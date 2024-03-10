РУС
21 363 36

Атака дронами по авиазаводу в Таганроге: появились спутниковые снимки последствий. ФОТОрепортаж

таганрог,дрони,авіазавод

Появились спутниковые снимки таганрогского авиационного завода, который 9 марта атаковали беспилотниками.

Об этом сообщает  Цензор.НЕТ со ссылкой на сеть "Х"  аналитиков Frontelligence Insight

Смотрите: В Москве горит завод МиГ. ВИДЕО

Как пишет Defense Express Аналитики из Frontelligence Insight опубликовали качественный спутниковый снимок российского авиазавода "ТАНТК им. Бериева" в Таганроге, где предположительно находился на ремонте самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 "ВКС" РФ.

На опубликованных спутниковых снимках, сделанных днем 9 марта 2024 года, можно заметить по меньшей мере три попадания на территории предприятия.

Спутниковый снимок таганрогского авиационного завода сделан 9 марта 2024 года. Фото: Frontelligence Insight

Как известно, предприятие использовалось для ремонта спецсамолетов на базе Ту-95 и Ил-76. Кроме того, как отмечают эксперты, один из самолетов А-50 на снимках за 8-9 марта отсутствует на территории завода.

Спутниковый снимок таганрогского авиационного завода сделан 8 марта 2024 года. Фото: Frontelligence Insight

Читайте: В российском Соликамске раздался взрыв на одном из крупнейших военно-промышленных заводов "Урал". ФОТО

По словам одного из OSINT-экспертов, один из самолетов А-50 на снимках за 8-9 марта отсутствует на территории завода. В то же время, он присутствовал 29 февраля. Пока неизвестно куда самолет был передислоцирован, впрочем, есть вероятность, что он был поврежден в случае перемещения в поврежденный позднее ангар.

Спутниковый снимок таганрогского авиационного завода за 29 февраля 2024 (Схемы)

Атака дронов на российские регионы


В ночь на 9 марта в Минобороны России уверяли, что ночью над российскими регионами якобы было перехвачено и уничтожено 47 дронов над такими областями:

1 над Белгородской,
2 над Курской,
3 над Волгоградской и
41 над Ростовской.
Российские милитари-блогеры допускали, что целью атаки БпЛА в Таганроге был авиационный завод Бериева, производящий самолеты-амфибии и в цехах которого ремонтируют самолет ДРЛО А-50 ВКС России, ранее пострадавший от атаки дронов.

Автор: 

Топ комментарии
+18
Не бідон, а трампидло пуйловське, яке при допомозі респа джонсона тормозить в конгресі голосування. Нема в США телефонного права бідона.
показать весь комментарий
10.03.2024 16:11 Ответить
+17
Супутник не може зазирнути в дірку в рубероїді, що там робиться в цеху
показать весь комментарий
10.03.2024 16:12 Ответить
+12
На знімках видно, що трохи попортили рубероїд на даху корпусу....
показать весь комментарий
10.03.2024 15:58 Ответить
То знищили чи ні?
показать весь комментарий
10.03.2024 15:56 Ответить
Не бідон, а трампидло пуйловське, яке при допомозі респа джонсона тормозить в конгресі голосування. Нема в США телефонного права бідона.
показать весь комментарий
10.03.2024 16:11 Ответить
🦠🤖Спитай , у ЗЕЛЕНОГО ЧМА І ОЙГО КУРАТОРІВ ГЕБНЯВИХ ! Якого біса вони відмовились від австралійських літаків , Ленд Ліза і літаків Макрона …………………
показать весь комментарий
10.03.2024 16:44 Ответить
запитай у послиці Маркарової, яка переконує громади українців у США, що ленд-ліз не на часі і погано, бо ж гроші віддавати прийдеться та й для рейтингу зелеБоби це погано. Зато ресторани купує для себе улюбеленої, аж шелестить.
показать весь комментарий
10.03.2024 16:48 Ответить
У зеленого спитай, доки буде сидіти в опі кремлівський кріт. Бо кротам ф-16 не дадуть, що не зрозуміло?
показать весь комментарий
10.03.2024 17:43 Ответить
Корисний ідіот
показать весь комментарий
10.03.2024 17:46 Ответить
Ну так может ты оторвешь сраку от дивана и хотя бы сходишь в тцк, встать на учет
показать весь комментарий
10.03.2024 18:33 Ответить
для чого? щоб зелені ****** , як навіть не приховуючи це каже абхаз-агрохімя, кинули на м'ясо?
показать весь комментарий
11.03.2024 10:06 Ответить
- здесь пахнет горелым А-50 !
- и падшими кацапами

Лімонадний Джо (відредаговано)😂

Хоча б горілий бетон на місці стояки підфарбували, щоб не ганьбитись 😂
показать весь комментарий
10.03.2024 16:42 Ответить
вся шуміха для відбілювання притуленого волонтйора, бо лохи перестали донатити
показать весь комментарий
11.03.2024 10:04 Ответить
На знімках видно, що трохи попортили рубероїд на даху корпусу....
показать весь комментарий
10.03.2024 15:58 Ответить
Супутник не може зазирнути в дірку в рубероїді, що там робиться в цеху
показать весь комментарий
10.03.2024 16:12 Ответить
з ними роботи на вулиці
ангар до речі з бетонним перекриттям, видно на знімках

показать весь комментарий
10.03.2024 18:04 Ответить
тобто кацапське ппо відпрацювало на 12+...!
те саме, захлинаючись хрипів і сергій котов ...
показать весь комментарий
10.03.2024 16:08 Ответить
про що свідчать чорні плями на місці стоянки А-50 😂👍
показать весь комментарий
10.03.2024 16:45 Ответить
Це місця від діареї, нового екіпажу а50…
показать весь комментарий
10.03.2024 16:47 Ответить
Go on !
показать весь комментарий
10.03.2024 16:08 Ответить
carry on my wayward son!
показать весь комментарий
10.03.2024 16:09 Ответить
there will be piece when you are done...
показать весь комментарий
10.03.2024 16:49 Ответить
Kansas 40 років тому...
показать весь комментарий
10.03.2024 16:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=P5ZJui3aPoQ Kansas - Carry on Wayward Son
показать весь комментарий
10.03.2024 16:58 Ответить
Регулярна армія Рашки чинила злочини проти українського народу з 2014 року. Окупанти та коллаборанти почали зізнаватися https://t.me/frontline_news_ua
показать весь комментарий
10.03.2024 16:12 Ответить
Воєнні злочини улуськага орка в Україні, строку давності, - немають!!
Ківа з моторилом, захарченком та гівінюком, можуть, це підтвердити.
Слава Україні
показать весь комментарий
10.03.2024 16:45 Ответить
https://t.me/voynareal/85189 🔥 На Південному заході Санкт-Петербурга горить промислова будівля поряд з аеропортом
показать весь комментарий
10.03.2024 16:29 Ответить
Он, як зашумувало лайно улуськага міра, у вигрібній *********…
Дріжді наші, попали таки, куди треба, аж піна пішла…
Співпадіння …
Слава Україні!
показать весь комментарий
10.03.2024 16:43 Ответить
То місце де цей літак стояв (його хвостова частина), черного кольору від копті-деталь що каже про попадання по літаку!
показать весь комментарий
10.03.2024 16:44 Ответить
+💯!
показать весь комментарий
10.03.2024 16:46 Ответить
А в логіку у вас ніяк не виходить? Атака дронами була 9-го березня, а на другій світлині, яка датована 8 березня, вже присутній чорний колір на місці стоянки А-50.
показать весь комментарий
10.03.2024 16:54 Ответить
Не погано, зовсім не погано. Пристрілочка 👍👌
показать весь комментарий
10.03.2024 16:53 Ответить
То хай подивляться в супутник притули.
показать весь комментарий
10.03.2024 17:06 Ответить
не можна глузувати з майбутнього президента, на рейтинг якого всі грошима скидалися
показать весь комментарий
10.03.2024 18:10 Ответить
Тампон уже попал под статью о лобизме после того как занял деньги у мардвы 91 лям по суду с ******. Нищеброд. Усё докукарекалсся.
показать весь комментарий
11.03.2024 09:20 Ответить
 
 