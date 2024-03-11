РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9922 посетителя онлайн
Новости
8 192 22

РосСМИ сообщают об отставке главнокомандующего ВМФ РФ

флот,рф,росія

Российские СМИ распространяют информацию о том, что главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова отправили в отставку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом, в частности, написало издание "Фонтанка".

Так, в сообщении "Фонтанки" говорится, что временно заменить Евменова в должности главкома ВМФ РФ должен командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Однако официального подтверждения этих кадровых изменений пока нет. На сайте минобороны РФ указывается, что Евменов все еще занимает должность главкома флота, на котором он находится с 2019 года.

В то же время "Фонтанка" пишет, что личный состав уже проинформирован по поводу отставки Евменова.

Читайте также: Пьяный "Z-патриот" избил двух россиянок, потому что думал, что они говорят по-украински. ВИДЕО

Автор: 

отставка (3173) россия (96953) флот (831)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Для кацапського флоту Чорне море закрите раз і назавжди. Чекати пришвартованими у Новоросійську поки туди не прилетять наші українські ракети які вже у розробці.
показать весь комментарий
11.03.2024 00:39 Ответить
+12
Всьо просто. Слішком много русскіх кораблєй пошло... Ну ви понялі куда ...
показать весь комментарий
11.03.2024 00:33 Ответить
+11
Та зберігайте оптимізм,)
Бо тут є певний символізм
Одна мАсква пішла на дно
І друга піде заодно,,,,,,,)
показать весь комментарий
11.03.2024 00:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всьо просто. Слішком много русскіх кораблєй пошло... Ну ви понялі куда ...
показать весь комментарий
11.03.2024 00:33 Ответить
Так він вже всьо паро місяців… решили так каци його списати.
показать весь комментарий
11.03.2024 00:36 Ответить
Для кацапського флоту Чорне море закрите раз і назавжди. Чекати пришвартованими у Новоросійську поки туди не прилетять наші українські ракети які вже у розробці.
показать весь комментарий
11.03.2024 00:39 Ответить
окрім Чорного мордор втратив і Балтійське море... після вступу в НАТО Фінляндії і Швеції
захотіло *2йло стати морською царицею а стало *уйло. звичайним
показать весь комментарий
11.03.2024 07:44 Ответить
От якби ще б Балаклаву бомбанули. Хоча б завалили той вихід для підводних човнів у Чорне море в Севастополі. Щоб звалилася скеля у море і закрила ту базу у горі. Думаю росіяни її відновили і використовують зараз.
показать весь комментарий
11.03.2024 00:41 Ответить
Навєрноє, старєнькій стал, забиваєтся, под сєбя ходіт...
показать весь комментарий
11.03.2024 00:44 Ответить
Від зміни місць доданків сума не змінюється

Це з приводу про відставку одного орка ,
на іншого !!
показать весь комментарий
11.03.2024 00:45 Ответить
Ніколая Євмєнова.
показать весь комментарий
11.03.2024 00:54 Ответить
Та зберігайте оптимізм,)
Бо тут є певний символізм
Одна мАсква пішла на дно
І друга піде заодно,,,,,,,)
показать весь комментарий
11.03.2024 00:58 Ответить
Цензоре, де ти там "Миколу" знайшов у кацапському гадючнику? Москальські самоназви не перекладають.
показать весь комментарий
11.03.2024 01:08 Ответить
а шо случилось?
показать весь комментарий
11.03.2024 01:10 Ответить
останній привіт від ****** кротова! - хахлиииииии
показать весь комментарий
11.03.2024 01:16 Ответить
сподiваюсь, цю сцуку знайдуть и мумiфицирують. вiдставке - це не те, що воно заслужило. ось i ********.
показать весь комментарий
11.03.2024 01:22 Ответить
Призначать послом у Британію?
показать весь комментарий
11.03.2024 01:43 Ответить
Краще б некролог ...
показать весь комментарий
11.03.2024 02:05 Ответить
"Меня терзают смутные сомнения - где Герасимов?" Начальника Генштабу РФ давно не показують (а раніше з "голубих екранів" не щезав) Та й командуючого ЧФ Соколова не видно І про обох "телебрехуни останкінські" вперто мовчать
показать весь комментарий
11.03.2024 03:38 Ответить
Пише нову доктрину.
показать весь комментарий
11.03.2024 06:05 Ответить
Відео з сухогруза показало як слідом за коритом відкрито по протоці шпацірували дрони. Як стая акул. І ніякої протичовнової оборони там немає. Тільки відстрілювались з РПК. Але акіцапи продовжують жорстко клеїти дурня. А у нас....... Ого го.
показать весь комментарий
11.03.2024 06:03 Ответить
Зовсім поганий дідуган.
Мабуть скоро сконає.
показать весь комментарий
11.03.2024 06:32 Ответить
Все забыли а где командующий ЧФ Соколов? Жив или мертв? Как в декабре пропал так и исчез..
показать весь комментарий
11.03.2024 06:47 Ответить
Ноги у тазик з цементом і марш драїти крейсер "Москва".
показать весь комментарий
11.03.2024 06:50 Ответить
До ЦЕНЗОР.НЕТ: правильно слід писати "ВМФ Московії Ніколай Євмєнов". Бажано з малої літери.
показать весь комментарий
11.03.2024 08:45 Ответить
 
 