Атака дронами по авиазаводу в Таганроге: появились спутниковые снимки последствий. ФОТОрепортаж

Появились спутниковые снимки таганрогского авиационного завода, который 9 марта атаковали беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сеть "Х" аналитиков Frontelligence Insight

Как пишет Defense Express Аналитики из Frontelligence Insight опубликовали качественный спутниковый снимок российского авиазавода "ТАНТК им. Бериева" в Таганроге, где предположительно находился на ремонте самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 "ВКС" РФ.

На опубликованных спутниковых снимках, сделанных днем 9 марта 2024 года, можно заметить по меньшей мере три попадания на территории предприятия.

Спутниковый снимок таганрогского авиационного завода сделан 9 марта 2024 года. Фото: Frontelligence Insight

Как известно, предприятие использовалось для ремонта спецсамолетов на базе Ту-95 и Ил-76. Кроме того, как отмечают эксперты, один из самолетов А-50 на снимках за 8-9 марта отсутствует на территории завода.

Спутниковый снимок таганрогского авиационного завода сделан 8 марта 2024 года. Фото: Frontelligence Insight

По словам одного из OSINT-экспертов, один из самолетов А-50 на снимках за 8-9 марта отсутствует на территории завода. В то же время, он присутствовал 29 февраля. Пока неизвестно куда самолет был передислоцирован, впрочем, есть вероятность, что он был поврежден в случае перемещения в поврежденный позднее ангар.

Спутниковый снимок таганрогского авиационного завода за 29 февраля 2024 (Схемы)

Атака дронов на российские регионы



В ночь на 9 марта в Минобороны России уверяли, что ночью над российскими регионами якобы было перехвачено и уничтожено 47 дронов над такими областями:

1 над Белгородской,

2 над Курской,

3 над Волгоградской и

41 над Ростовской.

Российские милитари-блогеры допускали, что целью атаки БпЛА в Таганроге был авиационный завод Бериева, производящий самолеты-амфибии и в цехах которого ремонтируют самолет ДРЛО А-50 ВКС России, ранее пострадавший от атаки дронов.