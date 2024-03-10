УКР
175 "Шахедів" застосували росіяни проти України від початку березня, - Зеленський

Російські окупанти від початку березня запустили по України 175 "Шахедів", 151 із них збили українські воїни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у своєму відеозверненні.

"Хочу зараз відзначити всіх українських воїнів, які щодня і щоночі захищають наше небо. Тільки за одну ніч на цю неділю їм вдалося збити 35 "шахедів". Загалом від початку березня російські терористи застосували проти України вже 175 таких убивчих дронів. На щастя, 151 із них були збиті нашими воїнами. І це – дуже важливий результат. Так, не всі. Так, є влучання. На жаль, є втрати. Є жертви. Але вдається й рятувати наших людей", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

Зеленський Володимир (25275) дрони (5363)
+5
Вова! 1 миллион дронов от Государства, обещанных тобой, это 2 739 дрона в день! Да мы козломордых засыпаем дронами! Или нет?
10.03.2024 23:59 Відповісти
+3
результати кацапам забороняють фотографувати під страхом довгорічного ув'язнення. Хіба що можно подивитись супутникові знімки. Але ж вони не такі вражаючі, як фото безпосередньо з місця ураження.
11.03.2024 00:03 Відповісти
+3
Ми розірвали діпвідносини з Іраном? Чи може кожного тижня збираємо ООН та тицяемо їх в лайно носом? Чи засипаємо міжнародні суди позовами? Проводимо розслідування постачання з.ч до чалманів та тероризуємо міжнародну спільноту доглядати санкцій? Що ви як влада взагалі робите? констатуєте свою безпорадність рахуючи скільки дронів звідтілля летить? Тьху мразота зелена щоб ти гнив хі своєю квартальною шоблою до кінця днів своїх в тюрязі
11.03.2024 00:30 Відповісти
Так у них там целое промышленное производство, даже не палятся, что есть у нас ?
10.03.2024 23:32 Відповісти
те, що вчора прилетіло на Бєрієва.
11.03.2024 00:00 Відповісти
З останніх новин бачу що в ЗСУ з'явилися свої аналоги Шахедів. Ось про результати їх використання теж цікаво було б почути.
10.03.2024 23:32 Відповісти
результати кацапам забороняють фотографувати під страхом довгорічного ув'язнення. Хіба що можно подивитись супутникові знімки. Але ж вони не такі вражаючі, як фото безпосередньо з місця ураження.
11.03.2024 00:03 Відповісти
https://t.me/kremlin_secrets Кремлевская табакерка

Враг нанес удар по комплексам «Искандер» в Ростовской области, есть погибшие

В Ростовской области беспилотники ударили по нашим ОТРК «Искандер». Потеряны две пусковые установки с четырьмя ракетами, погибли семеро военных.

«Был нанесен удар дронами, с которыми мы раньше не имели дела. Наверное, какая-то новая разработка противника. К сожалению, отбить эту атаку не удалось», - сказал нам источник в Генштабе.

По мнению другого, такой удар - месть врага. Недавно стало известно о том, что украинская армия потеряла на подконтрольной ей территории ДНР пусковые установки https://t.me/milinfolive/117942 Patriot . Удар по ним якобы был нанесен именно из тех установок «Искандер», по которым прилетели беспилотники.

В Минобороны нам информацию о такой «мести» отказались комментировать, посоветовав «не слушать отдельных военных, которые не видят всю обстановку на поле боя».

Другой источник в министерстве сказал, что многие военные не хотели говорить о попадании по вражескому ЗРК, «чтобы не спугнуть удачу и не навести ответ противника». «Видите, стали кричать про Patriot, и нам ответка прилетела. Когда уже закроют рты военкорам и некоторым военным?» - возмутился наш собеседник.
11.03.2024 06:37 Відповісти
чому така кратна цифра? чому не 173, чи 189?
зе!поц, теж любить, магію цифр?
10.03.2024 23:37 Відповісти
Кризис жанра!
10.03.2024 23:46 Відповісти
Зеленський ввечері повідомив скільки "Шахедів" запустили з РФ по Україні з початку березня. Певно цілий день рахував...
10.03.2024 23:50 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1766904670893510768 на полюванні
10.03.2024 23:58 Відповісти
І дуже б хотілося знати, а як там, ведучий дронобудівник - РОЗЕНБЛАТ? Вже в тюрмі? Чи поділився вкраденим баблом?
11.03.2024 00:03 Відповісти
Це все одно що:
"Бачте, скіко разів мене вдарили? У мене все записано!"

Нагуя?
11.03.2024 05:55 Відповісти
"Ат савєцкава інформбюро". Тільки от занадто дорогий ******** Лєвітан, в усіх сенсах дорогий.
11.03.2024 06:52 Відповісти
ймовірно рахував той самий арифметик .що й індексацію в 7% , чи ще хтось вірить цим професорам з 95 палати?
11.03.2024 10:35 Відповісти
 
 