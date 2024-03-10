РУС
Любые слухи о расформировании Минреинтеграции неправды, - Верещук

Ірина Верещук

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий не планируют расформировывать, и подобные слухи не соответствуют действительности.

Об этом заявила глава ведомства, вице-премьер Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня некоторые (именно некоторые) СМИ чего-то написали, что вроде бы Минреинтеграции хотят расформировать. Они это написали в контексте дискуссии вокруг реформы Правительства. Со ссылкой на неназванные источники во власти.

Не комментирую реформу правительства или другие министерства. Скажу только о Минреинтеграции.

Также читайте: Кабмин упростил подачу заявления на помощь в связи с гибелью или инвалидностью военных: теперь можно ее оформить через ЦНАП. ИНФОГРАФИКА

Любые заявления либо слухи, либо сплетни о расформировании Минреинтеграции неправда. Это я говорю как журналистам, которые пишут эти глупости о министерстве, так и их неназванным источникам во власти", - сообщила Верещук.

Ірина Верещук про можливість розформування Мінреінтеграції

Автор: 

Верещук Ирина (507) Министерство реинтеграции (278)
+20
Посадити курву в шатл - і на розминування територій.
показать весь комментарий
10.03.2024 01:07 Ответить
+14
Вересень 2019 рік - не пройшло і року правління президента, котрий назвав МАТІР порноактрисою ( у кожної людини є дві матері ,як мінімум MOTHELAND та мама точно є) - 5 КАНАЛ

"І от маємо, пані Верещук робить заяву на його каналі, яка цілком відповідає позиції Путіна. Російський ресурс Лєнта.ру розганяє новину із посиланням на телеканал Медведчука "112" з цитатою депутата від "слуг" Ірини Верещук, яка у прямому ефірі поставила під сумнів ідею вступу України в Організацію Північноатлантичного договору (НАТО). Народний депутат, член Комітету з питань національної безпеки і оборони (!), яка одночасно є представником Зеленського в Кабінеті Міністрів, обґрунтовує таку позицію з використанням всього набору "штампів" російської пропаганди: не слід дражнити Росію, Україну в Альянсі ніхто не чекає, нейтралітет - це наше все і так далі. Верещук є керівником ГО "Міжнародний Центр Балтійсько-Чорноморських досліджень і консенсусних практик", що, за даними, пов'язаний з Віктором Медведчуком та його помічником Козаком",
показать весь комментарий
10.03.2024 01:15 Ответить
+13
Верещук сама себе заспокоїла і можна дальше продовжувати
свою брудну справу , бо вся ії діяльність - це дешевий популізм 🙁
показать весь комментарий
10.03.2024 00:34 Ответить
Комментировать
захвилювалась за сінєкуру?
показать весь комментарий
10.03.2024 00:34 Ответить
10.03.2024 01:15 Ответить
А я вже зраділа, що приберуть цю політичну хвойду.
показать весь комментарий
10.03.2024 03:24 Ответить
Нікуди вона не піде, призначать в міністерство оборони
показать весь комментарий
10.03.2024 03:37 Ответить
вона їм потрібне, оскільки знатно паплюжить українську мову своїм огидним верещадлом.
показать весь комментарий
10.03.2024 09:04 Ответить
Ага! Писав ще років три тому - розікрадуть гроші з бюджету, а потім почнуть скорочувать витрати на своїх прибічників (які стали непотрібними) Бо на всіх залишків грошей вже не вистачатиме!
показать весь комментарий
10.03.2024 05:55 Ответить
вона не входить до переліку осіб "першого ешелону"
показать весь комментарий
10.03.2024 06:00 Ответить
Саме про це я й кажу "Ящірка відкидає хвоста, рятуючи голову!"
показать весь комментарий
10.03.2024 06:06 Ответить
10.03.2024 00:34 Ответить
Мордяка росте в ширину.
показать весь комментарий
10.03.2024 00:35 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2024 00:46 Ответить
10.03.2024 01:07 Ответить
Зрадократія.
показать весь комментарий
10.03.2024 01:21 Ответить
Пані Верещук,як там ваша улюблена ФСБшна секта АллатРа?
показать весь комментарий
10.03.2024 02:11 Ответить
Щоб реінтегрувати для початку треба звільнити їх або хоча б бачити шлях та час, через який це можливе. До цього "реінтеграція" - це переливання з пустого в порожнє і витрата бюджетів.
показать весь комментарий
10.03.2024 06:18 Ответить
"Будь-які заяви або чутки, або плітки про розформування Мінреінтеграції є неправдою" - значить розформують і чекати не так уже і довго!
показать весь комментарий
10.03.2024 06:29 Ответить
хто в "мері попінс" парсольку сунув і нажав на відкриття
показать весь комментарий
10.03.2024 06:42 Ответить
"мері в ОПінс"
показать весь комментарий
10.03.2024 09:06 Ответить
В існуванні тараканів є набагато більше сенсу чим від цієї потвори і її "міністерства "
показать весь комментарий
10.03.2024 06:46 Ответить
Неправдою є все те, що виходить з рота ціє зЕленої потвори.
показать весь комментарий
10.03.2024 07:09 Ответить
А деж вона харчуватися буде?
показать весь комментарий
10.03.2024 07:35 Ответить
Яка від тебе користь ?
показать весь комментарий
10.03.2024 08:10 Ответить
Цинічна тварюка.
показать весь комментарий
10.03.2024 08:11 Ответить
І чому якого біса розверещалася? Зрозуміло, що реформують цей уряд, залишивши в ньому лише найбільших негідників. А тому верещучка може спати спокійно… поки!
показать весь комментарий
10.03.2024 08:55 Ответить
Ще шатли з Криму буде пускати?
показать весь комментарий
10.03.2024 08:57 Ответить
Які завдання, цілі, задачі, цього міністерства ? Що виконано, окрім пиляння бабла ?
показать весь комментарий
10.03.2024 09:09 Ответить
Ще що-небудь розмінувати і створити ХАБ із заправкою та аптекою, аби кацапи могли швидко проїзджати на броні і опохмілятись боярою...

«Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!»...
показать весь комментарий
10.03.2024 09:46 Ответить
Як то - з чогось ? Ймовірно , змі в своїх повідомленнях керувались відчуттям нагальної потреби покращувати якість державного управління. Та й тільки . Проте , є сумніви, що такі кроки допоможуть, якщо ними обмежитись, і не запхати апарат держслужби під зливу вогню й металу вахтовим методом.
показать весь комментарий
10.03.2024 09:14 Ответить
будь що, сказане *********** - брехня
показать весь комментарий
10.03.2024 10:57 Ответить
 
 