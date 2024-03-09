Губернатор Ростовської області повідомив про масовану атаку дронів на Таганрог, ціллю міг бути авіазавод. ВIДЕО
У ніч на 9 березня місто Таганрог у РФ нібито масовано атакували дрони, ймовірно, ціллю став завод, де наразі ремонтують літак ДРЛО А-50 ВКС Росії.
Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор Ростовської області Василь Голубєв, інформує Цензор.НЕТ.
Він запевнив, що силами російської ППО у Таганрозі нібито відбито масовану атаку БПЛА.
"Підрозділи ППО відбили ще одну атаку в небі над Ростовською областю. Знищено декілька БПЛА на підльоті до Морозовська. За попередніми даними, внаслідок масованої атаки БПЛА на Таганрог загиблих немає. Отримав поранення співробітник МНС, який брав участь в усуненні наслідків на землі. Потерпілого госпіталізовано, загрози його життю немає", - додав згодом Голубєв.
Місцеві жителі повідомляли про велику кількість дронів у небі над Таганрогом.
Місцеві телеграм-канали пишуть, що міг постраждати Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва.
Своєю чергою, у Міноборони Росії запевняють, що вночі над російськими регіонами нібито було перехоплено та знищено 47 дронів: 1 над Бєлгородською областю, 2 - над Курською, 3 - над Волгоградською та 41 - над Ростовською областями.
Російські мілітарі-блогери допускають, що ціллю атаки БпЛА в Таганрозі був авіаційний завод Берієва, який виробляє літаки-амфібії і в цехах якого наразі ремонтують літак ДРЛО А-50 ВКС Росії, який раніше постраждав від атаки дронів.
Отут бі ваші родичі і знадобилися...
Але деякі люди з України не зовсім цьому раді, мовляв стріляєте в братній народ
І серед громадян України багато хто ненавидить Україну, але ******** Росію
Якщо народ ненавидить свою державу, то чи є впевненість в незалежності та звільнені ?
Чомусь кацапи живуть в болоті але жодний з них не сказав що ненавидить Росію
Президенти приходять і уходять а народ лишається
І виходить що в Україні вічно народ не задоволений владою бо в гаманці мало грошей
Тобто народ хоче жити в багатстві за рахунок пенсій та бюджетних зарплат?
Цього не буде
Заробляють ті хто на себе працює
Або за кордон їде працювати
А не сподівається на бюджетні кошти
І народу мабуть дати мільйони теж будуть говорити що мало і казати що держава погана
Немає в народа любові до своєї рідної землі
Але чомусь дуже переживають коли вибухи в Росії
