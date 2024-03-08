УКР
На кордоні із Румунією прикордонники зупинили автобус із 34 ухилянтами. ФОТОрепортаж

кордон,румунія

Працівники ДПС України затримали у Чернівецькій області на кордоні із Румунією мікроавтобус із 34 ухилянтами.

Про це інформую Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"У рамках відкритого кримінального провадження співробітники оперативних підрозділів Чернівецького прикордонного загону спільно з представниками СБУ успішно реалізували оперативну інформацію та припинили спробу незаконного перетину державного кордону великою групою осіб", – йдеться у повідомленні відомства.

Ухилянти на кордоні Румунії

На ділянці пункту пропуску "Порубне" правоохоронці після нетривалого переслідування зупинили мікроавтобус. Виявилось, що у вантажному відділенні автомобіля перебувало 34 чоловіка, котрі хотіли незаконно перетнути кордон із Румунією.

Прикордонникам довелося навіть використовувати заходи фізичного впливу, оскільки порушники вели себе зухвало і не виконували накази службовців.

Кордон, Румунія, ухилянти

Як з’ясувалося, пасажири мікроавтобуса є громадянами України, мешканцями 12 різних областей, віком від 25 до 40 років.

За кермом транспортного засобу перебував громадянин України, який раніше вже притягувався до відповідальності за незаконне перевезення людей через кордон. Певний час він перебував у полі зору оперативників Держприкордонслужби України. Організатор зібрав клієнтів за допомогою одного з месенджерів. За доставку до Румунії в обхід пунктів пропуску кожен із пасажирів заплатив по 10 тисяч євро.

Ухилянти на кордноні з Румунією

Організатору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 9 років за статтею 332 Кримінального кодексу України. Відносно інших порушників прикордонники склали адміністративні протоколи.

Держприкордонслужба ДПСУ (6335) кордон (4866) Румунія (1225) ухилянти (1116)
+22
Люді добриє, што ета дєлаєцца! ТЦК озвєрєлі! Пагранічнікі нє атстают! Зєлєнскій рєшіл ваєвать до паслєднєва украінца! А чо дєпутати нє ідут! І вапщє, вайни нєт!

Я все правильно пишу, товаріщ майор?
08.03.2024 17:47
+19
08.03.2024 17:43
+19
А де відео, на якому тиловий ухилянт беззбройних людей по голові бив?
Показуйте, може цього героя якийсь штурмовий підрозділ до себе запросить, а то йому в Чернівцях тісно, немає достойного противника, одні беззбройні.
08.03.2024 17:48
Тобі всі покинуті мною гарячі точки описати? Чи ти думаєш, що я такий як ти просто пернути ротом і все. Я завжди пишу аргументовано. А на теперішній момент я біля Куп'янська. І тут у місцевих не виникає бажань перетинати той чи інший кордон чи рубіж. Тут немає ні в кого питань, а що тут роблять люди в формі. Всі з військовими чемні і майже прислуховуються до порад .Ха ха ха
09.03.2024 09:44
А що не так ? Ухилянти пресують ухилянтів. Ви там якось між собою б розібралися. Організувалися б у якісь підрозділи хоча б. Батальйон Тиса наприклад. Пішли б до свого головного ухилянта зєлі. Домовились би про свої ліміти скільки тіпа штрафувати, скільки чоловік пропускати. Постановочні сценки з бусіками б обговорили. Кому по праці стукати, кому не стукати. Тобто все по кварталівських відосиках. Організовуйтеся якось вже. Два роки в тьолочєк перевдягаєтеся. Колготки вже хоч навчилися натягати? Ха ха ха
08.03.2024 18:51
А ухилянт - як ти, засуджує "ухилянтів у формі"🤣🤣🤣
08.03.2024 19:02
В тєлєгі є відос цього затримання. Там серед ухилянтів є і тьолка. Ще раз, серед ухилянтів у бусі була тьолка. Карл, це премія: "довпойоп року".
08.03.2024 18:33
Да вон выше выложили ссылку на видео. Да, подтвердилось мое подозрение. В очочках и капюшоне с меховой оторочкой.
Если конечно это не трансперсон.
08.03.2024 18:44
МММ в дії , відправ замість себе трьох лохів на фронт і продовжуй жити мирним життям
08.03.2024 18:36
08.03.2024 18:39
Там и дивчина что ли?
О, ще жива кацапня....
08.03.2024 18:47
Це не дівчина, це "довпойоп року". ****, просто до сліз наскільки тупорилими бувають туловіща. Це якраз той випадок коли кажуть: "думає жопою".
08.03.2024 19:01
Одягнути платтячка і на зону.
08.03.2024 18:43
Досвідом ділишся?!
08.03.2024 19:21
Это бешенство, оно съедает мозг и лечению не поддаётся.
«Я русский, но я всерьез думаю, что логика, которой руководствуется сейчас мой народ, сродни логике бешеной собаки. Бешеная собака смертельно больна, ей осталось жить три максимум семь дней. Но она об этом не догадывается. Она бежит, сама не зная куда, характерной рваной побежкой, исходит ядовитой слюной и набрасывается на всякого встречного. При этом собака очень мучается, и мучения ее окончатся, когда ее пристрелят». В. В. Панюшкин, публицист
08.03.2024 18:54
у потязі можно більше тулубів заховати. Начальник потяга за один раз може стати доларовим мультіміліонером. А капітан занюханого балкєра взагалі може увійти у сотню українського Форбс.
08.03.2024 18:54
Одеський воєнком щось знав. Вілла у Іспанії як доказ
08.03.2024 18:59
То воєнком із Одеси все це робив якось цивілізовано. Виписував пісульки, кому, які треба. І все ок. А ці довбні ухилянти кукурікали щоб його зняли. Ну зняли. І що тепер? Знайшовся водій бусіка, який в один день бере з кварталістів за фейкові затримання ухилянтів, а другий день вже інші ухилянти просяться до нього в бардачок за 300 к. баксів. Де ти Квентін Тарантіно? Давай фільм про непокірливу Тису і галіму тридцятку. Ха ха ха.
08.03.2024 19:24
Якщо людина регулярно їздила за кордон за товаром (як мій колишній керівник) вона там всіх знає і без проблем проходить кордон з конвертом (йому це обійшлось в $3500 на початку минулого року), тому треба мати вихід на таких людей і домовлятися безпосередньо з прикордонниками, митниками і т.п., а не провідниками.
08.03.2024 19:14
головне, щоб не виявилось через пару років, що тій людині прийдетьс возити товар вже на нову росію, а ті "договороспроможні" митники і прикордонники одночасно не стали таможєнікамі і пагранічнікамі.
08.03.2024 19:33
Я сьогодні прийшов додому й не знаю що робив чотири години,мене мєнти привезли,я загубився й люди визвали мені поліцію,вибачай е.
08.03.2024 19:21
https://t.me/Ukraine_365News/73760 Праведний гнів ухилянта до ухилянтів
08.03.2024 19:28
Твій мозок давно мертвий, тому давай поминай
08.03.2024 20:29
Бгг, так цікаво дивитися, як "мнє уже шестьдєсят", "я інвалід" і "я вабщє женщіна на пєнсіі" радіють шо спакували групу "нехай син Порошенка воює"
08.03.2024 20:13
08.03.2024 20:22
Им деньги хоть возвращают?
08.03.2024 20:33
"Ми не така країна, щоб заганяти палками людей на війну..."
08.03.2024 20:34
Рішили погранцам не заплатити? Таке не проходить. Всі повинні бути обілечені.
08.03.2024 20:37
Собрали примерно $3400000, избили тех, кто дал деньги и поставили на колени - это называется удачная операция СБУ. Какими законами и моральными нормами это предусмотрено?
08.03.2024 21:07
И как называется те, кто это сделал?
08.03.2024 21:08
Так вони самі бабло принесли. Самі лягали один на одного без контрацептивів до речі. Самі на колінах просили ще раз зробити з ними марапупу. Всі їхні забаганки виконано. В чому проблема? Який закон хто порушив? Водію заплатили за білети. Злякалися одне з одним без прикордонників. Таке похіть вирувала що одне одного трохи не почавили. Хто який закон порушив? Назви номер закону і назву. А про мораль питай у цих тридцяти потвор. Навіщо вони не користуються контрацептивами? Нікчеми. Ха ха ха.
09.03.2024 03:10
Ты мразь НКВДшная
09.03.2024 12:57
Стаття 189. Вимагання


4. Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження, -

карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини


3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або такі, що спричинили тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками



Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Стаття 127. Катування

1. Катування, тобто будь-яке умисне діяння, спрямоване на заподіяння особі сильного фізичного болю чи морального страждання, вчинене з метою примусити її чи іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі, у тому числі отримати інформацію чи зізнання, або з метою покарати її чи іншу особу за дії, вчинені нею або іншою особою чи у вчиненні яких вона або інша особа підозрюється, або з метою залякування її або інших осіб, - карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

2. Те саме діяння, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з метою дискримінації, у тому числі з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

3. Діяння, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені представником держави, у тому числі іноземної, - караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з

09.03.2024 13:23
Ці статті цих ухилянтів не стосуються. Хто в кого що вимагав? Водій у пасажира за перевезення? На це лайно складено адмінштраф і пеньок в сраку. А якщо і є хоч якесь порушення, то дорога до суду. А не твоє розуміння. До чого тут незаконний перетин кордону і 189 та146? Яким боком? Намолов хєрні тобто. Жодне оте лайно до суду не йшло і йти не буде. Тому що воно лайно на чотирьох ногах. А ти можливо сам отой перевізник і захищаєш свій бізнес. Або ухилянт. Також бізнес. Ха ха ха.
09.03.2024 14:42
Это статьи касаются госслужащих, которые незаконно задержали людей, незаконно удерживали из, ограничили из волю, занимались пытками, избиением людей и вымоголи у них деньги.
09.03.2024 15:03
Питкі і ізбієнія фіксує лікарська комісія. Заключення є? Хто де кого утримував? Складався адмінакт на кожного окремо. Поки він складений не буде ніхто нікуди не смиється. Получив акт в зуби, штраф і пенька під сраку. Після пенька хай іде до лікаря і показує свою ушкоджень сраку. Якщо складання акту це утримання, то це їх проблеми. Гроші водію вони самі роздали. Якщо ні звертайтеся до слідчих, прокурорів, суддів, дбр і інших. Цього нема і не буде. Чому? Тому що вони програли в цій грі. А чому вони програли? А тому що нікчеми. А чому нікчеми? Тому що не зібрали пакета документів на виїзд. Краще гроші, які б пішли на збір документів, віддати першому ліпшому водієві? Казкові телепні. Ха ха ха.
09.03.2024 15:19
В тебе нема ніяких аргументів. В тебе тільки твої враження. Які нічого не варті. Тобі на ухилянтська думку не спадає те, що є і ті хто підтримує і СБУ і прикордонників в їх діях. Не вся країна із ухилянтів. І це вас зелену погань дуже коробить. Не всі зєлі ухилянти. Є і інші. Не згідні з вами кацапськими совками. Ха ха ха.
09.03.2024 17:25
Хто тобі це сказав? Водій через Тису? Офігенний аргумент. Я більш схиляюсь до думки прикордонників. Нікчема. Ха ха ха.
09.03.2024 17:26
Как это называется: рабство или крепостное право?
08.03.2024 21:15
на фото 5 ухилянтів стоять зі зброєю ,покажіть їм в якій стороні фронт .А то схоже на гулаг тим паче в формі есбеу
08.03.2024 22:04
Гулаг дєточка це коли ота ухилянтська харя буде висмоктувати соплі з голови іншого протухлого ухилянта що валяється на помийці. І в залишку здохне від голоду на морозі вночі. Отак здох мандельштам наприклад. Читай мат часть спочатку кацапюра, а потім вякай про гулаг. Ха ха ха.
09.03.2024 03:00
Почти всех НКВДшниых мразей в 30х годах расстреляли из же коллеги, тебя ждет то же самое, мразь.
09.03.2024 15:05
А хто ж мене розстріляє? Ти чи що? Не сміши. По мені вже дев'ять років стріляють . Стріляють. Стріляють. І все ніяк. Якими хоч калібрами. Так що підзбери побільше своїх колег і гайда до мене. Тебе одного буде явно замало. Один сбушник поклав тридцять худобин рилом у гівно. І хоч би жоден хоч щось зробив. Отак і ти будеш мичати. Ха ха ха.
09.03.2024 15:25
Не ври, у тех, кто на фронте находится нет интернета, да и времени на написание таких бредовых простыней тоже. Ты брехун и мразь, называющая украинцев скотом. Ты либо предатель, либо москаль.
09.03.2024 16:11
А відоси як знімають? І в прямій трансляції. А дрони як літають без інтернета? Це ще раз говорить про те що ти до війни не маєш жодної справи. Тренуйся розводити балачки про жіночі купальники для чоловіків. Це твоя тема. Ха ха ха.
09.03.2024 17:29
Интернет используется только по служебной необходимости, смартфоны на фронте запретили использовать еще во времена АТО.
09.03.2024 18:31
Хто тобі це сказав? У кацапів звичайно так. Я в АТО сидів з телефоном у селі Зайцево біля Горлівки з 15 року. І до сьогодні.
09.03.2024 19:04
Вот ты и доказал, что все врешь
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/07/150702_ru_s_cell_phones_ato_zone_ban
09.03.2024 22:34
Ха ха ха.
09.03.2024 02:47
Звертайтеся до суду. Якщо щось там порушено. А це ваше твердження про суб'єктивне непрофесійне. А я наприклад вважаю що висвітлення об'єктивне і професійне. Ваше слово проти слова інших. Ви так само суб'єктивно щось там роздумуєте як і я. Є суд який розсуджує хто правий, а хто ні. І як для мене не треба задавати питань про якоби молодь і хто що з того сміття мріє. Для мене особисто ухилянт це рівнозначно зєленському, який є в перших рядах ухилянства, який є також малорос, тобто кацап. Значить ухилянт це те саме гівно що і кацап тільки з іншого боку. Ха ха ха.
09.03.2024 09:35
Де це вказано про змі. Комусь так хочеться? Так над кацапами теж суду ще не було. То вони теж ніякої війни не ведуть? Чи треба чекати поки якесь опудало згадає дату написання конституції. Ви говорите свої необ'єктивні думки, а я свої. Для мене не треба чийогось там вироку чи визнання щоб гівно назвати гівном. Для мене достатньо факту складання протоколу про незаконний перетин кордону. Це факт. А знущання було в Херсонській, Київській, Харківській і інших областях де при звільненні були виявлені катівні для дітей. Уявляєте! Катівні для дітей. Чи цей факт треба щоб ще підписав якийсь шмаркач. Ніхто з худоби ухилянтських не знущався і не знущається. Воно як сиділо в бардачкє у бусику, так спочатку виповзло, а потім по звичці стало на чотири ноги. Яке це знущання? Це їхня єстєствєнность. Ха ха ха.
09.03.2024 12:22
Мені подобається висвітлення новин так як це робить цензор. Вам не подобається, то не читайте. Ваше розуміння новин якраз і є висвітленням з рашки. Нє всьо так адназначна? СБУ місяцями пасе отого контрабандиста з купою порушників кордону. Неодноразового порушника. Для вас він просто водій. Ок. Тридцять гівнюків хочуть пересікти кордон, без проходження контролю. Хто ж це може бути? Контрабандисти? Наркокур'єри? Злочинці? Я думаю що це банальні ухилянти. Так само думає СБУ і прикордонники. Для мене все очевидно. А якраз салавйови і сімоньяни говорять слово в слово як ви . Отаке ваше висвітлення. І про програну війну нами вони також говорять як ви. То хто ви є? Кацапський агент звичайно. Всі ознаки є. Ха ха ха.
показати весь коментар
09.03.2024 14:57
СБУ и пограничники должны выполнять законы и действовать исключительно по закону, В первую очередь исполнять нормы Конституции. Конституцией гарантируется права человека, в том числе

Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.
09.03.2024 15:14
Так я сто разів казав що ухилянт для мене це той самий кацап. Хочеш ти цього чи ні. Ха ха ха
09.03.2024 17:31
Який закон порушено? Всі ухилянти здорові, живі. Чи може ні? Тепер опишіть статтями що таке честь, гідність, безпека. Без свого будь ласка словоблудсва. Ці поняття в кожного свої. Відкрийте підручник і побачите десятки формулювань оцих слів. Чи може є роз'яснення конституційного суду на основі реальних справ де конкретно вказано честь, гідність, безпека. Кожен розуміє ці слова по своєму. Права і свободи. Я знаю кучу людей які їздять за кордон туда і назад. Тому що в них є пакет необхідних документів. Тобто права і свободи на перетин кордону є у кожного. Але правила перетину, то вже інша річ. Є обмеження які завжди будуть і це нормально. Ухилянтів обмежили, тому що нема необхідних документів. Що не зрозуміло? Катування визначає лікарська комісія. А просто слово катування без паперів лишайте собі. Поводження до них їх влаштовує. Жоден не написав хоч якусь скаргу хоч кудись. А якщо і написав, то суд розсудить. Хтось знаходився під вартою? Знаходження під вартою зумовлює залучення самої варти. Тобто хоч би якесь СІЗО. А затримання це не перебування під вартою. Так що повчіться ще у любомира львівського в ужгородській допоміжній школі. Він вже рік написання конституції певно вивчив. Ха ха ха.
09.03.2024 15:45
