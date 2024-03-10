Будь-які чутки про розформування Мінреінтеграції є неправдою, - Верещук
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій не планують розформовувати, і подібні чутки не відповідають дійсності.
Про це заявила очільниця відомства, віцепрем’єрка Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні деякі (саме деякі) ЗМІ чогось написали, що начебто Мінреінтеграції хочуть розформувати. Вони це написали в контексті дискусії навколо реформи Уряду. З посиланням на неназвані джерела у владі.
Не коментую реформу Уряду або інші міністерства. Скажу лише про Мінреінтеграції.
Будь-які заяви або чутки, або плітки про розформування Мінреінтеграції є неправдою. Це я кажу як журналістам, які пишуть ці дурниці про міністерство, так і їх неназваним джерелам у владі", - повідомила Верещук.
"І от маємо, пані Верещук робить заяву на його каналі, яка цілком відповідає позиції Путіна. Російський ресурс Лєнта.ру розганяє новину із посиланням на телеканал Медведчука "112" з цитатою депутата від "слуг" Ірини Верещук, яка у прямому ефірі поставила під сумнів ідею вступу України в Організацію Північноатлантичного договору (НАТО). Народний депутат, член Комітету з питань національної безпеки і оборони (!), яка одночасно є представником Зеленського в Кабінеті Міністрів, обґрунтовує таку позицію з використанням всього набору "штампів" російської пропаганди: не слід дражнити Росію, Україну в Альянсі ніхто не чекає, нейтралітет - це наше все і так далі. Верещук є керівником ГО "Міжнародний Центр Балтійсько-Чорноморських досліджень і консенсусних практик", що, за даними, пов'язаний з Віктором Медведчуком та його помічником Козаком",
свою брудну справу , бо вся ії діяльність - це дешевий популізм 🙁
«Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!»...