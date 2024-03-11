Призначення Тимошенка радником свідчить про те, що Умєров не став самостійним керівником Міноборони, - Бутусов

Призначення Кирила Тимошенка на посаду штатного радника міністра оборони Рустема Умєрова говорить про те, що Умєров не став самостійним керівником в Міноборони.

Таку думку висловив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Журналіст нагадує, що Тимошенко на державній посаді, повʼязаній з контролем регіональної влади та "великим будівництвом", користувався майном одіозного тіньового "авторитета" Давітяна та забудовника Ніконова, його компанія безпідставно отримала великі підряди від держави в медіа сфері.

"Чи може Тимошенко відповідати за імідж та комунікації Міноборони, якщо він спаплюжив свою посаду в Офісі Президента та свій власний імідж?

Складається враження, що Умєров безпідставно подарував зручні теплі місця для військовозобовʼязаного Тимошенка та для його співробітників, щоб сховати їх від мобілізації і щоб дати йому можливість побудувати нові схеми освоєння державних коштів", - пише Бутусов.

До речі, як додає журналіст, джерела Цензор.НЕТ кажуть, що Тимошенко проявляє велику цікавість та бере участь у нарадах, які Умєров проводить щодо будівництва оборонних споруд.

Раніше повідомлялося, що колишній заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко з 1 березня працює радником міністра оборони України Рустема Умєрова. Наприкінці 2022 року ЗМІ повідомляли, що Тимошенко їздить на "Porsche" за $100 тис. та орендує у забудовника Ніконова маєток на 1,2 тис. кв.м за втричі нижчою ціною.