Харків під атакою "Шахедів"

Ігор Терехов повідомив про чергову атаку російських безпілотників на місто.

Про це мер Харкова написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"У районі щільної житлової забудови "приліт" по обʼєкту цивільної інфраструктури. На щастя, без жертв", - поінформував він.

За його словами, обʼєкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч. На місці працюють усі відповідні служби.

