Затримано групу чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії, їм допомагав 15-річний підліток, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники виявили групу із п’яти чоловіків, яких до українсько-румунського кордону супроводжував підліток.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"Прикордонники зупинили групу з 5 чоловіків, які прямували до українсько-румунського кордону у супроводі 15-річного підлітка. Правоохоронці встановили, що "подорожуючі" заплатили організатору від $3500 до $4000. Юнак же добре орієнтувався в прикордонній місцевості", - йдеться в повідомленні.

Порушники кордону

Як зазначається, неповнолітнього передали батькам, на затриманих складено адмінпротоколи. Пошук організатора триває.

+11
Хлопці - ухилянти , не ганьбіть нашу країну і себе особисто ,
бо соромно за вас 😠
07.03.2024 14:13 Відповісти
+8
Згідно соціологічних опитувань в ЄС у раз нападу мобілізуватись готові 17-20 відсотків, решта готові втекти, нічого не робити (бо захистом країни мають займатися військові, яким за це платять) і т.п. Тому, абсолютна більшість людей не бачать в подібних діях нічого поганого та не засуджують тих, хто намагається врятувати своє життя. Часи, коли люди готові були вмирати за Батьківщину, ідею, націю і т.п. для більшості в минулому, бо в ********* суспільстві найбільшою цінністю є власне життя та інтереси.
07.03.2024 14:36 Відповісти
+6
самі прикордонники це і організовують
платити 4000 дол, щоб тобі просто показали, де перейти без гарантій результата!

слава найшашличнішому лідору, який помістив українців у концтабір
треба хламідії кінцівки повідрізати, щоб він міг по стамбулах та оманах їздити здавати Україну
07.03.2024 14:13 Відповісти
розкажи всім як ти тікав!
07.03.2024 14:14 Відповісти
я на відміну від тебе в Україні- ссикуняка ти кацапорила!
показати весь коментар
07.03.2024 14:19 Відповісти
Отаке - з підлітка взятки - гладки
07.03.2024 14:11 Відповісти
А от дорослим добряче прибавлять терміну за гратами за вгягування неповнолітнього у злочинну діяльність
07.03.2024 14:15 Відповісти
Кримінальна відповідальність з 14-ти років.
07.03.2024 14:45 Відповісти
Відповідно до ч. 1 ст. 22 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кримінального кодексу України "Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років".

Тількі за деякі особливо тяжкі злочини, такі як зґвалтування, вбивство, терористичний акт та інші, кримінальна відповідальність настає з чотирнадцяти років. Тому цей хлопчик-провідник до кримінальної відповідальності притягнений не буде. Той хто його на це підбурював мабуть і проконсультував, щоб він не боявся потрапити за ґрати.
07.03.2024 15:15 Відповісти
если санкция статьи от 10 лет преступление считается особо тяжким

...І от саме слово "тощо" це дуже інтересна річ.. чья-то отсебятина
07.03.2024 15:54 Відповісти
А ви пропонуєте тримати кордони зачиненими для гоїв десятиріччями? Хто має гроші - той і так їздить туди-сюди по роботі/особистим справам. Військові та силовики, яким вигідний такий стан речей і які організували ці "схематози" - вони, звісно, не ********* країну, ага. А коли з вашим родичем за кордоном (не дай бог) щось станеться і вас не випустять - тоді і побалакаємо
07.03.2024 14:26 Відповісти
Так хай родич повертається в Україну щоб нічого не сталося. В чому проблема?
07.03.2024 14:31 Відповісти
Ви, напевно, заслуговуєте на те, що відбувається зараз. Бо самі винні. Який родич? Людина похилого віку? Яке вше діло взагалі? Вас закріпачили - ви хочете закріпачити всіх
07.03.2024 15:45 Відповісти
"решта готові втекти, нічого не робити" --- тому там якщо б була війна таких масштабів як в Україні ситуація була б аналогічна, для військовозобовязаних виїзд був би обмеженим.
07.03.2024 15:54 Відповісти
В Ізраїлі у відсотковому відношені більше людей мобілізували ніж у нас, але кордони для чоловіків не перекривали, а може це тому, що родичі 19 міністрів безпосередньо воюють, а у нас як з цим справи ,коли навіть копи чи проркурори чути небажають про мобілізацію!?
07.03.2024 16:04 Відповісти
По перше зрівнювати хамас і кацапів це незрівнянні речі. хамас пускові установки для ракет з водопровідних труб робить і це не рівня кацапам у котрих цієї зброї як гною ще з часів холодної війни плюс величезні ресурсні резерви плюс мобілізаційний ресурс.

"а у нас як з цим справи ,коли навіть копи чи проркурори чути небажають про мобілізацію!?" --- у нас також є і з депутатів хто воює, з прокурорів,поліцейських, суддів і так далі. Ухилянтам просто це не інтересно,у них мантра що ніхто не воює і крапка. З верховної ради як мінімум 3 воюють, з міських,обласних і селщних рад депутатів ще більше і достатньо уже загинуло. Ну і вважати,що якщо б якимось чудом усі депутати встали і враз пішли на фронт то ухилянти би побігли з за кордону табунами ставати на захист України це смішно просто, тому що це не причина,причина головна це тупо не бажання бути у війську в часи війни,а все інше це просто відмазки
07.03.2024 16:16 Відповісти
так у тому то і річ. що там шукають можливість роблять ракети навіть з побутового сміття, а у нас ніуя уряд не смикнеться маючи всю повноту влади, і ще одне, у цахала є відчутні втрати людей, тому нетреба ось цього "шапкозакидання" що ніби то хамасівці на віслюках і їх там одною лівою поклали, я ж кажу потрібно дивитися на загальну кількість вже мобілізованих , а проблеми які у нас з цим є мають вагомі, комплексні причини.
07.03.2024 16:30 Відповісти
"а у нас ніуя уряд не смикнеться маючи всю повноту влади" --- хто сказав? Багато чого робиться, як мінімум ще з літа 2023 року 3 державні заводи роблять дрони, виготовляють морські дрони котрими уже потоплено купу суден кацапів,виробляють ********** і так далі.

"у цахала є відчутні втрати людей, тому нетреба ось цього "шапкозакидання" що ніби то хамасівці на віслюках" --- і що що є втрати? загиблі можуть бути і від звичайного автомата. то що втрати на війні є з будь яким ворогом це факт. А то що хамас в рази поступається Ізраєлеві своїми технологічними можливостями це також факт.

"а проблеми які у нас з цим є мають вагомі, комплексні причини" --- у нас не має проблем. Тому що у нас ще нормальної мобілізації по суті і не було ще. Проблема в тому що влада боїться втратити свій рейтинг і підходить до цього питання дуже обережно, ніякої повної мобілізації ще не має, а якщо візьмуться то наберуть людей без проблем. Це робиться на раз два. Влада той закон про мобілізацію допрацьовує купу часу щоб угодити якоомога більшій кількості людей,щоб зберегти собі рейтинг. Якщо б не дивитися на ці рейтинги то зібрати людей на війну можна було б швидко,це не є проблемою
07.03.2024 17:42 Відповісти
"бо в ********* суспільстві найбільшою цінністю є власне життя та інтереси" --- це напевно тільки в українському суспільстві, що в принципі і відражає стан справ котрий Україна має після 30 років незалежності, коли кожен думав тільки про себе,свою сраку,свої статки і ні про кого іншого. В США наприклад майже кожен громадянин вірить,що без нього побудова країни немодлива і відбуватися не може і масса людей беруть участь в суспільному житті,політичному і так далі заради своєї країни,щоб життя було краще. У нас же кожен думав як би то побільше вкрасти,як би то обійти закон,як би то нажитися,як би то в законах найти якусь лазєйку щоб собі щось з державної казни відхватити і так далі. Жили як ти виразився "для своїх інтересів", ну то тепер не треба скиглити, а чому в Україні така срака після 30 років незалежності, тому що всім на інших було насрати бо "головне свої інтереси"
07.03.2024 16:01 Відповісти
В США теж чимало люде чхати хотіли на вибори (влада навіть залучає популярних осіб, аби агітували прийти та проголосувати), там так само ********** повісити табличку "cash only" та робити знижки за готівку аби не сплачувати податок, аналогічно користуються зв'язками для отримання контрактів, готові на все заради кар'єри та статків, так само втікали від мобілізації в Канаду під час в'єтнамської війни і т.п. Хто б там що не казав, а людина по своїй суті є егоїстичною істотою, яка здебільшого діє виключно у власних інтересах, навіть якщо зі сторони це виглядає інакше. Так, є виключення, але таких людей меншість.
07.03.2024 16:29 Відповісти
Бо приклад Ізраїля - попри війну кордони відкриті і є мобілізація і демобілізаціїя. І це нормально. Одни приходять, інші уходять. Це нормальне явище. А у нас як був "совок", так і залишився. Тільки всі сцяться це визнати. Пару країн, де майже всі громадяни хочуть "померти" - це Північна Корея. І стосовно Ізраїлю - то більшість євреїв як раз мешкають по за Ізраїлем. Але це не заважає їм воювати. Так і у нас - не всі бачать тут своє майбутнє. Я точно не бачу. Бо вже пройшов війну і трохи знаю, як воно там. І знаю, що буде після війни - музиканти в підземних переходах з гітарами з армійськими піснями
07.03.2024 16:04 Відповісти
Пару країн, де майже всі громадяни хочуть "померти" - це Північна Корея

07.03.2024 16:26 Відповісти


Не треба маніпулювати фактами стосовно Ізраїлю. там існує кримінальна відповідальність за неявку резервіста в країну у разі настання війни. І по-друге, ісраїль не воює з другою за чисельністю армією світу. По-третє, воєнна доктрина ісраїлю передбачає протриматися лише 30 днів, а далі всьо, тобто про роки війни там мова не іде. І саме головне, з ісраїлю тупо немає куди тікати - всі сухопутні сусіди - вороги.
07.03.2024 16:50 Відповісти
Так і населення Гази для Ізраїлю - це потужна сила і їх скрізь оточують недружні держави. Тікати нікуди. Ну звісно. І ********** вони у себе вирощують, а не купують/отримують. Маніпулятори як раз ті, хто сидить тут цілодобово і жене всіх на війну. Є купа людей, які цю війну не розв'язували. Навіть попереджали в 2019-м, чим закінчиться "турборежим". Тому ці люди не несуть ніякої моральної відповідальності за ці всі події. І багато людей усвідомили, що дурнів не переробити. А витрачати залишки свого життя і здоров'я на виправлення чужих помилок ціною, знову ж таки, власного життя чи здоров'я - бажання немає, вибачте
07.03.2024 17:13 Відповісти
Добавлю відносно Ізраїлю ще: всі ізраїльтяни вважали (на початку війни), що війна буде така ж, як і всі їх минулі війни (їх було 6 шт.), тобто, буде 1-2 неділі боїв і не більше 100-300 загиблих. Тому массово йшли до війська, і в тому числі діти чиновників... У нас все було геть інше 2 роки тому: очікували велику кількість загиблих і (хоча вірили в перемогу) були готові до поразки
07.03.2024 17:17 Відповісти
А на кацапів хіба хтось нападав. От коли танки НАТО будуть за поребриком тоді і побачимо що вони там позакривають
07.03.2024 14:17 Відповісти
На Ізраїль нападали. І?
07.03.2024 14:37 Відповісти
У такій кількості та і з таким озброєнням як на Україну?
07.03.2024 14:39 Відповісти
І що? Це причина зробити з країни концтабір? А за що тоді воювати? Про бурятів не пиши, вигадай щось переконливіше.
07.03.2024 14:48 Відповісти
Українці воюють щоби вижити, щоб врятувати десятки мільйонів цивільних мешканців. Не вистачить захисників - ворог зрівняє із землею усі міста, а їх мешканців виріже як у Бучі. Саме для того щоб врятувати людей і вживаються такі заходи
07.03.2024 15:12 Відповісти
Зрозуміло. Ти великий шанувальник тєлємарахвону.
07.03.2024 15:17 Відповісти
Не потрібно телемарафону, щоб побачити в інтернеті звірячі вбивства цивільних та як наші воїни змушені відбивати атаки переважючого чисельно ворога. Без воїнів у достатній кількості я простое не бачу як захистити цивільних від знищення і тому підтримую будь які заходи, як популярні так і непопулярні, які допоможуть захистити Батьківщину
07.03.2024 15:31 Відповісти
А я не бачу, як захистити цивільних без достатньої кількості озброєння, яке б за всіма показниками переважало вороже, і *********** до нього.
07.03.2024 15:59 Відповісти
І те і те потрібно. Без достатньої кількості воїнів навіть ************ зброя не допоможе. А недостатню кількість *********** можна компенсувати дронами та високоточними снарядами та ракетами
07.03.2024 16:53 Відповісти
"І що? Це причина зробити з країни концтабір?" --- В Україні війна йде ще з 2013 року. Ухилянти котрі тут сиділи стільки часу не усвідомлювали,що рано чи пізно може нагрянути повномасштабна війна? Що буде мобілізація і по закону мобілізації усі військовозобовязані мають зявитися у військомат, пройти ВЛК і якщо придатні то є ймовірність бути призваним у військо? Ухилянти не чули ще декілька місяців до початку війни,що росія збирає на кордоні війська і це не похоже на навчання? За тиждень уже усі гриміли що кацапи готуються нападати, чому тупі ухилянти не виїзжали тоді? А я скажу чому,тому що ухилянти думали,що буде як під час АТО котре продовжувалося роками коли одні воювали,а інші собі про це навіть і не думали і їх ніхто не чіпав. Але коли повномастабка почалася то таке уже не пройде, тут масштаби зовсім інші і воювати потрібно буде багатьом. Якщо тупі ухилянти цього всього не розуміли і сиділи на сраці рівно і думали,що під час такої війни мобілізації не буде значить це ідіоти,при чому клінічні, тепер вони тільки сидять і звинувачувати усіх кругом окрім себе тупих
07.03.2024 15:50 Відповісти
Маячня. Воюють завжди не більше 10% населення. Мантра "воювати доведеться всім" - це не що інше, як припинення існування країни.
07.03.2024 15:56 Відповісти
Я не писав,що всім,я написав що багатьом. Але ухилянти себе вважають як раз тими хто воювати не хоче, нехай воюють інші
07.03.2024 16:03 Відповісти
Навпаки, ухилянтами вважають інших ті, хто знає, що їх вже не примусять воювати. Або хто хоче примусити воювати інших, щоб самим не йти на війну. 70-річні багатодітні інваліди, ТЦК-шники, різного роду силовики, цензорівські герої та інші їм подібні.
07.03.2024 16:16 Відповісти
Ага, йди розкажи це військовим, вони тобі розкажуть хто такі ухилянти і що вони про них думають
07.03.2024 16:19 Відповісти
Я знаю багатьох військових. І рідня в мене воює. Переважна більшість з них зовсім не прагнуть відправити когось замість себе. Ті, хто насправді в окопах. Про ухилянтів кричать саме тилові вояки. Щоб самим в окопи не потрапити.
07.03.2024 16:32 Відповісти
"не прагнуть відправити когось замість себе" --- тобто військові мають там сидіти роками безвилазно бо ухилянти не хочуть йти воювати і шукають собі різні відмазки чому їх на фронті бути не має? Військові якраз наполягають на мобілізації і то найшвидшій, тому що потрібні люди. А ти розказуєш казки,що військові готові там горбатитися з радістю лиш би бідні ухилянтики сиділи на сраці вдома на диванах рівно і їх ніхто бідолаг не чіпав
07.03.2024 16:43 Відповісти
Військові, яких я знаю, передусім хочуть, щоб змінилось ставлення держави і командирів, щоб чоловіки самі бажали йти захищати свою країну. Яка найшвидша мобілізація? Жоден притомний воїн не хоче мати поряд з собою в окопі насильно бусифікованого 55-річного побратима з купою хронічних болячок, який нічого не вміє, на якого не можна покластись, який і сам загине і ще й підставить весь підрозділ.
07.03.2024 17:05 Відповісти
Яких ти військових знаєш? Який військових може мати знайомих серед ухилянтів? Кому ти тут заливаєш?

"Жоден притомний воїн не хоче мати поряд з собою в окопі насильно бусифікованого 55-річного побратима з купою хронічних болячок, який нічого не вміє, на якого не можна покластись, який і сам загине і ще й підставить весь підрозділ." --- усі мобілізовані це 55 річні з купою болячок? Я розумію що хочеться знову і знову видумувати різні причини і сплітати різні небелиці,але це реально недолугі аргументи,починаючи від того,що "усі депутати мають йти воювати тоді ухилянти підуть"(але не підуть), що військові не проти ухилянтів і бажають бути на фронті хоч 10 років і нікого в замін їм не треба,закінчуючи дурнуватим прикладом про 55 річних мобілізованих, котрих обовязково запхають в бусік і котрий буде з купою болячок тТи навіть не представляєш як недолуго ттвої оправдання тут виглядають.
07.03.2024 17:15 Відповісти
В бан підорг в бан
07.03.2024 14:19 Відповісти
потенційні пілоти ф-16 втікають..
кажуть, що не можуть так довго чекати..
07.03.2024 14:21 Відповісти
"Прикордонники зупинили групу з 5 чоловіків, які прямували до українсько-румунського кордону у супроводі 15-річного підлітка"

Учіться, як треба красіво заробляти гроші на лохах. 15 штук зєлєні за ходку і при цьому ніякої відповідальності йому за це не буде. Красава, малий.
07.03.2024 14:30 Відповісти
учіться як треба не вміти читати новину де чорним по білому написано,що організатор один,а підліток був тільки поводирем
07.03.2024 15:41 Відповісти
кучно повалили,бо вікно можливостей зачиняється - в новому законі хочуть перекваліфікувати адмінпорушення в кримінальну статтю
07.03.2024 14:38 Відповісти
електорат зе-гною весь за кордоном, їхню справу шукати компромат на пороха та паплюжити патріотів, в Україні їх залишилося десь 3-4 мільйони.
07.03.2024 14:38 Відповісти
Пом'янемо...
07.03.2024 14:51 Відповісти
північна Корея курва, навіть у москалів не таке гетто
07.03.2024 14:51 Відповісти
Про північну корею розказують росіянці у себе на форумах,телеграм каналах і інших платформах,видно ти з тих просторів сюди забрів А якщо поінтересуватися,то коли була друга світова то також були обмеження на виїзд військовозобовязаних і в США,Великобританії наприклад, але боти прибігають і навалюють,що то тільки в Україні безпредел відбувається
07.03.2024 15:39 Відповісти
В названи тобою та інших нормальних країнах можновладці, їхні діти та інші члени їхніх родин вважали за честь особисто взяти участь в бойових діях. Або, хоча б, доглядати в госпіталях за пораненими. Але не ховались самі і не ховали своїх відприсків за кордоном. Тому порівняння нашої країни з ними не зовсім доречне.
07.03.2024 16:26 Відповісти
Майбутня королева Єлизавета II. Фото 1945 року.
07.03.2024 16:33 Відповісти
Абсолютно вірно. І не тільки вона. Та, навіть, в союзі діти керманичів воювали, а дехто з них, навіть, загинув у боях. А те, що робиться зараз в нашій країні - це, взагалі, лютий треш, знущання можновладців з народу.
07.03.2024 16:39 Відповісти
"вважали за честь особисто взяти участь в бойових діях" --- фантазії ухилянтів котрі думають,що там усі б бігли цілими сімями на фронт аж бігом. Чомусь у війнах в 21 столітті проти Іраку,Афганістану де вістотювалися інтереси цих країн і йшла так би мовити війна за демократичні цінності ніхто з можновладців туди не біг і не збирався. І на рахунок дітей,можновладців і інших це таке униле гівно від ухилянтів що уже навіть сучно стає... так ніби коли б воювали усі депутати то десятки тисяч ухилянтів прибігли б з за кордону в Україну захищати батьківщину Це тупо сміх просто, головна мета ухилянтів втекти від війни,а не йти воювати, і хто би там був чи не був,чи були б там депутати,можновладці чи ще хтось ухилянти би тікали і дальше. А по друге,якщо б ухилянти інтересувалися то б знали що на фронті є і депутати,і чиновники і можновладці,судді,прокурори і поліцейські. Просто їм таке не інтересно,у них мантра висмоктана із пальця що там нікого не має. З верховної ради як мінімум 3 воюють. А з міських,сільських і обласних рад ще більше,і достатньо уже загитнуло
07.03.2024 16:38 Відповісти
Чомусь у війнах в 21 столітті проти Іраку,Афганістану де вістотювалися інтереси цих країн і йшла так би мовити війна за демократичні цінності ніхто з можновладців туди не біг і не збирався
************
Принц Гаррі в Афганістані, провінція Гельменд (праворуч, у формі)



https://www.svoboda.org/a/437046.html
07.03.2024 16:46 Відповісти
Как следует из слов королевского биографа Роберта Лейси, с которым связалась корреспондент РС, мотивация двора, направившего третьего по очереди наследника короны в далекую опасную страну [Афганистан], объясняется прагматическими соображениями: «Королевская семья позиционирует себя как монархию, представляющую все слои населения. А раз она представляет весь народ, то должна разделять и тот риск, на который идут простые англичане. Если один из членов королевской семьи служит в армии, то для него не должно быть особых условий несения службы. Он должен идти на такой же риск, как и любой другой военнослужащий».
07.03.2024 17:00 Відповісти
І до чого це? В процентному співвідношенні з усіх чиновників,можновладців це скільки було? 0.01% ? Переважна більшість не воювали
07.03.2024 17:19 Відповісти
"на фронті є і депутати,і чиновники і можновладці,судді,прокурори і поліцейські"

Їх там крапля в морі. І то ще невідомо, де і ким саме воює більшість з них. Жека Кошевой теж в Нацгвардії числиться. І, навіть, орден отримав. І так, масове ухилянство - це результат відношення держави до своїх захисників. І тільки. На 100%. Бо жодна притомна людина не бажає опинитися беззахисним під ворожими снарядами і кабами, на які нема чим відповісти, а, отримавши важке поранення, бути викинутим за штат і всіма забутим, з 600 гривнями зарплатні. Таке відношення ще страшніше за всіх бурятів, разом узятих.
07.03.2024 16:51 Відповісти
"Їх там крапля в морі" --- з тих прикладів з короленвою Єлитзаветою,прицом Гаррі і сином Сталіна і ще декількома це ще в рази менше. Це мішало людям йти воювати на фронт? Ні,то чому ухилянти в Україні розказують,що вони підуть воювати тільки коли усі депутати підуть?
07.03.2024 17:18 Відповісти
Так, заважало. Королева, принц, син генсека і районний чи сільський депутат - це, знаєш, трохи різні рівні. До того ж, ще раз повторюю, можновладці та чинуші тих країн під час війни не ховались за кордоном, не відпочивали на курортах, не влаштовували весілля на кілька мільйонів, не розкрадали безбожно бюджет і не перекладали бордюри з місця на місце замість того, щоб виробляти зброю та **********.
07.03.2024 19:14 Відповісти
"Так, заважало. Королева, принц" --- так ти ж казав про "В названи тобою та інших нормальних країнах можновладці", ти ж не уточнював що потрібно королев чи принців, таким макаром ухилянти скоро скотяться до того що будуть відмовлятися йти воювати поки ісус христос не піде в лави ЗСУ Яких причин тільки не вигадають ухилянти лиш би сидіти тут і доказувати що їх на фронті бути не має

Ось тобі по корруації в часи другої світовоїв США

" Великий військовий база Форт Кнокс, розташована у штаті Кентуккі в Сполучених Штатах, була важливим об'єктом під час Другої світової війни. В її складі розташовувалася Казарма Кавалерії, а також важливий військовий об'єкт - Федеральний резерв США, де зберігалася велика частина національного золотовалютного резерву країни.

У 1942 році виникла ситуація, відома як "справа Форта Кнокса", пов'язана з обігом золота та спробами впливових осіб зберегти свої інтереси під час війни. Влада вирішила вивезти золото і цінності з Форту Кнокса, щоб забезпечити фінансові потреби війни та зберегти активи країни.

Однак виникли суперечки і намагання окремих осіб і компаній уникнути вивезення золота. Зокрема, деякі представники золотодобувних компаній і власники золотовидобувних ліцензій спробували використати свій вплив та конекції для того, щоб зберегти золото для своїх потреб.

Ця ситуація викликала обурення громадськості та інших верств суспільства. Багато громадян вважали, що впливові особи намагаються використовувати воєнний час для своєї власної користі, обхіджучи спільні інтереси та завдання війни.

Кінцевим результатом стало те, що влада взяла під контроль вивезення золота з Форту Кнокса і здійснила операцію без значних перешкод від впливових осіб. Однак справа Форта Кнокса відзначає важливість проблеми корупції та використання впливу в часи війни, коли ресурси були обмеженими, а загрози від ворогів вимагали єднання суспільства. "

"До того ж, ще раз повторюю, можновладці та чинуші тих країн під час війни не ховались за кордоном" --- можновладці і впливові люди так само використовували своє становище щоб не йти в армію

" Один із відомих прикладів, який можна вказати, стосується того, як деякі сини впливових сімей уникнули фронтової служби під час Другої світової війни. Це відзначалося в різних країнах і може стати предметом критики в суспільстві.

Один із найвідоміших випадків стосується "синів мільйонерів" у Сполучених Штатах. В цей період багато багатих сімей владарювали в різних галузях, включаючи бізнес, політику та фінанси. В деяких випадках сини цих впливових осіб намагалися уникнути фронтової служби.

Це призвело до критики з боку громадськості та інших військовослужбовців, які вважали це несправедливим. Люди обурювалися тим, що деякі особи з впливових родин могли уникнути того, що інші звичайні громадяни висловлювали як свій обов'язок у важких часах війни."

Тобто ти береш ідеалістичну,нереалістичну картинку з заходу,котра взагалі ніякого відношення до реальності не має, малюєш на цьому фоні зраду і бігаєш розказуючи що ухилянти в Україні мають право тікати
07.03.2024 19:37 Відповісти
"Кінцевим результатом стало те, що влада взяла під контроль вивезення золота"

А в нас що стало кінцевим результатом? Почали красти ще більше?

" Один із відомих прикладів, який можна вказати, стосується того, як деякі сини впливових сімей уникнули фронтової служби під час Другої світової війни."

У нас за кордоном поховались ВСІ сини впливових сімей, а не ДЕЯКІ. Це 2 великі різниці. І не зрозуміло, в чому ти мене намагаєшся переконати? Що я і мої діти повинні здохнути в окопах в той час, як хтось краде мільйони а їхні діти розважаються за кордоном? З якого переляку? Вони що, не такі громадяни України? Чим вони кращі за мене і моїх дітей? Піди їм розкажи про ухилянтів. На відміну від мене, у них дійсно є що захищати.
07.03.2024 20:36 Відповісти
Що ти верзеш ухилянте? ти спочатку кукарікав,що у нас ніхто з депутатів не воює, хоча воюють, і достатньо,називав це причиною чому ухилянти йти не хочуть. Потім почав уже видумувати байки і відмазки що тобі прицна і королеву подавай,бо прості депутати уже не підходять Потім розказував,що на заході під час війни нічого не краде і ніхто з високопосадовців не ховався і не використовував своє становище, тепер же розказуєш,що якщо таке є то цього мало

"Що я і мої діти повинні здохнути в окопах в той час, як хтось краде мільйони а їхні діти розважаються за кордоном? З якого переляку? Вони що, не такі громадяни України? Чим вони кращі за мене і моїх дітей?" --- чому в окопах мають здохнути інші громадяни України і їхні діти але не такі ухилянти як ти? Ти,що не такий же громадянин України як і вони? Чи ти кращий за них?
07.03.2024 20:43 Відповісти
На відміну від тебе, ухилянта, я нікого не примушую йти воювати замість мене. Це особиста справа кожного. І ще раз повторюю: зі своєю агітацією звертайся до тих, у кого є що захищати набагато більше, ніж у мене. І сам чого не в окопах, такий войовничий?
07.03.2024 20:54 Відповісти
"На відміну від тебе, ухилянта" --- це ти ухилянт,це усі тут уже знають і це усім давно відомо, для чого нісенітницю сплітати коли уже сказати немає що? Я то якраз в Запорізькій області знаходжуся,біля лінії фронту,тому ухилянтом мене назвати важко, а от таких собак як ти і на пушечний вистріл тут не побачиш. Сидять гнидичі і видумують різні небелиці про дупутатів,приців,королев і іншу ахінею,розказують про те що на заході було б так а у нас так і інше.

"Це особиста справа кожного" --- це не особиста справа кожного,чому одні мають бути на фронті і давати можливість тобі і твоїм дітям жити поки вони стримують кацапів а ти будеш сидіти на дивані і казати що воювати не підеш? Може до тебе треба на день чи два запустити додому толпу бурятів щоб до твоїх мозгів щось хоч трохи дійшло? Ти розумієш,що є небезпека безпосередньо для тебе,твоєї сімї і так далі? Чому твоєю безпекою мають займатися інші але тільки не ти? З чого ти взяв що ти кращий за інших і будеш сидіти на дивані а інші будуть забезпечувати тобі мирне життя?
07.03.2024 21:05 Відповісти
Ти ж сам сидиш на дивані і не боїшся ніяких бурятів. Причому, перебуваючи до них набагато ближче, ніж я. То чому я маю їх боятись? Чи, все-таки, боїшся, тому і женеш інших в окопи, щоб захищали твою боягузливу ср*ку?
07.03.2024 21:21 Відповісти
Я не на дивані,а ти так, був би я ухилянтом я би не критикував таких як ти.

"То чому я маю їх боятись?" --- ясна річ,чому ти маєш їх боятися коли твою безкорисну сраку захищають інші,правда ж? Питання чому тебе мають захищати інші.а не ти сам? Чому там мають гинути інші і їхні діти? А ти будеш сидіти вдома на дивані? Ти кращим себе вважаєш за них? Ти видумуєш тут різну нісенітницю чому тебе там бути не має?
07.03.2024 21:30 Відповісти
Я тобі ще раз кажу: я нікого не примушую мене захищати. І не вважаю, що хтось має бути за мене на фронті. А ти не на дивані і не на фронті? ТЦК-шник? Тоді зрозуміло, чому ти так ревно женеш інших на фронт. Боїшся, щоб самого не відправили.
07.03.2024 21:36 Відповісти
Якщо тебе захищати ніхто не буде то скоро тебе будуть і всю твою сімю грати кацапи у всі дири. то що ти не просиш це ти так говориш,але радієш що там є люди але тільки не ти котрі тобі мерзоті позволяють жити мирним життям. Я на фронті, на запорізькому напрямку, оператор бпла. Я таких мерзот як ти терпіти не можу, і повір що серед військових усі такої думки,і коли ти розказував брехню про своїх родичів і знайомих це відверто відразу кидається в очі по тій причині що військові зневажливо до такого непотребу як ти ставляться. Тому питання на котре ти відповісти не можеш буде актуальне завжди, чому одні мають йти на фронт тебе захищати,а ти в цей час будеш сидіти на дивані і мирно собі жити корисуючись тим що інші пішли на фронт а ти ухилянте йти не хочеш? Як ти взагалі плануєш в цій країні жити? Після війнив суспільстві буде відчуття повишеної справедливості, і коли ветерани прийдуть з фронту получати лящів будуть усі, і влада,і ухилянти і усі хто цього заслуговують. Чи ти думаєш,що ти собі просто перечекаєш і будеш жити і далі так ніби то нічого і не сталося? Можеш і не мріяти,такого життя уже більше не буде. той хто відверто розказував,що воювати не треба,що ухилянти молодці будуть в повоєнному суспільстві куском гівна і ти можеш уже до цього готуватися потроху. Тобі моя порада з такими ухилянтськими настроями тобі краще втекти кудись і жити там,бо тут буде тобі важко, коли тобі кожного дня кящо дізнаються про те що ти ухилянт сидів на дивані будуть виписувати лящів і підсрачників ветерани,а матері загиблих плювати в рожу. Ось це твоя найближча реальність
07.03.2024 21:48 Відповісти
Хлопчику, тих, хто не воював, буде набагато більше. І, якщо надумаєш бикувати, отримаєш відповідно. Не зважаючи на всі свої заслуги. Тому тобі моя порада: мовчи мовчки і не бикуй. Лящів воно зібралось мені виписувати. Дивись, щоб тобі тікати не довелось.
07.03.2024 21:59 Відповісти
Тих хто не воював буде більше.але ухилянтів серед них не є багато, тому повір військові тобі таких лящів надають,а пересічні громадяни коли це побачать ще й допомагати будуть,тому кому тікати доведеться питання риторичне. Справа в тому що це не тельіки серед військових буде таке відношення до ухилянтів,в післявоєнній Україні до таких будуть ставитися як до сміття, якщо для тебе це не очевидна річ то мої тобі співчуття,прийде час коли ти це сам відчуєш на собі
07.03.2024 22:20 Відповісти
Які пересічні? Про що ти? Давно ті пересічні атошників з маршруток виганяли? Приїдь, хоча б, у Київ і подивись, що насправді робиться. Ти живеш в ілюзорному світі, зовсім далекому від реальності. Хай тільки закінчиться війна, і через кілька місяців ти побачиш, хто кому насправді буде давати лящі і плювати в спину. Дуже здивуєшся. Післявоєнна Україна? Як тільки відкриються кордони, всі притомні звалять звідси не оглядаючись. До речі, коли і чим закінчиться війна? Ти маєш хоч якесь уявлення, що вважати перемогою? Чи теж віриш в маячню про кордони 91-го і розпад рашки?
07.03.2024 22:48 Відповісти
 
 