Губернатор Ростовської області повідомив про масовану атаку дронів на Таганрог, ціллю міг бути авіазавод. ВIДЕО

У ніч на 9 березня місто Таганрог у РФ нібито масовано атакували дрони, ймовірно, ціллю став завод, де наразі ремонтують літак ДРЛО А-50 ВКС Росії.

Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор Ростовської області Василь Голубєв, інформує Цензор.НЕТ.

Він запевнив, що силами російської ППО у Таганрозі нібито відбито масовану атаку БПЛА.

"Підрозділи ППО відбили ще одну атаку в небі над Ростовською областю. Знищено декілька БПЛА на підльоті до Морозовська. За попередніми даними, внаслідок масованої атаки БПЛА на Таганрог загиблих немає. Отримав поранення співробітник МНС, який брав участь в усуненні наслідків на землі. Потерпілого госпіталізовано, загрози його життю немає", - додав згодом Голубєв.

Місцеві жителі повідомляли про велику кількість дронів у небі над Таганрогом.

Також читайте: ЗСУ знайшли хитрий спосіб збивати російські літаки за допомогою компонентів з установок Patriot, - The Telegraph

Місцеві телеграм-канали пишуть, що міг постраждати Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва.

Своєю чергою, у Міноборони Росії запевняють, що вночі над російськими регіонами нібито було перехоплено та знищено 47 дронів: 1 над Бєлгородською областю, 2 - над Курською, 3 - над Волгоградською та 41 - над Ростовською областями.

Російські мілітарі-блогери допускають, що ціллю атаки БпЛА в Таганрозі був авіаційний завод Берієва, який виробляє літаки-амфібії і в цехах якого наразі ремонтують літак ДРЛО А-50 ВКС Росії, який раніше постраждав від атаки дронів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На найбільшому меткомбінаті російської "Сєвєрсталі" стався вибух. Місцева влада назвала причиною атаку безпілотника (оновлено)