Канада досі не передала Україні обіцяний NASAMS: бракує коштів від США

Канада не передала Україні зенітний ракетний комплекс NASAMS для посилення протиповітряної оборони, оскільки їй бракує коштів від США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Edmonton Journal заявив міністр національної оборони Білл Блер.

Він зазначив. що пов’язана з NASAMS для України проблема закладена на державному рівні.

Міністр додав, що США мають забезпечити фінансування, щоб завершити контракти. За його словами, знадобилися б роки на звичайний процес закупівель.

"Ми намагалися прискорити цей процес. На жаль, американці зіткнулися з деякими проблемами у власному фінансуванні", - констатував Блер.

Він додав, що сторони розуміють важливість проєкту і сильне відчуття терміновості є присутнім.