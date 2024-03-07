Затримано групу чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії, їм допомагав 15-річний підліток, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники виявили групу із п’яти чоловіків, яких до українсько-румунського кордону супроводжував підліток.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"Прикордонники зупинили групу з 5 чоловіків, які прямували до українсько-румунського кордону у супроводі 15-річного підлітка. Правоохоронці встановили, що "подорожуючі" заплатили організатору від $3500 до $4000. Юнак же добре орієнтувався в прикордонній місцевості", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік намагався виїхати до Молдови з надрукованою на принтері румунською id-карткою, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Як зазначається, неповнолітнього передали батькам, на затриманих складено адмінпротоколи. Пошук організатора триває.