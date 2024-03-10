УКР
Атака дронами по авіазаводу в Таганрозі: з’явились супутникові знімки наслідків. ФОТОрепортаж

З’явились супутникові знімки таганрозького авіаційного заводу, який 9 березня атакували безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на мережу "Х"  аналітиків Frontelligence Insight.

Як пише Defense Express Аналітики з Frontelligence Insight опублікували якісний супутниковий знімок російського авіазаводу "ТАНТК ім. Берієва" в Таганрозі, де, ймовірно, перебував на ремонті літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 "ВКС" РФ.

На опублікованих супутникових знімках, які були зроблені вдень 9 березня 2024 року, можна помітити щонайменше три влучання на території підприємства.

Супутниковий знімок таганрозького авіаційного заводу, зроблений 9 березня 2024 року. Фото: Frontelligence Insight
Супутниковий знімок таганрозького авіаційного заводу, зроблений 9 березня 2024 року. Фото: Frontelligence Insight

Як відомо, підприємство використовувалось для ремонту спецлітаків на базі Ту-95 та Іл-76. Крім того, як зазначають експерти, один з літаків А-50 на знімках за 8-9 березня відсутній на території заводу.

Супутниковий знімок таганрозького авіаційного заводу, зроблений 8 березня 2024 року.
Супутниковий знімок таганрозького авіаційного заводу, зроблений 8 березня 2024 року. Фото: Frontelligence Insight

Читайте також: Губернатор Ростовської області повідомив про масовану атаку дронів на Таганрог, ціллю міг бути авіазавод. ВIДЕО

Водночас він був присутнім 29 лютого. Наразі невідомо куди літак було передислоковано, втім, є вірогідність, що він був пошкоджений у разі переміщення до ангара, який пізніше вразили.

знімок таганрозького авіаційного заводу за 29 лютого 2024 року (Схеми)
Супутниковий знімок таганрозького авіаційного заводу за 29 лютого 2024 року (Схеми)

Атака дронів на російські регіони

У ніч на 9 березня у Міноборони Росії запевняли, що вночі над російськими регіонами нібито було перехоплено та знищено 47 дронів над такими областями:

  • 1 над Бєлгородською,
  • 2 над Курською,
  • 3 над Волгоградською та
  • 41 над Ростовською.

Російські мілітарі-блогери допускали, що ціллю атаки БпЛА в Таганрозі був авіаційний завод Берієва, який виробляє літаки-амфібії і в цехах якого наразі ремонтують літак ДРЛО А-50 ВКС Росії, який раніше постраждав від атаки дронів.

