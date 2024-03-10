175 "Шахедів" застосували росіяни проти України від початку березня, - Зеленський
Російські окупанти від початку березня запустили по України 175 "Шахедів", 151 із них збили українські воїни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у своєму відеозверненні.
"Хочу зараз відзначити всіх українських воїнів, які щодня і щоночі захищають наше небо. Тільки за одну ніч на цю неділю їм вдалося збити 35 "шахедів". Загалом від початку березня російські терористи застосували проти України вже 175 таких убивчих дронів. На щастя, 151 із них були збиті нашими воїнами. І це – дуже важливий результат. Так, не всі. Так, є влучання. На жаль, є втрати. Є жертви. Але вдається й рятувати наших людей", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+5 І ШО?
показати весь коментар10.03.2024 23:59 Відповісти Посилання
+3 Urs
показати весь коментар11.03.2024 00:03 Відповісти Посилання
+3 Инь Янь #217452
показати весь коментар11.03.2024 00:30 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Враг нанес удар по комплексам «Искандер» в Ростовской области, есть погибшие
В Ростовской области беспилотники ударили по нашим ОТРК «Искандер». Потеряны две пусковые установки с четырьмя ракетами, погибли семеро военных.
«Был нанесен удар дронами, с которыми мы раньше не имели дела. Наверное, какая-то новая разработка противника. К сожалению, отбить эту атаку не удалось», - сказал нам источник в Генштабе.
По мнению другого, такой удар - месть врага. Недавно стало известно о том, что украинская армия потеряла на подконтрольной ей территории ДНР пусковые установки https://t.me/milinfolive/117942 Patriot . Удар по ним якобы был нанесен именно из тех установок «Искандер», по которым прилетели беспилотники.
В Минобороны нам информацию о такой «мести» отказались комментировать, посоветовав «не слушать отдельных военных, которые не видят всю обстановку на поле боя».
Другой источник в министерстве сказал, что многие военные не хотели говорить о попадании по вражескому ЗРК, «чтобы не спугнуть удачу и не навести ответ противника». «Видите, стали кричать про Patriot, и нам ответка прилетела. Когда уже закроют рты военкорам и некоторым военным?» - возмутился наш собеседник.
зе!поц, теж любить, магію цифр?
"Бачте, скіко разів мене вдарили? У мене все записано!"
Нагуя?