У Харкові "шахед" поцілив в об’єкт цивільної інфраструктури. ВIДЕО
Унаслідок атаки ворожих ударних безпілотників у Харкові пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та житлові будинки.
Як інформує Цензор.НЕТ, наслідки удару "шахедів" показали у Харківській обласній прокуратурі.
Зазначається, що удару зазнав об'єкт цивільної інфраструктури у Слобідському районі Харкова.
а чому б на Штормшедах і Скальпах нам не писати Лелека 1 або 2 і не відправляти їх гніздитися на північ до мордору?
адже судячі по останнім заявам Макрона і багатьох лідерів ЄС вони вже не проти....
Така сумна правда.
В 21 столітті тупа, ідіотська бюрократія програє, нажаль, бидлячеству , якому начхати на всі санкції та заклики.
а зараз судячі по всьому починає дозрівати...