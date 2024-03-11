УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11146 відвідувачів онлайн
Новини
8 192 22

РосЗМІ повідомляють про відставку Головнокомандувача ВМФ РФ Євменова

флот,рф,росія

Російські ЗМІ поширюють інформацію про те, що Головнокомандувача ВМФ РФ Миколу Євменова відправили у відставку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це зокрема написало видання "Фонтанка".

Так у повідомленні "Фонтанки" йдеться про те, що тимчасово замінити Євменова на посаді головкома ВМФ РФ має командувач Північного флоту Олександр Моїсеєв.

Однак офіційного підтвердження цих кадрових змін наразі немає. На сайті міноборони РФ вказується, що Євменов усе ще обіймає посаду головкома флоту, на якій він перебуває із 2019 року.

Водночас "Фонтанка" пише, що особовий склад вже поінформований з приводу відставки Євменова.

Читайте також: Можливості рф в Чорному морі значно зменшені: 15 кораблів вже знищено і ще 12 пошкоджено, - ВМС

Автор: 

відставка (1485) росія (67364) флот (371)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Для кацапського флоту Чорне море закрите раз і назавжди. Чекати пришвартованими у Новоросійську поки туди не прилетять наші українські ракети які вже у розробці.
показати весь коментар
11.03.2024 00:39 Відповісти
+12
Всьо просто. Слішком много русскіх кораблєй пошло... Ну ви понялі куда ...
показати весь коментар
11.03.2024 00:33 Відповісти
+11
Та зберігайте оптимізм,)
Бо тут є певний символізм
Одна мАсква пішла на дно
І друга піде заодно,,,,,,,)
показати весь коментар
11.03.2024 00:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всьо просто. Слішком много русскіх кораблєй пошло... Ну ви понялі куда ...
показати весь коментар
11.03.2024 00:33 Відповісти
Так він вже всьо паро місяців… решили так каци його списати.
показати весь коментар
11.03.2024 00:36 Відповісти
Для кацапського флоту Чорне море закрите раз і назавжди. Чекати пришвартованими у Новоросійську поки туди не прилетять наші українські ракети які вже у розробці.
показати весь коментар
11.03.2024 00:39 Відповісти
окрім Чорного мордор втратив і Балтійське море... після вступу в НАТО Фінляндії і Швеції
захотіло *2йло стати морською царицею а стало *уйло. звичайним
показати весь коментар
11.03.2024 07:44 Відповісти
От якби ще б Балаклаву бомбанули. Хоча б завалили той вихід для підводних човнів у Чорне море в Севастополі. Щоб звалилася скеля у море і закрила ту базу у горі. Думаю росіяни її відновили і використовують зараз.
показати весь коментар
11.03.2024 00:41 Відповісти
Навєрноє, старєнькій стал, забиваєтся, под сєбя ходіт...
показати весь коментар
11.03.2024 00:44 Відповісти
Від зміни місць доданків сума не змінюється

Це з приводу про відставку одного орка ,
на іншого !!
показати весь коментар
11.03.2024 00:45 Відповісти
Ніколая Євмєнова.
показати весь коментар
11.03.2024 00:54 Відповісти
Та зберігайте оптимізм,)
Бо тут є певний символізм
Одна мАсква пішла на дно
І друга піде заодно,,,,,,,)
показати весь коментар
11.03.2024 00:58 Відповісти
Цензоре, де ти там "Миколу" знайшов у кацапському гадючнику? Москальські самоназви не перекладають.
показати весь коментар
11.03.2024 01:08 Відповісти
а шо случилось?
показати весь коментар
11.03.2024 01:10 Відповісти
останній привіт від ****** кротова! - хахлиииииии
показати весь коментар
11.03.2024 01:16 Відповісти
сподiваюсь, цю сцуку знайдуть и мумiфицирують. вiдставке - це не те, що воно заслужило. ось i ********.
показати весь коментар
11.03.2024 01:22 Відповісти
Призначать послом у Британію?
показати весь коментар
11.03.2024 01:43 Відповісти
Краще б некролог ...
показати весь коментар
11.03.2024 02:05 Відповісти
"Меня терзают смутные сомнения - где Герасимов?" Начальника Генштабу РФ давно не показують (а раніше з "голубих екранів" не щезав) Та й командуючого ЧФ Соколова не видно І про обох "телебрехуни останкінські" вперто мовчать
показати весь коментар
11.03.2024 03:38 Відповісти
Пише нову доктрину.
показати весь коментар
11.03.2024 06:05 Відповісти
Відео з сухогруза показало як слідом за коритом відкрито по протоці шпацірували дрони. Як стая акул. І ніякої протичовнової оборони там немає. Тільки відстрілювались з РПК. Але акіцапи продовжують жорстко клеїти дурня. А у нас....... Ого го.
показати весь коментар
11.03.2024 06:03 Відповісти
Зовсім поганий дідуган.
Мабуть скоро сконає.
показати весь коментар
11.03.2024 06:32 Відповісти
Все забыли а где командующий ЧФ Соколов? Жив или мертв? Как в декабре пропал так и исчез..
показати весь коментар
11.03.2024 06:47 Відповісти
Ноги у тазик з цементом і марш драїти крейсер "Москва".
показати весь коментар
11.03.2024 06:50 Відповісти
До ЦЕНЗОР.НЕТ: правильно слід писати "ВМФ Московії Ніколай Євмєнов". Бажано з малої літери.
показати весь коментар
11.03.2024 08:45 Відповісти
 
 