РосЗМІ повідомляють про відставку Головнокомандувача ВМФ РФ Євменова

Російські ЗМІ поширюють інформацію про те, що Головнокомандувача ВМФ РФ Миколу Євменова відправили у відставку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це зокрема написало видання "Фонтанка".

Так у повідомленні "Фонтанки" йдеться про те, що тимчасово замінити Євменова на посаді головкома ВМФ РФ має командувач Північного флоту Олександр Моїсеєв.

Однак офіційного підтвердження цих кадрових змін наразі немає. На сайті міноборони РФ вказується, що Євменов усе ще обіймає посаду головкома флоту, на якій він перебуває із 2019 року.

Водночас "Фонтанка" пише, що особовий склад вже поінформований з приводу відставки Євменова.

