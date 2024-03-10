Атака дронами по авіазаводу в Таганрозі: з’явились супутникові знімки наслідків. ФОТОрепортаж
З’явились супутникові знімки таганрозького авіаційного заводу, який 9 березня атакували безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на мережу "Х" аналітиків Frontelligence Insight.
Як пише Defense Express Аналітики з Frontelligence Insight опублікували якісний супутниковий знімок російського авіазаводу "ТАНТК ім. Берієва" в Таганрозі, де, ймовірно, перебував на ремонті літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 "ВКС" РФ.
На опублікованих супутникових знімках, які були зроблені вдень 9 березня 2024 року, можна помітити щонайменше три влучання на території підприємства.
Як відомо, підприємство використовувалось для ремонту спецлітаків на базі Ту-95 та Іл-76. Крім того, як зазначають експерти, один з літаків А-50 на знімках за 8-9 березня відсутній на території заводу.
Водночас він був присутнім 29 лютого. Наразі невідомо куди літак було передислоковано, втім, є вірогідність, що він був пошкоджений у разі переміщення до ангара, який пізніше вразили.
Атака дронів на російські регіони
У ніч на 9 березня у Міноборони Росії запевняли, що вночі над російськими регіонами нібито було перехоплено та знищено 47 дронів над такими областями:
- 1 над Бєлгородською,
- 2 над Курською,
- 3 над Волгоградською та
- 41 над Ростовською.
Російські мілітарі-блогери допускали, що ціллю атаки БпЛА в Таганрозі був авіаційний завод Берієва, який виробляє літаки-амфібії і в цехах якого наразі ремонтують літак ДРЛО А-50 ВКС Росії, який раніше постраждав від атаки дронів.
- и падшими кацапами
Лімонадний Джо (відредаговано)😂
Хоча б горілий бетон на місці стояки підфарбували, щоб не ганьбитись 😂
ангар до речі з бетонним перекриттям, видно на знімках
те саме, захлинаючись хрипів і сергій котов ...
Ківа з моторилом, захарченком та гівінюком, можуть, це підтвердити.
Слава Україні
Дріжді наші, попали таки, куди треба, аж піна пішла…
Співпадіння …
Слава Україні!