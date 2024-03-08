Ексзаступник голови ОП Тимошенко працює радником міністра оборони Умєрова
Кирило Тимошенко, колишній заступник голови Офісу Президента, з 1 березня працює радником міністра оборони України Рустема Умєрова.
Цю інформацію виданню NV офіційно підтвердили в Міністерстві оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.
Колишній заступник Андрія Єрмака, як розповіли NV три незалежні джерела, уже кілька тижнів працює з міністром. "Він регулярно приходить до міністерства, фактично вже працює у відомстві, має наради з Умєровим, має там кабінет і заводить у відомство свою команду", — зазначив один з урядових співрозмовників.
У пресслужбі МО на відповідний запит NV повідомили, що Тимошенко з 1 березня 2024 року обіймає посаду штатного радника міністра оборони, — на підставі відповідного наказу про його призначення.
"Основний напрямок діяльності Кирила Тимошенка — медіа та комунікації, координація інформаційної політики в Міністерстві оборони та підпорядкованих Міноборони структурах, а також побудова єдиного інформаційного порядку денного в Силах оборони України на час дії воєнного стану", — додали у пресслужбі Міноборони.
Нагадуємо, під час роботи в Офісі Президента Кирило Тимошенко був куратором найамбітнішого довоєнного проєкту Зеленського — програми "Велике будівництво". У січні 2023 року Тимошенко звільнився з ОП.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@Serhii_Sokolov
Оце плювок в лице вкраїнчикам. Клептоман Тимошенко замість сидіти в тюрмі працює помічником Умєрова в сфері медіа. Тобто це він курує увесь той піар з відосиками і фотосесіями Сирка, який сипеться на нас щодня. Що скаже Шабуня, який надихатись не може нового міністра оборони? (С)
А усім уважно слухати що цей додік буде ліпити.
Сцена з трьома мавпами.
так що ні грошей не буде, ні укріплень....
сдохніть, зелені гниди!
20 травня - ZE END
https://www.youtube.com/watch?v=pfwvz43QYxU
Так ось музичний ряд до цього відео від харківського гурту Spiritual Seasons. Так ось з"ясувалося, що група Spiritual Seasons підтримує кацапів, постійно виступає в Криму та неодноразово виступала на території кацапстану вже після широкомасштабного вторгнення у 2022-2023. Дійсно, група Spiritual Seasons не припиняла виступи в рашкє у 2022, 2023 (відео виступів групи на расєє - в растовє на дону, в волгоградє, в мацквє є в Гуглі та на Ютубі), більш того, керівник та соліст групи Віктор Смірнов, затятий колаборант який ненавидить незалежну Україну.
Але не зрозуміло інше - нащо ГУР МО виклало відео із знищенням кацапського кораБЛЯ та в якості музичного супроводу вибрало САМЕ МУЗИКУ У ВИКОНАННІ ПРОМОСКАЛЬСЬКОГО АНТИУКРАЇНСЬКОГО ГУРТУ ??? Чи може у Буданова таке збочене почуття "прєкраснава"??? Іншу музичну композицію ГУР МО не змогло підібрати? І чому це відео з цією музиною композицією досі висить як офіційне відео ГУР МО? Чи вже може від ГРУ ГШ РФ?????????
здається!!
Ось відео групи Spiritual Seasons з якого брався музичний ряд для офіційного відео https://www.youtube.com/watch?v=lommVlS_9fM
Не так важно , кто её сегодня исполняет !!
справа в тому, що саме ця пісня є у виконанні багатьох європейських фолкових груп і норвезьких і німецьких і австрійських, слова ті самі, але звучання інше. Тож питання лишається відкритим - ЧОМУ ГУР МО ОБИРАЄ МУЗИЧНУ КОМПОЗИЦІЮ САМЕ АНТИУКРАЇНЬКОЇ ГРУПИ??? А не наприклад норвезької чи німецької???
А назначил в МО, где можно продолжать воровать без границ.
Кстати, Тимошенко призывного возраста и был не гос. чиновником. Почему не призван в армию и не на фронте?
Мабуть, чергові нові авто підвезли з гумконвоєм для Захисників, от воно, і лягло на посаду!!
Жоден, із оточення у Зеленського, з 2019 року, так і не пішов на ФРОНТ захищати Українців …
Співпадіння…
но сперва - губозакаточный станок
ЗЄ вибудував повністю ідентичну російській мафіозну структуру влади. ЗЄ - це ***** на мінімалках.
У Зеленского талант окружать себя самыми токсичными особам
яке блін "пекло"?
це те саме що сказати що путін покарає Зєлю.
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
• агент фсб єрмак, він же «козирь», який повністю захопив владу в Україні;
• агент фсб татаров - керує всією правоохоронною системою в Україні;
• агент фсб подляк, рідний брат офіцера ГРУ РФ - рупор жОПи, має доступ до всієї держаної таємниці;
• російська консерва гетьманцев, яким керують з кремля, через агента фсб сівковича - знищує всю економіку країни через ВР;
• російська консерва смірнов - керує всією судовою владою України;
• російська консерва арахамія - агент кремля - втікач з Абхазії, за гроші абрамовича (гаманця путлера) введений до ВР народним депутатом з обов'язковою умовою, що ахлахамія повинен був очолити всю фракцію «слуга народу»;
• російська консерва шурма - агент кремля, разом з гетьманцевим знищує економіку України, головний схемщик розкрадання фінансів на Банковій;
• російська консерва таран, за допомогою якого знищувалась армія, його *****@й сховав в Словенії в якості посла, за сприянням дєрмака;
• російська консерва резніков, за допомогою якого розкрадалась армія;
• російська консерва баканов - агент кремля, екс голова СБУ, сдавав Україну;
• російська консерва деркач - агент фсб, кремля, втік з країни з дозволу найвеличнішого та сприянням єрмака;
• агент фсб наумов, він же «охотнік» - майже особисто керував всією службою СБУ, призначений боневтіком, сдав північ рашистам;
• агент фсб кулініч - сдав південь рашистам, призначений президентом за сприянням єрмака;
• агент фсб портнов, він же «казбек» й досі керує судовою системою України через смірнова, втік за кордон за сприянням найвеличнішого;
• агент фсб рабінович, він же «жолудь» втік з країни з дозволу янетряпки;
• агент фсб медведчук, він же «соколовський» - дали можливість втекти, через обмін полоненими, за сприянням козиря;
• ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗВІЛЬНЯНІ ТА НЕ ПОКАРЕНІ АГЕНТИ РОСІЇ (В ОПУ, ВРУ, СБУ, ДБР, СУДОВІЙ СИСТЕМІ І Т.Д.).
Що треба знати про ефективність та незамінність менеджерів зеленського...
То чий досвід цікавить міністра оборони: військового Генерала чи звичайного злодія???
То хто той міністр оборони насправді???
я би так і сказав, це ж крінж якийсь
Виновне не Командування медичних сил, яке видало бійцям неякісні турнікети, а той, хто про це сказав. Начмеда, який поскаржився на неякісні турнікети, понизили у посаді
За для кого?
@IgorZ_ua
Олексій Петров: Як тільки почалось Велике оборонобудівництво, так одразу Кирил Тимошенко стрибнув в крісло радника Міністра оборони! Ні, ні… Що ви? Ніяких натяків. То випадково так вийшло! Буває…
крав, краде і буде красти