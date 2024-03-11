Призначення Тимошенка радником свідчить про те, що Умєров не став самостійним керівником Міноборони, - Бутусов
Призначення Кирила Тимошенка на посаду штатного радника міністра оборони Рустема Умєрова говорить про те, що Умєров не став самостійним керівником в Міноборони.
Таку думку висловив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Журналіст нагадує, що Тимошенко на державній посаді, повʼязаній з контролем регіональної влади та "великим будівництвом", користувався майном одіозного тіньового "авторитета" Давітяна та забудовника Ніконова, його компанія безпідставно отримала великі підряди від держави в медіа сфері.
"Чи може Тимошенко відповідати за імідж та комунікації Міноборони, якщо він спаплюжив свою посаду в Офісі Президента та свій власний імідж?
Складається враження, що Умєров безпідставно подарував зручні теплі місця для військовозобовʼязаного Тимошенка та для його співробітників, щоб сховати їх від мобілізації і щоб дати йому можливість побудувати нові схеми освоєння державних коштів", - пише Бутусов.
До речі, як додає журналіст, джерела Цензор.НЕТ кажуть, що Тимошенко проявляє велику цікавість та бере участь у нарадах, які Умєров проводить щодо будівництва оборонних споруд.
Раніше повідомлялося, що колишній заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко з 1 березня працює радником міністра оборони України Рустема Умєрова. Наприкінці 2022 року ЗМІ повідомляли, що Тимошенко їздить на "Porsche" за $100 тис. та орендує у забудовника Ніконова маєток на 1,2 тис. кв.м за втричі нижчою ціною.
Чекаємо яйця по 27грн
шило на мило
зміна прізвищ без зміни кураторів
ціль одна
бабулєли
ну він же великий спеціаліст ще з великого крадівництва!
Скільки ж часу, він переховуюся десь, по підвалах та погребах, на покинутих селах!?
Невже, кадровики з Міноборони та Мінекономіки, швиденько його до переліку прилампічили «заброньованих»??
Ну і стерво! Типовий ухилянт з допуском від СБУ до роботи з таємними документами… Хто ж таку команду, ДАВАВ?? Невже сівкович з мертвечуком?
Помните что украинские гниды хуже московских вошей, и действуйте соответственно.
Разница между Резниковым и Умеровым только в том, что первый не делал никуя, а второй что-то пытается делать. Но всем адекватным очевидно, не второй, не, тем более, первый процессы не могут являться победообразующими для Украины.
Юрій , навіть якось дивно , що ви - дивуєтесь цьому факту .
Вони на політику ніяк не впливають...
Минулого тижня тут був допис про ридання мародерів Рєзнікова, яких відтіснили від корита. Позбавили контрактів на харчування військовослужбовців.
Тож яйця по 77 грн. за дюйм квадратний- це реальність вже цього року.
Какие странные люди
Они считают ,что еврей - это когда Рабинович?
https://censor.net/ru/blogs/3326536/********************************************
Умеров - человек Ермака
К нему Ермак не будет приставлять крота
Просто Умеров не успевает подчищать проебы
Костик поможет
А на "хлібне місце" влаштує?
Схоже на те, що в МО з'явився штатний "смотрящий, що має доступ до всієї інформації, з усіма наслідками, що випливають з цих фактів?