Ситуація на українському кордоні станом на 11 березня

Станом на ранок 11 березня на українсько-польському кордоні утворилися незначні черги. В основному вони складаються із легкових автомобілів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Повідомляється, що станом на 11 березня вранці черги на кордоні із Польщею майже відсутні. Зокрема, їх немає у пунктах пропуску "Угринів", "Грушів", "Краківець", "Рава-Руська", "Смільниця". У "Шегинях" – легкових автомобілів, а в "Нижанковичах" на виїзд з України скупчилися 800 вантажівок.

"Здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ)", - йдеться в повідомленні.

На кордоні зі Словаччиною в "Малих Селменцях" та "Малому Березному" без черг. В "Ужгороді" очікують 15 автівок та 1 автобус.

На угорсько-українському напрямку черги спостерігаються у двох пунктах пропуску. У "Тисі" стоять 12 авто, в "Лужанці" – 10 машин.

При цьому на молдовському та румунському напрямках черг немає взагалі.

Читайте: На кордоні із Румунією прикордонники зупинили автобус із 34 ухилянтами. ФОТОрепортаж