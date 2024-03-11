УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10872 відвідувача онлайн
Новини
1 319 3

У Росії заявили про збиття у двох областях нібито українських безпілотників

український,безпілотник

У Росії за ніч збито  чотири нібито українські дрони над Брянською областю і два - над Орловською.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у міністерстві оборони РФ.

У військовому відомстві Росії стверджують, що в ніч на понеділок сили ППО збили над територією Брянської області чотири українські безпілотники, а над Орловською - два.

Інших подробиць російське військове відомство не наводить.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія заявляє про атаку 12 українських безпілотників

Автор: 

безпілотник (4760) росія (67364) Міноборони рф (721)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
збито чотири нібито українські дрони

Нібито українські.
Теорія ймовірності не виключає японські або сомалійські.
показати весь коментар
11.03.2024 07:05 Відповісти
Коли вже над Сахаліном нібито збивати будуть.
показати весь коментар
11.03.2024 07:25 Відповісти
покм що у Брянській цілей дочорта.
показати весь коментар
11.03.2024 12:11 Відповісти
 
 