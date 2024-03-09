УКР
Губернатор Ростовської області повідомив про масовану атаку дронів на Таганрог, ціллю міг бути авіазавод. ВIДЕО

У ніч на 9 березня місто Таганрог у РФ нібито масовано атакували дрони, ймовірно, ціллю став завод, де наразі ремонтують літак ДРЛО А-50 ВКС Росії.

Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор Ростовської області Василь Голубєв, інформує Цензор.НЕТ.

Він запевнив, що силами російської ППО у Таганрозі нібито відбито масовану атаку БПЛА. 

"Підрозділи ППО відбили ще одну атаку в небі над Ростовською областю. Знищено декілька БПЛА на підльоті до Морозовська. За попередніми даними, внаслідок масованої атаки БПЛА на Таганрог загиблих немає. Отримав поранення співробітник МНС, який брав участь в усуненні наслідків на землі. Потерпілого госпіталізовано, загрози його життю немає", - додав згодом Голубєв.

Місцеві жителі повідомляли про велику кількість дронів у небі над Таганрогом.

Таганрог

Також читайте: ЗСУ знайшли хитрий спосіб збивати російські літаки за допомогою компонентів з установок Patriot, - The Telegraph

Місцеві телеграм-канали пишуть, що міг постраждати Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва.

Своєю чергою, у Міноборони Росії запевняють, що вночі над російськими регіонами нібито було перехоплено та знищено 47 дронів: 1 над Бєлгородською областю, 2 - над Курською, 3 - над Волгоградською та 41 - над Ростовською областями.

Російські мілітарі-блогери допускають, що ціллю атаки БпЛА в Таганрозі був авіаційний завод Берієва, який виробляє літаки-амфібії  і в цехах якого наразі ремонтують літак ДРЛО А-50 ВКС Росії, який раніше постраждав від атаки дронів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На найбільшому меткомбінаті російської "Сєвєрсталі" стався вибух. Місцева влада назвала причиною атаку безпілотника (оновлено)

+29
Доброго ранку, Україна !
показати весь коментар
09.03.2024 07:27 Відповісти
+26
У нас родичі в Тоганрозі. Сестра на початку війни скидала скріни, про те, що всі оті бомбардування України - поставлені відео. Ми не спілкуємось 2 роки. Але я щоразу радію кожному отакому "фейку" у їхньому Тоганрозі і вимагаю продовження!!!
показати весь коментар
09.03.2024 08:42 Відповісти
+23
показати весь коментар
09.03.2024 08:12 Відповісти
Доброго ранку, Україна !
показати весь коментар
09.03.2024 07:27 Відповісти
Орієнтуватися на балачки кацапських ******** немає сенсу.
показати весь коментар
09.03.2024 07:30 Відповісти
Шо ж це за губернатор якии не знає куди втулили? - колись!
показати весь коментар
09.03.2024 07:34 Відповісти
Все губернатор знает. Видимо, сказать не может или бриться.
показати весь коментар
09.03.2024 08:51 Відповісти
А добре гепнуло!!!Чекаємо на добрі новини про знищєння, щє одного А-50 у ремонтних боксах.Якщо кацапи кажуть ,аж до всерачки збили усі значить ,як мінімум половину про...ли
показати весь коментар
09.03.2024 07:37 Відповісти
Бокси - у танкістів та автомобілістів У авіації - АНГАРИ
показати весь коментар
09.03.2024 09:17 Відповісти
Ось так треба кожен ранок робити..
показати весь коментар
09.03.2024 07:38 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2024 08:12 Відповісти
Курвск , шо там пепео ?
показати весь коментар
09.03.2024 08:20 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2024 08:31 Відповісти
Хорошо
показати весь коментар
09.03.2024 08:23 Відповісти
А нас за что? ©
показати весь коментар
09.03.2024 08:24 Відповісти
Сміяться при слові "лопата" : Губернатор Калінінграду звинуватив у розпалюванні українсько-російської війни Єммануїла Канта
показати весь коментар
09.03.2024 08:25 Відповісти
Ну, классика же! "Говорил я тогда за завтраком Канту : воля ваша, профессор, но вы что-то нескладные придумали. Оно, может, и умно, но ведь больно не понятно. над вами смеяться будут".
показати весь коментар
09.03.2024 08:54 Відповісти
😁👍🙏🙏🙏
показати весь коментар
09.03.2024 10:06 Відповісти
Мабуть у Канта був зависокий культурний код 😁
показати весь коментар
09.03.2024 10:12 Відповісти
У нас родичі в Тоганрозі. Сестра на початку війни скидала скріни, про те, що всі оті бомбардування України - поставлені відео. Ми не спілкуємось 2 роки. Але я щоразу радію кожному отакому "фейку" у їхньому Тоганрозі і вимагаю продовження!!!
показати весь коментар
09.03.2024 08:42 Відповісти
треба все-таки мати сплячого агента А то всі гадають, знищили А-50 чи ні.
Отут бі ваші родичі і знадобилися...
показати весь коментар
10.03.2024 01:26 Відповісти
Крейсер "мацква" після смерті теж ще довго плавав по кацапських медіа разом з екіпажем, ніби "Летючий голандець".
показати весь коментар
09.03.2024 08:46 Відповісти
І хто ж це зробив?)) Мабуть НЛО.
показати весь коментар
09.03.2024 08:46 Відповісти
Вопрос один - они что, без матюков вообще и не говорят? Слова не связываются? Посмотрел штук 5 видосиков про событие, таки да, "великий и могучий". Я в школе такой точно не учил.
показати весь коментар
09.03.2024 08:57 Відповісти
Та якось по×ер на "нюанси" вашої свинособачої разом з носіями.
показати весь коментар
09.03.2024 09:09 Відповісти
Ти вчив "русский литературный" А вони - "русскоматерный"
показати весь коментар
09.03.2024 09:21 Відповісти
Они матом не ругаются, они на нём говорят. Не знаете вы русской идентичности.
показати весь коментар
09.03.2024 11:17 Відповісти
дивився ті відео після того що я бачив в Одесі то це якісь пукалки
показати весь коментар
09.03.2024 08:57 Відповісти
нашим мабуть далеко летіти
показати весь коментар
09.03.2024 09:50 Відповісти
Може тому що наші не цілять по багатоповерхівках ?
показати весь коментар
09.03.2024 10:45 Відповісти
И, кстати, Антон Чехов : я родился на юге России, в украинском городе Таганроге. Дословно Павловича слова.
показати весь коментар
09.03.2024 08:59 Відповісти
Так і було. Держава Росс. Імперія. Населення Таганрогу україномовне.
показати весь коментар
09.03.2024 09:51 Відповісти
Так і НовоЧеркаськ заснували Запорозькі козаки. Але московити їх швидко зробили своїми, як і відносно нещодавно Чорноморське Кубанське козацтво
показати весь коментар
09.03.2024 10:25 Відповісти
Українські спецслужби провели успішну спецоперацію в Таганрозі, за допомогою БПЛА вразивши авіабудівний завод із великою кількістю продукції військового призначення, розпочалася пожежа,https://t.me/Bratchuk_Sergey/78241 повідомив спікер Української добровольчої армії - Південь, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.
показати весь коментар
09.03.2024 09:03 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2024 09:29 Відповісти
опа кб береиева
показати весь коментар
09.03.2024 10:05 Відповісти
На дніпропетровщині вчора було більше 10 повітряних тривог, загальною тривалістю більше 9 годин, вночі, сьогодні, теж вже декілька раз. Так от, хочу щоб кожного дня таке було по всій кацапії, особливо в мацквє!
показати весь коментар
09.03.2024 10:11 Відповісти
Це добре що була атака на Таганрог
Але деякі люди з України не зовсім цьому раді, мовляв стріляєте в братній народ
І серед громадян України багато хто ненавидить Україну, але ******** Росію
Якщо народ ненавидить свою державу, то чи є впевненість в незалежності та звільнені ?
Чомусь кацапи живуть в болоті але жодний з них не сказав що ненавидить Росію
Президенти приходять і уходять а народ лишається
І виходить що в Україні вічно народ не задоволений владою бо в гаманці мало грошей
Тобто народ хоче жити в багатстві за рахунок пенсій та бюджетних зарплат?
Цього не буде
Заробляють ті хто на себе працює
Або за кордон їде працювати
А не сподівається на бюджетні кошти
І народу мабуть дати мільйони теж будуть говорити що мало і казати що держава погана
Немає в народа любові до своєї рідної землі
Але чомусь дуже переживають коли вибухи в Росії
показати весь коментар
09.03.2024 10:30 Відповісти
В нас дійсно багато ждунів. В моєму рідному селі ( Волинь) російська церква все ще має сильні позиції. Так ось-практично всі її прихожани (а особоиво прихожанки) чекають на путіна. 300 років рабства та деукранізації дали свої плоди.
показати весь коментар
09.03.2024 11:34 Відповісти
Ну якщо на Волині ждуть пуйла, то їм допоможе тільки лоботомія..
показати весь коментар
09.03.2024 21:34 Відповісти
Скоріше всього влучань немає. Кацапи теж мають непогану ПВО. Ну що ж, потрібно працювати далі. Робить кращі дрони і кошмарити кацапі, оскільки західна політика, яку вони нав.язують і нам, "не сердити путіна" -веде в прірву. А Заходу вже потрібно хзняти не лише розові окуляри а, що важливіше, і паперси.
показати весь коментар
09.03.2024 11:28 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2024 12:36 Відповісти
"Повітряна тривога, перейди до Таганрога, з Таганрога до Пітєра та бункерного пі#ара." (c)

Спрацювало!
показати весь коментар
09.03.2024 13:34 Відповісти
Смерть кацапам!
показати весь коментар
09.03.2024 13:39 Відповісти
українське місто Таганріг збувається окупантської техніки ))
показати весь коментар
09.03.2024 18:59 Відповісти
Командна доктрина фельдмаршала Монтгомері - https://english-military-dictionary.org.ua/pdf/Montgomery
показати весь коментар
10.03.2024 04:27 Відповісти
 
 