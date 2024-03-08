Двоє криворіжців незаконно переправляли чоловіків через кордон. Брали по $12 тис.. ФОТО

Чоловіки пропонували "клієнтам" незаконно виїхати за кордон, уникнувши мобілізації. Брали за це по 12 тис. доларів. Їх затримали під час зустрічі з ухилянтом у кальянній.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Канал незаконного переправлення чоловіків через кордон організували 29- та 45-річні чоловіки.

Молодший підшуковував клієнтів-чоловіків, яким пропонував виїхати з країни та уникнути мобілізації. При цьому згадував про спільника, який має зв’язки та можливості для оформлення документів.

Організаторів затримали під час зустрічі з черговим "клієнтом".

"У фігурантів провели обшук та вилучили гроші, отримані від клієнта, банківські картки та мобільні телефони, як речові докази. Також вилучено автомобіль "BMW X5", на якому пересувався один із затриманих", - йдеться у повідомленні.

Обом чоловікам повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332). Покарання за цей злочин - позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

