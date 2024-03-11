УКР
У Харкові "шахед" поцілив в об’єкт цивільної інфраструктури. ВIДЕО

Унаслідок атаки ворожих ударних безпілотників у Харкові пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та житлові будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, наслідки удару "шахедів" показали у Харківській обласній прокуратурі.

Зазначається, що удару зазнав об'єкт цивільної інфраструктури у Слобідському районі Харкова.

на Іраньських БПЛА орки пишуть герань.
а чому б на Штормшедах і Скальпах нам не писати Лелека 1 або 2 і не відправляти їх гніздитися на північ до мордору?
адже судячі по останнім заявам Макрона і багатьох лідерів ЄС вони вже не проти....
11.03.2024 07:58 Відповісти
Я вже більше року про це кажу. Хто заважає нам писати "лелека-1" або "чорнобривці-5"??
Така сумна правда.
В 21 столітті тупа, ідіотська бюрократія програє, нажаль, бидлячеству , якому начхати на всі санкції та заклики.
11.03.2024 08:34 Відповісти
""Герань", аналог "Шахедов", начали масово выпускать в свободной экономической зоне "Алабуга" , что в 10км. от г. Елабуга, Татарстан.
11.03.2024 09:41 Відповісти
тоді ще Европа була недозріла.
а зараз судячі по всьому починає дозрівати...
11.03.2024 09:02 Відповісти
 
 