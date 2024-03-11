РосСМИ сообщают об отставке главнокомандующего ВМФ РФ
Российские СМИ распространяют информацию о том, что главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова отправили в отставку.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом, в частности, написало издание "Фонтанка".
Так, в сообщении "Фонтанки" говорится, что временно заменить Евменова в должности главкома ВМФ РФ должен командующий Северным флотом Александр Моисеев.
Однако официального подтверждения этих кадровых изменений пока нет. На сайте минобороны РФ указывается, что Евменов все еще занимает должность главкома флота, на котором он находится с 2019 года.
В то же время "Фонтанка" пишет, что личный состав уже проинформирован по поводу отставки Евменова.
захотіло *2йло стати морською царицею а стало *уйло. звичайним
Це з приводу про відставку одного орка ,
на іншого !!
Бо тут є певний символізм
Одна мАсква пішла на дно
І друга піде заодно,,,,,,,)
Мабуть скоро сконає.