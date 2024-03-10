175 "шахедов" применили россияне против Украины с начала марта, - Зеленский

Российские оккупанты с начала марта запустили по Украине 175 "шахедов", 151 из них сбили украинские воины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении.

"Хочу сейчас отметить всех украинских воинов, ежедневно и каждую ночь защищающих наше небо. Только за одну ночь на это воскресенье им удалось сбить 35 "шахедов". Всего с начала марта российские террористы применили против Украины уже 175 таких убийственных дронов. К счастью, 151 из них были сбиты нашими воинами. И это очень важный результат. Да, не все. Да, есть попадания. К сожалению, есть потери. Есть жертвы. Но удается и спасать наших людей", - говорится в сообщении.

Читайте также: Атака дронами по авиазаводу в Таганроге: появились спутниковые снимки последствий. ФОТОрепортаж