175 "Шахедів" застосували росіяни проти України від початку березня, - Зеленський

Російські окупанти від початку березня запустили по України 175 "Шахедів", 151 із них збили українські воїни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у своєму відеозверненні.

"Хочу зараз відзначити всіх українських воїнів, які щодня і щоночі захищають наше небо. Тільки за одну ніч на цю неділю їм вдалося збити 35 "шахедів". Загалом від початку березня російські терористи застосували проти України вже 175 таких убивчих дронів. На щастя, 151 із них були збиті нашими воїнами. І це – дуже важливий результат. Так, не всі. Так, є влучання. На жаль, є втрати. Є жертви. Але вдається й рятувати наших людей", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Капелани на передовій захищають життя й людяність. Ось що таке церква з людьми, - Зеленський відреагував на заяву Папи Римського про "білий прапор". ВIДЕО