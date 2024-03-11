Харків під атакою "Шахедів"
Ігор Терехов повідомив про чергову атаку російських безпілотників на місто.
Про це мер Харкова написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"У районі щільної житлової забудови "приліт" по обʼєкту цивільної інфраструктури. На щастя, без жертв", - поінформував він.
За його словами, обʼєкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч. На місці працюють усі відповідні служби.
зараз у центрі не солодко