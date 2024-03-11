РосСМИ сообщают об отставке главнокомандующего ВМФ РФ

Российские СМИ распространяют информацию о том, что главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова отправили в отставку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом, в частности, написало издание "Фонтанка".

Так, в сообщении "Фонтанки" говорится, что временно заменить Евменова в должности главкома ВМФ РФ должен командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Однако официального подтверждения этих кадровых изменений пока нет. На сайте минобороны РФ указывается, что Евменов все еще занимает должность главкома флота, на котором он находится с 2019 года.

В то же время "Фонтанка" пишет, что личный состав уже проинформирован по поводу отставки Евменова.

Читайте также: Пьяный "Z-патриот" избил двух россиянок, потому что думал, что они говорят по-украински. ВИДЕО