На кордоні із Румунією прикордонники зупинили автобус із 34 ухилянтами. ФОТОрепортаж

Працівники ДПС України затримали у Чернівецькій області на кордоні із Румунією мікроавтобус із 34 ухилянтами.

Про це інформую Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"У рамках відкритого кримінального провадження співробітники оперативних підрозділів Чернівецького прикордонного загону спільно з представниками СБУ успішно реалізували оперативну інформацію та припинили спробу незаконного перетину державного кордону великою групою осіб", – йдеться у повідомленні відомства.

На ділянці пункту пропуску "Порубне" правоохоронці після нетривалого переслідування зупинили мікроавтобус. Виявилось, що у вантажному відділенні автомобіля перебувало 34 чоловіка, котрі хотіли незаконно перетнути кордон із Румунією.

Читайте також: Двоє криворіжців незаконно переправляли чоловіків через кордон. Брали по $12 тис.. ФОТО

Прикордонникам довелося навіть використовувати заходи фізичного впливу, оскільки порушники вели себе зухвало і не виконували накази службовців.

Як з’ясувалося, пасажири мікроавтобуса є громадянами України, мешканцями 12 різних областей, віком від 25 до 40 років.

За кермом транспортного засобу перебував громадянин України, який раніше вже притягувався до відповідальності за незаконне перевезення людей через кордон. Певний час він перебував у полі зору оперативників Держприкордонслужби України. Організатор зібрав клієнтів за допомогою одного з месенджерів. За доставку до Румунії в обхід пунктів пропуску кожен із пасажирів заплатив по 10 тисяч євро.

Організатору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 9 років за статтею 332 Кримінального кодексу України. Відносно інших порушників прикордонники склали адміністративні протоколи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано групу чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії, їм допомагав 15-річний підліток, - Держприкордонслужба. ФОТО