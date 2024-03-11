УКР
Новини
1 119 11

Війська РФ запускають КАБи на Донеччину, - Повітряні сили

каб

Зранку 11 березня російська тактична авіація запускає керовані авіабомби на Донеччину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччину", - йдеться у повідомленні.

Жодних подробиць наразі не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донеччині загинув пілот-винищувач Андрій Ткаченко

Автор: 

Донецька область (9433) бомбардування (348) Повітряні сили (2967)
Топ коментарі
+2
А где же они были? Эти бомбы еще в союзе делали. В той же Сирии их применяли.
показати весь коментар
11.03.2024 09:45 Відповісти
+1
літо 2022 року!!!!
інфа від радника єрмака, бісдабола арестовича
у ***** залишилось ракет та КАБ на 2 місяця!!!
показати весь коментар
11.03.2024 09:38 Відповісти
+1
КАБів у русні тоді не було.
показати весь коментар
11.03.2024 09:41 Відповісти
Влітку минулого року русня почала ставити на старі радянські ФАБи крильця і модуль керування.
показати весь коментар
11.03.2024 09:47 Відповісти
це ФАБ з УМПК
чому ви їх КАБ називаєте, я не зрозумію.
показати весь коментар
11.03.2024 10:59 Відповісти
Коротко і добре запам'ятовується.
показати весь коментар
11.03.2024 11:08 Відповісти
з'явились в кінці літа. Вже тоді було зрозуміло що треба шукати їм протидію, щось типу протирадарних ракет AGM-88 HARM адаптовані для запуску з МиГ-29 чи Су-27, тільки для ракет повітря-повітря на відстань 120км мінімум. Але зеленим ці каби не прилітають, то можна вважати проблема не суттєва.. їм не пече.
показати весь коментар
11.03.2024 09:50 Відповісти
Якщо по захисниках,то там Тимошенко і ко уже фортифікації спорудили,як і дороги.
показати весь коментар
11.03.2024 09:38 Відповісти
К сожалению не только по Донецкой... По Сумской тоже.
показати весь коментар
11.03.2024 09:43 Відповісти
ПЗД...
показати весь коментар
11.03.2024 11:15 Відповісти
Ну так потрощили наше ППО (Патріоти), то можна знову засипати нас КАБами. Дякуємо Сцирському
показати весь коментар
11.03.2024 16:10 Відповісти
 
 