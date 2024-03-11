УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10872 відвідувача онлайн
Новини
51 431 8

Ситуація на українському кордоні станом на 11 березня

кордон,польща

Станом на ранок 11 березня на українсько-польському кордоні утворилися незначні черги. В основному вони складаються із легкових автомобілів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Повідомляється, що станом на 11 березня вранці черги на кордоні із Польщею майже відсутні. Зокрема, їх немає у пунктах пропуску "Угринів", "Грушів", "Краківець", "Рава-Руська", "Смільниця". У "Шегинях" – легкових автомобілів, а в "Нижанковичах" на виїзд з України скупчилися 800 вантажівок.

"Здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ)", - йдеться в повідомленні.

На кордоні зі Словаччиною в "Малих Селменцях" та "Малому Березному" без черг. В "Ужгороді" очікують 15 автівок та 1 автобус.

На угорсько-українському напрямку черги спостерігаються у двох пунктах пропуску. У "Тисі" стоять 12 авто, в "Лужанці" – 10 машин.

При цьому на молдовському та румунському напрямках черг немає взагалі.

Читайте: На кордоні із Румунією прикордонники зупинили автобус із 34 ухилянтами. ФОТОрепортаж

кордон (4877) черга (227) Польща (8772)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що це означає?
показати весь коментар
11.03.2024 10:12 Відповісти
мабуть, це просто цікава інформація...
показати весь коментар
11.03.2024 10:14 Відповісти
Поляки готуються до 20 березня, коли вони планують оголосити загальнодержавний страйк.
показати весь коментар
11.03.2024 10:15 Відповісти
Деньги кремлевские закончились пока новых не подвезли.Настоящие фермера сейчас уже в поле начинают выезжать и им некогда на границе рылом щелкать.
показати весь коментар
11.03.2024 10:19 Відповісти
згадали що картопля сама себе не посадить))
показати весь коментар
11.03.2024 10:41 Відповісти
Перевірю завтра це особисто, їдучи зі Львова до Кракова.
показати весь коментар
11.03.2024 10:19 Відповісти
Ви повідомляєте не провірену інформацію,або завідомо брехливу.В сторону Польщі зареєстровано більше 5000 вантажівок, тільки на КПП Краківець -Корчова,не кажучи що на інших переходах...
показати весь коментар
11.03.2024 14:52 Відповісти
 
 