомства, віцепрем’єрка Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні деякі (саме деякі) ЗМІ чогось написали, що начебто Мінреінтеграції хочуть розформувати. Вони це написали в контексті дискусії навколо реформи Уряду. З посиланням на неназвані джерела у владі.



Не коментую реформу Уряду або інші міністерства. Скажу лише про Мінреінтеграції.

Будь-які заяви або чутки, або плітки про розформування Мінреінтеграції є неправдою. Це я кажу як журналістам, які пишуть ці дурниці про міністерство, так і їх неназваним джерелам у владі", - повідомила Верещук.