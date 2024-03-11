УКР
Призначення Тимошенка радником свідчить про те, що Умєров не став самостійним керівником Міноборони, - Бутусов

Призначення Кирила Тимошенка на посаду штатного радника міністра оборони Рустема Умєрова говорить про те, що Умєров не став самостійним керівником в Міноборони.

Таку думку висловив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Журналіст нагадує, що Тимошенко на державній посаді, повʼязаній з контролем регіональної влади та "великим будівництвом", користувався майном одіозного тіньового "авторитета" Давітяна та забудовника Ніконова, його компанія безпідставно отримала великі підряди від держави в медіа сфері.

"Чи може Тимошенко відповідати за імідж та комунікації Міноборони, якщо він спаплюжив свою посаду в Офісі Президента та свій власний імідж?

Складається враження, що Умєров безпідставно подарував зручні теплі місця для військовозобовʼязаного Тимошенка та для його співробітників, щоб сховати їх від мобілізації і щоб дати йому можливість побудувати нові схеми освоєння державних коштів", - пише Бутусов.

До речі, як додає журналіст, джерела Цензор.НЕТ кажуть, що Тимошенко проявляє велику цікавість та бере участь у нарадах, які Умєров проводить щодо будівництва оборонних споруд.

Раніше повідомлялося, що колишній заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко з 1 березня працює радником міністра оборони України Рустема Умєрова. Наприкінці 2022 року ЗМІ повідомляли, що Тимошенко їздить на "Porsche" за $100 тис. та орендує у забудовника Ніконова маєток на 1,2 тис. кв.м за втричі нижчою ціною.

Бутусов Юрій Тимошенко Кирило Умєров Рустем
Едина ОЗГ.
11.03.2024 10:10 Відповісти
Тимошенко проявляє велику цікавість та бере участь у нарадах, які Умєров проводить щодо будівництва оборонних споруд.

ну він же великий спеціаліст ще з великого крадівництва!
11.03.2024 10:12 Відповісти
Ось чому провалюються операції ССО, під удар потрапляють Хаймерси і Петріоти. І головне - через ось таке гинуть люди, які могли б залишитись живими.
11.03.2024 10:38 Відповісти
Едина ОЗГ.
11.03.2024 10:10 Відповісти
ЗЕ ОЗГ
Чекаємо яйця по 27грн
11.03.2024 10:37 Відповісти
Та всі чиновники прокурори менти а зараз і війскові несамостійні від жОПі а знаситть і ФСБ ***** ползуча зрада працюе а ми все жуем соплі
11.03.2024 13:02 Відповісти
саме так!!!
шило на мило
зміна прізвищ без зміни кураторів
ціль одна
бабулєли
11.03.2024 13:18 Відповісти
Тимошенко проявляє велику цікавість та бере участь у нарадах, які Умєров проводить щодо будівництва оборонних споруд.

ну він же великий спеціаліст ще з великого крадівництва!
11.03.2024 10:12 Відповісти
Вся надія на "заблукавший дрон"...
11.03.2024 10:14 Відповісти
Надії парубка живлять.
11.03.2024 10:57 Відповісти
Надії живлять всіх - від юнаків до пенсів.
11.03.2024 11:41 Відповісти
так всі кадри призначаються з пула пхметова , яка самостійність ? чітка ієрархія , система сильна як ніколи
11.03.2024 10:15 Відповісти
Ота ти-мошонка вже нарадить! Все робиться щоб розвалити оборону і розбиту Україну віддати *уйлу, а самим через відкриті ними аеропорти вдало драпанути! Щоб та зелень виздихала разом з кацапами!
11.03.2024 10:19 Відповісти
А чому він так дивно, не попав в ТЦК, отой Тимошенко!!
Скільки ж часу, він переховуюся десь, по підвалах та погребах, на покинутих селах!?
Невже, кадровики з Міноборони та Мінекономіки, швиденько його до переліку прилампічили «заброньованих»??
Ну і стерво! Типовий ухилянт з допуском від СБУ до роботи з таємними документами… Хто ж таку команду, ДАВАВ?? Невже сівкович з мертвечуком?
11.03.2024 10:20 Відповісти
Не уже Бутусов верил в том что это "самостоятельная фигура"? Еще при назначении говорили что это 100% кандидат от Ермака.
11.03.2024 10:21 Відповісти
Смотрящий..
11.03.2024 10:26 Відповісти
Опуцьки жадають влади.
11.03.2024 10:29 Відповісти
У стольких людей достаточно мужества что бы ползти по минным полям перед тем как прыгнуть в орочьи норы, но нет никого кто бы этого пассажира в лес отвёз бы в багажнике? Опять же есть те же дроны и тд. Прилетело-- скажите что шахед, уходят лучшие, и тд и тп, пышные похороны героя с оркестром.
Помните что украинские гниды хуже московских вошей, и действуйте соответственно.
11.03.2024 10:29 Відповісти
Це свідчить про те що вкрали,крадуть і планують красти далі,при цьому ще й піарити зепошесть
11.03.2024 10:36 Відповісти
Бутусов иногда веселит не по-детски. Что значит "не став самостійним керівником ..." Стесняюсь спросить: "А что, у зеленых есть примеры "самостійних керівникiв"? Так бывает? Примеры в студию!".
Разница между Резниковым и Умеровым только в том, что первый не делал никуя, а второй что-то пытается делать. Но всем адекватным очевидно, не второй, не, тем более, первый процессы не могут являться победообразующими для Украины.
11.03.2024 10:37 Відповісти
Ось чому провалюються операції ССО, під удар потрапляють Хаймерси і Петріоти. І головне - через ось таке гинуть люди, які могли б залишитись живими.
11.03.2024 10:38 Відповісти
Та ж тюркські владики завше обзаводилися візірями!
11.03.2024 10:46 Відповісти
Якби Умеров прагнув стати самостійним керівником в Міноборони , він би не був міністром оборони . !! Кому в ОПі потрібен самостійний міністр оборони . ??
Юрій , навіть якось дивно , що ви - дивуєтесь цьому факту .
11.03.2024 10:46 Відповісти
Він констатує сталий факт...тепер "велике будівництва" буде на окопах...
11.03.2024 11:33 Відповісти
Тімошенку і ко,до лампочки звідки пиз..ти гроші,на дорогах чи на укріп спорудах.Просто зараз попит на окопи значить треба туди свою сраку прилаштувати,вже на дорогах так не платять...
11.03.2024 10:51 Відповісти
а хтось сумнівався? напевне окрім бутусова ніхто.....не може апріорі .нікому незрозумілий звідки взявся цей мерзенний зажирівший чурбан бути самостійний....такий упирів витягують і ставлять для чогось....воно просто говоряча голова більше нічого....він за всі дні на посаді -нічого ще путнього не сказав .не говорячи про те .що і нічого путнього не зробив
11.03.2024 10:52 Відповісти
Огидно дивитися на рожі Зевлади.
11.03.2024 10:56 Відповісти
Хай і далі міньйони Бутусова - Марина і Богдан - кричать на стрімах що ЗЕ буде легітимним після 20го травня, то вони й не таке зроблять, ще може й Яника повернуть в президенти
11.03.2024 11:04 Відповісти
А що не так з Мариною та Богданом...?!
Вони на політику ніяк не впливають...
11.03.2024 11:31 Відповісти
вони втирають хєрню в вуха аудиторії. 5 років - і на вихід з чемоданами, але вони чомусь хочуть щоб ця падаль з нами була до закінчення війни. А якщо вона буде тривати ще 10 років, в форматі АТО наприклад? І воєнний стан не знімуть, а? як тоді?
11.03.2024 14:52 Відповісти
Це свідчить про те шо на манєже всьо тєже
11.03.2024 11:11 Відповісти
"..і щоб дати йому можливість побудувати нові схеми освоєння державних коштів", -

Минулого тижня тут був допис про ридання мародерів Рєзнікова, яких відтіснили від корита. Позбавили контрактів на харчування військовослужбовців.
Тож яйця по 77 грн. за дюйм квадратний- це реальність вже цього року.
11.03.2024 11:11 Відповісти
Хто б сумнівався. Чи була надія, що Єрмак призначить "самостійного" ?
11.03.2024 11:11 Відповісти
Що Умєров що Сирський тепер залежать від ОПи...ото "навоюємо"...
11.03.2024 11:30 Відповісти
В МО з'явився новий шкідник..."здобули"...(
11.03.2024 11:29 Відповісти
Назначение Тимошенко говорит о том, что зе- ***** хочет лично контролировать дерибан и саботирование в МО.
11.03.2024 11:33 Відповісти
та какая там самостоятельность??? откуда??
11.03.2024 12:03 Відповісти
Умеров хто ? Узбек, казах, татарин ? З цього треба починати. Якщо узбек, то він і п'ятки буде лизати своєму .... ПАхану. Казах буде сумніватись, але буде ... Татарин який: казанський чи кримський. Від цього залежить його поведінка.
11.03.2024 12:35 Відповісти
він єврей
11.03.2024 14:29 Відповісти
Ну конечно, еврей
Какие странные люди
Они считают ,что еврей - это когда Рабинович?
11.03.2024 18:40 Відповісти
Зеля сам не самостійна людина і повністю залежна від агента ФСБ Козиря. Тому і призначає того, кого йому скажуть.
11.03.2024 13:08 Відповісти
Хто такий Козирь ?
11.03.2024 19:46 Відповісти
А в тебе Інтернету нема чи ти не вмієш ним користуватися?

https://censor.net/ru/blogs/3326536/********************************************
11.03.2024 20:30 Відповісти
....рішалу повернули,...
11.03.2024 14:46 Відповісти
11.03.2024 15:50 Відповісти
Це просто лютий *******... умєрову підіслали "смотрящєго", та й ще "крота"
11.03.2024 16:16 Відповісти
Вы это серьезно?
Умеров - человек Ермака
К нему Ермак не будет приставлять крота
Просто Умеров не успевает подчищать проебы
Костик поможет
11.03.2024 18:42 Відповісти
Ухилянт своєму ухилянту око виклює?
А на "хлібне місце" влаштує?
Схоже на те, що в МО з'явився штатний "смотрящий, що має доступ до всієї інформації, з усіма наслідками, що випливають з цих фактів?
13.03.2024 18:55 Відповісти
 
 