Ексзаступник голови ОП Тимошенко працює радником міністра оборони Умєрова

Кирило Тимошенко, колишній заступник голови Офісу Президента, з 1 березня працює радником міністра оборони України Рустема Умєрова.

Цю інформацію виданню NV офіційно підтвердили в Міністерстві оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Колишній заступник Андрія Єрмака, як розповіли NV три незалежні джерела, уже кілька тижнів працює з міністром. "Він регулярно приходить до міністерства, фактично вже працює у відомстві, має наради з Умєровим, має там кабінет і заводить у відомство свою команду", — зазначив один з урядових співрозмовників.

У пресслужбі МО на відповідний запит NV повідомили, що Тимошенко з 1 березня 2024 року обіймає посаду штатного радника міністра оборони, — на підставі відповідного наказу про його призначення.

"Основний напрямок діяльності Кирила Тимошенка — медіа та комунікації, координація інформаційної політики в Міністерстві оборони та підпорядкованих Міноборони структурах, а також побудова єдиного інформаційного порядку денного в Силах оборони України на час дії воєнного стану", — додали у пресслужбі Міноборони.

Нагадуємо, під час роботи в Офісі Президента Кирило Тимошенко був куратором найамбітнішого довоєнного проєкту Зеленського — програми "Велике будівництво". У січні 2023 року Тимошенко звільнився з ОП.