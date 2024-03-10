Любые слухи о расформировании Минреинтеграции неправды, - Верещук

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий не планируют расформировывать, и подобные слухи не соответствуют действительности.

Об этом заявила глава ведомства, вице-премьер Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня некоторые (именно некоторые) СМИ чего-то написали, что вроде бы Минреинтеграции хотят расформировать. Они это написали в контексте дискуссии вокруг реформы Правительства. Со ссылкой на неназванные источники во власти.

Не комментирую реформу правительства или другие министерства. Скажу только о Минреинтеграции.

Любые заявления либо слухи, либо сплетни о расформировании Минреинтеграции неправда. Это я говорю как журналистам, которые пишут эти глупости о министерстве, так и их неназванным источникам во власти", - сообщила Верещук.