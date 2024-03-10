Атака дронами по авіазаводу в Таганрозі: з’явились супутникові знімки наслідків. ФОТОрепортаж

З’явились супутникові знімки таганрозького авіаційного заводу, який 9 березня атакували безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на мережу "Х" аналітиків Frontelligence Insight.

Як пише Defense Express Аналітики з Frontelligence Insight опублікували якісний супутниковий знімок російського авіазаводу "ТАНТК ім. Берієва" в Таганрозі, де, ймовірно, перебував на ремонті літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 "ВКС" РФ.

На опублікованих супутникових знімках, які були зроблені вдень 9 березня 2024 року, можна помітити щонайменше три влучання на території підприємства.

Супутниковий знімок таганрозького авіаційного заводу, зроблений 9 березня 2024 року. Фото: Frontelligence Insight

Як відомо, підприємство використовувалось для ремонту спецлітаків на базі Ту-95 та Іл-76. Крім того, як зазначають експерти, один з літаків А-50 на знімках за 8-9 березня відсутній на території заводу.

Супутниковий знімок таганрозького авіаційного заводу, зроблений 8 березня 2024 року. Фото: Frontelligence Insight

Водночас він був присутнім 29 лютого. Наразі невідомо куди літак було передислоковано, втім, є вірогідність, що він був пошкоджений у разі переміщення до ангара, який пізніше вразили.

Супутниковий знімок таганрозького авіаційного заводу за 29 лютого 2024 року (Схеми)

Атака дронів на російські регіони

У ніч на 9 березня у Міноборони Росії запевняли, що вночі над російськими регіонами нібито було перехоплено та знищено 47 дронів над такими областями:

1 над Бєлгородською,

2 над Курською,

3 над Волгоградською та

41 над Ростовською.

Російські мілітарі-блогери допускали, що ціллю атаки БпЛА в Таганрозі був авіаційний завод Берієва, який виробляє літаки-амфібії і в цехах якого наразі ремонтують літак ДРЛО А-50 ВКС Росії, який раніше постраждав від атаки дронів.