Вночі Одещину атакували кілька груп ворожих безпілотників
Окупанти запустили з акваторії Чорного моряк кілька груп ударних безпілотників у напрямку Одеської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Близько 2.30 Telegram-канал ПС повідомив про декілька груп ударних БпЛА, які летять з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області. О 2.53 стало відомо о новій групі "шахедів".
Під час атаки ворожих безпілотників в Одеській області працювали підрозділи протиповітряної оборони, повідомили у Силах оборони півдня.
"На Одещині працює ППО. Будьте в укриттях!" - зазначається в дописі.
