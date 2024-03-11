УКР
Харків під атакою "Шахедів"

шахед

Ігор Терехов повідомив про чергову атаку російських безпілотників на місто.

Про це мер Харкова написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"У районі щільної житлової забудови "приліт" по обʼєкту цивільної інфраструктури. На щастя, без жертв", - поінформував він.

За його словами, обʼєкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч. На місці працюють усі відповідні служби.

Читайте також: Останні два місяці окупанти частіше обстрілюють цивільне населення Харкова за допомогою безпілотників і ракет С-300, - Терехов

думаю зараз як раз слушний момент захєрачіть по Кстовському НОРСІ, або по "Кірішінафтооргсінтез". Це був би гарний подарунок до виборів путіна.
11.03.2024 02:31 Відповісти
Тримайтесь Харків'яни!

Слава Україні!
11.03.2024 02:39 Відповісти
спокійніше спокійніше, як же серце болить...
11.03.2024 03:04 Відповісти
мої всі у приватному секторі
зараз у центрі не солодко
11.03.2024 04:42 Відповісти
 
 