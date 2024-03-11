У Росії заявили про збиття у двох областях нібито українських безпілотників
У Росії за ніч збито чотири нібито українські дрони над Брянською областю і два - над Орловською.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у міністерстві оборони РФ.
У військовому відомстві Росії стверджують, що в ніч на понеділок сили ППО збили над територією Брянської області чотири українські безпілотники, а над Орловською - два.
Інших подробиць російське військове відомство не наводить.
Нібито українські.
Теорія ймовірності не виключає японські або сомалійські.