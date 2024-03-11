Вночі Одещину атакували кілька груп ворожих безпілотників

Окупанти запустили з акваторії Чорного моряк кілька груп ударних безпілотників у напрямку Одеської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Близько 2.30 Telegram-канал ПС повідомив про декілька груп ударних БпЛА, які летять з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області. О 2.53 стало відомо о новій групі "шахедів".

Під час атаки ворожих безпілотників в Одеській області працювали підрозділи протиповітряної оборони, повідомили у Силах оборони півдня.

"На Одещині працює ППО. Будьте в укриттях!" - зазначається в дописі.

