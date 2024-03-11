Війська РФ запускають КАБи на Донеччину, - Повітряні сили
Зранку 11 березня російська тактична авіація запускає керовані авіабомби на Донеччину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччину", - йдеться у повідомленні.
Жодних подробиць наразі не відомо.
Топ коментарі
+2 Виталий #548501
показати весь коментар11.03.2024 09:45 Відповісти Посилання
+1 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар11.03.2024 09:38 Відповісти Посилання
+1 Деніс Войцеховський
показати весь коментар11.03.2024 09:41 Відповісти Посилання
інфа від радника єрмака, бісдабола арестовича
у ***** залишилось ракет та КАБ на 2 місяця!!!
чому ви їх КАБ називаєте, я не зрозумію.