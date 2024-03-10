РУС
175 "шахедов" применили россияне против Украины с начала марта, - Зеленский

шахед

Российские оккупанты с начала марта запустили по Украине 175 "шахедов", 151 из них сбили украинские воины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении.

"Хочу сейчас отметить всех украинских воинов, ежедневно и каждую ночь защищающих наше небо. Только за одну ночь на это воскресенье им удалось сбить 35 "шахедов". Всего с начала марта российские террористы применили против Украины уже 175 таких убийственных дронов. К счастью, 151 из них были сбиты нашими воинами. И это очень важный результат. Да, не все. Да, есть попадания. К сожалению, есть потери. Есть жертвы. Но удается и спасать наших людей", - говорится в сообщении.

Читайте также: Атака дронами по авиазаводу в Таганроге: появились спутниковые снимки последствий. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (21697) дроны (4475)
Топ комментарии
+5
Вова! 1 миллион дронов от Государства, обещанных тобой, это 2 739 дрона в день! Да мы козломордых засыпаем дронами! Или нет?
10.03.2024 23:59 Ответить
+3
результати кацапам забороняють фотографувати під страхом довгорічного ув'язнення. Хіба що можно подивитись супутникові знімки. Але ж вони не такі вражаючі, як фото безпосередньо з місця ураження.
11.03.2024 00:03 Ответить
+3
Ми розірвали діпвідносини з Іраном? Чи може кожного тижня збираємо ООН та тицяемо їх в лайно носом? Чи засипаємо міжнародні суди позовами? Проводимо розслідування постачання з.ч до чалманів та тероризуємо міжнародну спільноту доглядати санкцій? Що ви як влада взагалі робите? констатуєте свою безпорадність рахуючи скільки дронів звідтілля летить? Тьху мразота зелена щоб ти гнив хі своєю квартальною шоблою до кінця днів своїх в тюрязі
11.03.2024 00:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так у них там целое промышленное производство, даже не палятся, что есть у нас ?
10.03.2024 23:32 Ответить
те, що вчора прилетіло на Бєрієва.
11.03.2024 00:00 Ответить
З останніх новин бачу що в ЗСУ з'явилися свої аналоги Шахедів. Ось про результати їх використання теж цікаво було б почути.
10.03.2024 23:32 Ответить
результати кацапам забороняють фотографувати під страхом довгорічного ув'язнення. Хіба що можно подивитись супутникові знімки. Але ж вони не такі вражаючі, як фото безпосередньо з місця ураження.
11.03.2024 00:03 Ответить
https://t.me/kremlin_secrets Кремлевская табакерка

Враг нанес удар по комплексам «Искандер» в Ростовской области, есть погибшие

В Ростовской области беспилотники ударили по нашим ОТРК «Искандер». Потеряны две пусковые установки с четырьмя ракетами, погибли семеро военных.

«Был нанесен удар дронами, с которыми мы раньше не имели дела. Наверное, какая-то новая разработка противника. К сожалению, отбить эту атаку не удалось», - сказал нам источник в Генштабе.

По мнению другого, такой удар - месть врага. Недавно стало известно о том, что украинская армия потеряла на подконтрольной ей территории ДНР пусковые установки https://t.me/milinfolive/117942 Patriot . Удар по ним якобы был нанесен именно из тех установок «Искандер», по которым прилетели беспилотники.

В Минобороны нам информацию о такой «мести» отказались комментировать, посоветовав «не слушать отдельных военных, которые не видят всю обстановку на поле боя».

Другой источник в министерстве сказал, что многие военные не хотели говорить о попадании по вражескому ЗРК, «чтобы не спугнуть удачу и не навести ответ противника». «Видите, стали кричать про Patriot, и нам ответка прилетела. Когда уже закроют рты военкорам и некоторым военным?» - возмутился наш собеседник.
11.03.2024 06:37 Ответить
чому така кратна цифра? чому не 173, чи 189?
зе!поц, теж любить, магію цифр?
10.03.2024 23:37 Ответить
Кризис жанра!
10.03.2024 23:46 Ответить
Зеленський ввечері повідомив скільки "Шахедів" запустили з РФ по Україні з початку березня. Певно цілий день рахував...
10.03.2024 23:50 Ответить
https://twitter.com/i/status/1766904670893510768 на полюванні
10.03.2024 23:58 Ответить
Вова! 1 миллион дронов от Государства, обещанных тобой, это 2 739 дрона в день! Да мы козломордых засыпаем дронами! Или нет?
10.03.2024 23:59 Ответить
І дуже б хотілося знати, а як там, ведучий дронобудівник - РОЗЕНБЛАТ? Вже в тюрмі? Чи поділився вкраденим баблом?
11.03.2024 00:03 Ответить
Ми розірвали діпвідносини з Іраном? Чи може кожного тижня збираємо ООН та тицяемо їх в лайно носом? Чи засипаємо міжнародні суди позовами? Проводимо розслідування постачання з.ч до чалманів та тероризуємо міжнародну спільноту доглядати санкцій? Що ви як влада взагалі робите? констатуєте свою безпорадність рахуючи скільки дронів звідтілля летить? Тьху мразота зелена щоб ти гнив хі своєю квартальною шоблою до кінця днів своїх в тюрязі
11.03.2024 00:30 Ответить
Це все одно що:
"Бачте, скіко разів мене вдарили? У мене все записано!"

Нагуя?
11.03.2024 05:55 Ответить
"Ат савєцкава інформбюро". Тільки от занадто дорогий ******** Лєвітан, в усіх сенсах дорогий.
11.03.2024 06:52 Ответить
ймовірно рахував той самий арифметик .що й індексацію в 7% , чи ще хтось вірить цим професорам з 95 палати?
11.03.2024 10:35 Ответить
 
 