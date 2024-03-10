Атака дронами по авиазаводу в Таганроге: появились спутниковые снимки последствий. ФОТОрепортаж
Появились спутниковые снимки таганрогского авиационного завода, который 9 марта атаковали беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сеть "Х" аналитиков Frontelligence Insight
Как пишет Defense Express Аналитики из Frontelligence Insight опубликовали качественный спутниковый снимок российского авиазавода "ТАНТК им. Бериева" в Таганроге, где предположительно находился на ремонте самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 "ВКС" РФ.
На опубликованных спутниковых снимках, сделанных днем 9 марта 2024 года, можно заметить по меньшей мере три попадания на территории предприятия.
Как известно, предприятие использовалось для ремонта спецсамолетов на базе Ту-95 и Ил-76. Кроме того, как отмечают эксперты, один из самолетов А-50 на снимках за 8-9 марта отсутствует на территории завода.
По словам одного из OSINT-экспертов, один из самолетов А-50 на снимках за 8-9 марта отсутствует на территории завода. В то же время, он присутствовал 29 февраля. Пока неизвестно куда самолет был передислоцирован, впрочем, есть вероятность, что он был поврежден в случае перемещения в поврежденный позднее ангар.
Атака дронов на российские регионы
В ночь на 9 марта в Минобороны России уверяли, что ночью над российскими регионами якобы было перехвачено и уничтожено 47 дронов над такими областями:
1 над Белгородской,
2 над Курской,
3 над Волгоградской и
41 над Ростовской.
Российские милитари-блогеры допускали, что целью атаки БпЛА в Таганроге был авиационный завод Бериева, производящий самолеты-амфибии и в цехах которого ремонтируют самолет ДРЛО А-50 ВКС России, ранее пострадавший от атаки дронов.
- и падшими кацапами
Лімонадний Джо (відредаговано)😂
Хоча б горілий бетон на місці стояки підфарбували, щоб не ганьбитись 😂
ангар до речі з бетонним перекриттям, видно на знімках
те саме, захлинаючись хрипів і сергій котов ...
Ківа з моторилом, захарченком та гівінюком, можуть, це підтвердити.
Слава Україні
Дріжді наші, попали таки, куди треба, аж піна пішла…
Співпадіння …
Слава Україні!