Канада досі не передала Україні обіцяний NASAMS: бракує коштів від США
Канада не передала Україні зенітний ракетний комплекс NASAMS для посилення протиповітряної оборони, оскільки їй бракує коштів від США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Edmonton Journal заявив міністр національної оборони Білл Блер.
Він зазначив. що пов’язана з NASAMS для України проблема закладена на державному рівні.
Міністр додав, що США мають забезпечити фінансування, щоб завершити контракти. За його словами, знадобилися б роки на звичайний процес закупівель.
"Ми намагалися прискорити цей процес. На жаль, американці зіткнулися з деякими проблемами у власному фінансуванні", - констатував Блер.
Він додав, що сторони розуміють важливість проєкту і сильне відчуття терміновості є присутнім.
https://www.cbc.ca/news/politics/canada-donation-air-defence-system-ukraine-1.7078835 Раньше писали, что Канада все оплатила , в марте 2023
В тот момент кстати был бюджет США на помощь Украине, который к оплаченному заказу не имеет отношения.
While Canada paid for the NASAMS system last March, it remains unclear exactly when it will get to Ukraine. It's not even clear if the Defence Department itself knows when that will happen. A spokesperson said the department was working with its U.S. partners to determine the timeline.
"The system is made jointly by U.S.-based Raytheon and the Norwegian-based Kongsberg. A spokesperson for Kongsberg said in an email last week that the company does not have a contract with the U.S. for the Canadian donation."
The money's been deposited, the order's been placed
Як і https://www.cbc.ca/news/politics/canada-donation-air-defence-system-ukraine-1.7078835 раніше, що все оплачено
While Canada paid for the NASAMS system last March, it remains unclear exactly when it will get to Ukraine.
не вистачає тільки контракту на виготовлення
The system is made jointly by U.S.-based Raytheon and the Norwegian-based Kongsberg. A spokesperson for Kongsberg said in an email last week that the company does not have a contract with the U.S. for the Canadian donation.
