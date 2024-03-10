Любые слухи о расформировании Минреинтеграции неправды, - Верещук
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий не планируют расформировывать, и подобные слухи не соответствуют действительности.
Об этом заявила глава ведомства, вице-премьер Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня некоторые (именно некоторые) СМИ чего-то написали, что вроде бы Минреинтеграции хотят расформировать. Они это написали в контексте дискуссии вокруг реформы Правительства. Со ссылкой на неназванные источники во власти.
Не комментирую реформу правительства или другие министерства. Скажу только о Минреинтеграции.
Любые заявления либо слухи, либо сплетни о расформировании Минреинтеграции неправда. Это я говорю как журналистам, которые пишут эти глупости о министерстве, так и их неназванным источникам во власти", - сообщила Верещук.
"І от маємо, пані Верещук робить заяву на його каналі, яка цілком відповідає позиції Путіна. Російський ресурс Лєнта.ру розганяє новину із посиланням на телеканал Медведчука "112" з цитатою депутата від "слуг" Ірини Верещук, яка у прямому ефірі поставила під сумнів ідею вступу України в Організацію Північноатлантичного договору (НАТО). Народний депутат, член Комітету з питань національної безпеки і оборони (!), яка одночасно є представником Зеленського в Кабінеті Міністрів, обґрунтовує таку позицію з використанням всього набору "штампів" російської пропаганди: не слід дражнити Росію, Україну в Альянсі ніхто не чекає, нейтралітет - це наше все і так далі. Верещук є керівником ГО "Міжнародний Центр Балтійсько-Чорноморських досліджень і консенсусних практик", що, за даними, пов'язаний з Віктором Медведчуком та його помічником Козаком",
свою брудну справу , бо вся ії діяльність - це дешевий популізм 🙁
«Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!»...