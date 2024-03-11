УКР
Новини
5 438 50

Канада досі не передала Україні обіцяний NASAMS: бракує коштів від США

nasams

Канада не передала Україні зенітний ракетний комплекс NASAMS для посилення протиповітряної оборони, оскільки їй бракує коштів від США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Edmonton Journal заявив міністр національної оборони Білл Блер.

Він зазначив. що пов’язана з NASAMS для України проблема закладена на державному рівні.

Міністр додав, що США мають забезпечити фінансування, щоб завершити контракти. За його словами, знадобилися б роки на звичайний процес закупівель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Знищення російських літаків: ЗСУ активно використовують системи ППО Patriot і NASAMS, але у них можуть закінчитися ракети, - Forbes

"Ми намагалися прискорити цей процес. На жаль, американці зіткнулися з деякими проблемами у власному фінансуванні", - констатував Блер.

Він додав, що сторони розуміють важливість проєкту і сильне відчуття терміновості є присутнім.

Автор: 

Канада (2262) Україна (6097) NASAMS (43)
Топ коментарі
+11
Канада не передала Україні що пообіцяла,
тому що США не заплатили?
а з якого гондураса тоді Канада обіцяла?
шось нескладуха якась у мене...
Петро, я тобі дам 100 гривень коли Микола підвезе?
11.03.2024 07:15 Відповісти
+10
Демократії не життєздатні?
11.03.2024 06:49 Відповісти
+9
В помічників завжди шось не слава Богу == то сорочка довга - то *** короткии
11.03.2024 07:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Демократії не життєздатні?
11.03.2024 06:49 Відповісти
11.03.2024 06:50 Відповісти
Зате вистачило коштів знести монумент дивізії Галичина...
11.03.2024 06:56 Відповісти
1 українська дивізія Січових Стрільців Галичина це Герої України які зі збороєю в руках боролиза за її Волю і Незалежність проти червоного комуно-нацистького, кацапо-совкового окупаційного лайна та біонепотребу !!! проти ******** нациствів, рашистів, нащадків червоних комуно-нацистів, окупантів України, решти країн схлду Європи, зараз воюють ЗСУ, інші сили оборонни України, на сході і півдні країни !!!
11.03.2024 07:15 Відповісти
я нічого не плутаю ...
11.03.2024 08:58 Відповісти
В спам кацапського троля
11.03.2024 07:29 Відповісти
Остолопам ко вниманию: На Нюрнбергском процессе Украинские националисты(бандеровцы и мельниковцы) признаны потерпешей стороной.
11.03.2024 07:53 Відповісти
а дивізії Вафен СС, як складова частина Вермахту - комбатантами !!!
11.03.2024 08:02 Відповісти
Тобто московська пропаганда перемогла в нашій Канаді?

***** особисто 20 років всім президентам при зустрічах молов що України немає , що захисники України то нацисти і т д .
таки домоглися свого рашисти😡
11.03.2024 09:56 Відповісти
Канада не передала Україні що пообіцяла,
тому що США не заплатили?
а з якого гондураса тоді Канада обіцяла?
шось нескладуха якась у мене...
Петро, я тобі дам 100 гривень коли Микола підвезе?
11.03.2024 07:15 Відповісти
В помічників завжди шось не слава Богу == то сорочка довга - то *** короткии
11.03.2024 07:18 Відповісти
Позрісько... Невже у вас грошей нема?
11.03.2024 07:21 Відповісти
Гроші у них є. Сміливості і совісті немає
11.03.2024 07:30 Відповісти
Шо значить нема грошей, это же не кавун на базаре купить. Бюджет никак не утвердят в США, респы-трамписты мешают. Вот и куча проблем из-за этого.
11.03.2024 07:30 Відповісти
Ну так невже і в Канаді трампісти насрали?
11.03.2024 09:02 Відповісти
Гриша ЕЩЕ раз перечитай новость - "Канада не передала Украине зенитный ракетный комплекс NASAMS для усиления противовоздушной обороны, поскольку ей не хватает средств от США."
И затем еще дважды, до полного усвоения информации.
11.03.2024 09:36 Відповісти
Нехай Канада свої гроші виділить чому не може ?
11.03.2024 10:30 Відповісти
Там видимо не как у нас, деньги умеют считать, и так просто их не раскидывают
11.03.2024 12:03 Відповісти
Гриша - то в тебе в їбенях. А я Григорич і мого батька звали Григорій.
11.03.2024 12:02 Відповісти
При чем тут бюджет США, и республиканцы?

https://www.cbc.ca/news/politics/canada-donation-air-defence-system-ukraine-1.7078835 Раньше писали, что Канада все оплатила , в марте 2023
В тот момент кстати был бюджет США на помощь Украине, который к оплаченному заказу не имеет отношения.
While Canada paid for the NASAMS system last March, it remains unclear exactly when it will get to Ukraine. It's not even clear if the Defence Department itself knows when that will happen. A spokesperson said the department was working with its U.S. partners to determine the timeline.

"The system is made jointly by U.S.-based Raytheon and the Norwegian-based Kongsberg. A spokesperson for Kongsberg said in an email last week that the company does not have a contract with the U.S. for the Canadian donation."

Кто исполнительная власть в США?
Кто не заключил контракт?
При чем здесь республиканцы?
11.03.2024 10:16 Відповісти
Почекайте трампа. Той профінансує.
11.03.2024 07:44 Відповісти
Если наше новое руководство будет и дальше перемещать "ПЭТРИОТЫ" БЕЗ ПРИКРЫТИЯ(УЖЕ 3шт. КАЦАПЫ ЗАВАЛИЛИ), мож потому то и денег нет на "Насамс"?
11.03.2024 07:56 Відповісти
Канада пообіцяла передати Насамс ще рік тому. До чого тут Петріоти?
11.03.2024 08:05 Відповісти
До чого? До того , шо "Патриоты" оказались без прикрытия и были уничтожены вместе с экипажем за 2 дня. В таком случае , поставь Сирському "Насамси", це, що викинь iх.(Одеська-Донецька).
11.03.2024 14:15 Відповісти
А я то думал какого .ера шахеды заходили на Одессу со стороны Затоки и Ольвии.
11.03.2024 14:21 Відповісти
нє, ну сама ідея ж красива!
Канада пообіцяла Україні, але США не дали грошей!
так зеленим лайном і дохнуло...
завжди хтось повинен профінансувати навіть твої, саме твої обіцянки...
11.03.2024 08:09 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/42581 Борислав Береза :
Канада схвалила передачу Україні близько 80 тисяч списаних авіаційних ракет. Телефоную своєму знайомому військовому, який в темі. Дізнався, що ці, списані в Канаді, ракети дозволять ефективно списувати русню зі списків живих. Утилізація буде тривати.
11.03.2024 08:29 Відповісти
поки так званий цивілізований світ продовжує грати в "міжнародне право", кацапи, які це "право" використовують для власної вигоди, будуть перемагати.
11.03.2024 08:41 Відповісти
Не дают патаму што слишком харошие. Вы задрали уже комедию ломать.
11.03.2024 08:56 Відповісти
Захід займається примушуванням України до миру
11.03.2024 09:04 Відповісти
сторони розуміють важливість проєкту і сильне відчуття терміновості є присутнім.

Ну хоч за це дякуємо
11.03.2024 09:29 Відповісти
Тобто цей комплекс мали замовити у виробника - Kongsberg Defence and Aerospace. Його вартість 406 мільйонів доларів. Фінансувати виробництво мали спільно Канада та США. Наскільки я розумію, з боку США кошти мали бути виділені за пакетом USAI (саме він використовувався для розміщення замовлень на виробництво зброї для України). І тут виникає питання: гроші не виділили до виникнення кризи у Конгресі чи після?
11.03.2024 09:47 Відповісти
https://www.cbc.ca/news/politics/canada-donation-air-defence-system-ukraine-1.7078835 Згідно новини , Канада все оплатила в березні 2023
Проблема, що один з виробників немає контракту на виготовлення

Якщо сюди добавити USAI - то він зараз має залишок 6.6млрд
В березні 2023 не було кризи, був навіть PDA бюджет
11.03.2024 10:19 Відповісти
Канада - це дуже маленька та бідна країна. Не засуджуйте її. Це ж вам не Литва, яка на першому місті по допомозі, якщо рахувати по відсотках від ввп.
11.03.2024 09:47 Відповісти
Ну, я б дякував і за зроблене Канадою. Вониж нам ничого не винні і роблять це з власного бажаня.
11.03.2024 10:08 Відповісти
Та нам взагалі ніхто нічого не винен.
11.03.2024 10:31 Відповісти
Саме так. Навіть отой паяц шо став у нас президентом.

Как жалок шут,
На троне короля.
Как глуп народ,
Который то позволил.
(Р.Бернс)
11.03.2024 10:38 Відповісти
«Нас никому не сбить с пути, нам все равно куда идти!»
( Мих. Мих. Жванецкий)
11.03.2024 10:44 Відповісти
Ну, це для 73% когорти ********* як гасло гарно підійде.
11.03.2024 10:47 Відповісти
Навіть в цій новині сказано, що Канада все оплатила.
The money's been deposited, the order's been placed

Як і https://www.cbc.ca/news/politics/canada-donation-air-defence-system-ukraine-1.7078835 раніше, що все оплачено
While Canada paid for the NASAMS system last March, it remains unclear exactly when it will get to Ukraine.

не вистачає тільки контракту на виготовлення
The system is made jointly by U.S.-based Raytheon and the Norwegian-based Kongsberg. A spokesperson for Kongsberg said in an email last week that the company does not have a contract with the U.S. for the Canadian donation.

До чого Канада, якщо виконавча влада США маючи оплачений контракт на виготовлення - не заключила контракт?
11.03.2024 10:55 Відповісти
Боже, хто тебе випустив?

Не лізь у справи Америки, займайся своєю мАсковією та її другом - трампом.
11.03.2024 10:59 Відповісти
Херня повна.
11.03.2024 11:19 Відповісти
 
 