УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11146 відвідувачів онлайн
Новини
1 866 0

Вночі Одещину атакували кілька груп ворожих безпілотників

шахеди

Окупанти запустили з акваторії Чорного моряк кілька груп ударних безпілотників у напрямку Одеської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Близько 2.30 Telegram-канал ПС повідомив про декілька груп ударних БпЛА, які летять з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області. О 2.53 стало відомо о новій групі "шахедів".

Під час атаки ворожих безпілотників в Одеській області працювали підрозділи протиповітряної оборони, повідомили у Силах оборони півдня.

"На Одещині працює ППО. Будьте в укриттях!" - зазначається в дописі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Харків під атакою "Шахедів"

Автор: 

безпілотник (4760) Одеська область (3449) Повітряні сили (2967)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 