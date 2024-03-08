РУС
Экс-замглавы ОП Тимошенко работает советником министра обороны Умерова

тимошенко

Кирилл Тимошенко, бывший заместитель главы Офиса президента, с 1 марта работает советником министра обороны Украины Рустема Умерова.

Эту информацию изданию NV официально подтвердили в Министерстве обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Бывший заместитель Андрея Ермака, как рассказали NV три независимых источника, уже несколько недель работает с министром. "Он регулярно приходит в министерство, фактически уже работает в ведомстве, имеет совещания с Умеровым, имеет там кабинет и заводит в ведомство свою команду", — отметил один из правительственных собеседников.

В пресс-службе МО по соответствующему запросу NV сообщили, что Тимошенко с 1 марта 2024 года занимает должность штатного советника министра обороны — на основании соответствующего приказа о его назначении.

"Основное направление деятельности Кирилла Тимошенко - медиа и коммуникации, координация информационной политики в Министерстве обороны и подчиненных Минобороны структурах, а также построение единой информационной повестки дня в Силах обороны Украины на время действия военного положения", - добавили в пресс-службе Минобороны.

Читайте также: Экс-замглавы ОП Тимошенко об обвинениях в использовании полномочий в личных интересах: НАПК проигнорировало все мои ответы, буду доказывать свою правоту в суде

Напомним, во время работы в Офисе президента Кирилл Тимошенко был куратором самого амбициозного довоенного проекта Зеленского — программы "Велике будівництво". В январе 2023 года Тимошенко уволился из ОП.

Автор: 

Минобороны (9551) Тимошенко Кирилл (433) Умеров Рустем (632)
Топ комментарии
+60
На манєже ***** тє же !
08.03.2024 20:42 Ответить
+52
Накрав на великому крадівництві тепер буде красти в міністерстві оборони?
08.03.2024 20:41 Ответить
+49
саме так !

кругооберт гуано у природі...
08.03.2024 20:48 Ответить
Як таке чмо взяв Умєров??? Воно повинно сидіти а воно ще й на тепле місце потрапило, і чим воно може допомогти Міноборони???
08.03.2024 22:15 Ответить
Та умєров таке ж чмо
08.03.2024 22:55 Ответить
Який піп такий й осередок
08.03.2024 23:18 Ответить
Serhii Sokolov

@Serhii_Sokolov

Оце плювок в лице вкраїнчикам. Клептоман Тимошенко замість сидіти в тюрмі працює помічником Умєрова в сфері медіа. Тобто це він курує увесь той піар з відосиками і фотосесіями Сирка, який сипеться на нас щодня. Що скаже Шабуня, який надихатись не може нового міністра оборони? (С)
08.03.2024 22:15 Ответить
В них інша реальність. Вам залишається дивуватись.
А усім уважно слухати що цей додік буде ліпити.
Сцена з трьома мавпами.
08.03.2024 22:17 Ответить
Скажи мені хто твій радник, я скажу хто ти! Все дуже просто. Який радник, такий і міністр. Який голова адміністрації, такий і його керівник. Яблучко від яблньки, не далеко падає....Робіть висновки, але слугам відніше, що потрібно господарям.
08.03.2024 22:28 Ответить
Говорят, что Тимошенко-решала и его кинут на построение оборонных рубежей. Это колоссальные деньги, будет из чего поживиться.
08.03.2024 22:29 Ответить
говорят что ты бот и тебя надо забанить..
08.03.2024 22:41 Ответить
Говорять, що ти зелень порхата.
08.03.2024 22:47 Ответить
Шапіто має бути знищено: слуги + младориги!
08.03.2024 22:31 Ответить
та вже ж писали, що ху..ня лупата керує будівництвом фронтових укріплень

так що ні грошей не буде, ні укріплень....
сдохніть, зелені гниди!

20 травня - ZE END
08.03.2024 22:31 Ответить
Зелені крадії 🤮🤮🤮
08.03.2024 22:34 Ответить
У этого г......на Умерова вже Федоров був радником,Єрмачілоніяк не нажреться
08.03.2024 22:39 Ответить
І тепер все стало зрозуміло про Умєрова. Інших туди не беруть.
08.03.2024 22:41 Ответить
Перемовини у Стамбулі. Березень 2022 року.
09.03.2024 11:38 Ответить
"Голубой воришка" в долі.
08.03.2024 22:46 Ответить
а я гадаю, чого деяким військовим порізали посадови оклади.
08.03.2024 22:48 Ответить
Неужели рководство государства не знало что общество будет против этой кандидатуры.!!Чем этот тип заслужил доверие Президента.По какому принципу вообще осущесвляется кадровая политика.Что главное в этой работе .И таких действий множество.Случай с Зал.Превозносили как великого полководства.Сняли дали Героя и отправили послом и вто времья когда в армии наблюдается кадровый голод и пр.пр.
08.03.2024 22:52 Ответить
Да срати нетряпка хотів на нарід, бо то тупе бидло, гріх не посрати на баранів
08.03.2024 22:57 Ответить
Принцип відбору один - вміти красти та заности до жОПи!
09.03.2024 16:57 Ответить
Зелена пліснява заразила всі органи влади, оргни самоуправління, прокуратури, судів, правоохоронних органів і різко увірвался до ЗСУ. Нарід 73% дав їм таку можливість і вони без сорому і совісті руйнують Україну і на останньому набивають свої кармани.
08.03.2024 22:56 Ответить
Народ, пам"ятаєте нещодавнє відео від ГУР МО про знищення кацапського кораБЛЯ "сєргєй котов"?
https://www.youtube.com/watch?v=pfwvz43QYxU
Так ось музичний ряд до цього відео від харківського гурту Spiritual Seasons. Так ось з"ясувалося, що група Spiritual Seasons підтримує кацапів, постійно виступає в Криму та неодноразово виступала на території кацапстану вже після широкомасштабного вторгнення у 2022-2023. Дійсно, група Spiritual Seasons не припиняла виступи в рашкє у 2022, 2023 (відео виступів групи на расєє - в растовє на дону, в волгоградє, в мацквє є в Гуглі та на Ютубі), більш того, керівник та соліст групи Віктор Смірнов, затятий колаборант який ненавидить незалежну Україну.
Але не зрозуміло інше - нащо ГУР МО виклало відео із знищенням кацапського кораБЛЯ та в якості музичного супроводу вибрало САМЕ МУЗИКУ У ВИКОНАННІ ПРОМОСКАЛЬСЬКОГО АНТИУКРАЇНСЬКОГО ГУРТУ ??? Чи може у Буданова таке збочене почуття "прєкраснава"??? Іншу музичну композицію ГУР МО не змогло підібрати? І чому це відео з цією музиною композицією досі висить як офіційне відео ГУР МО? Чи вже може від ГРУ ГШ РФ?????????
08.03.2024 22:56 Ответить
Норвежзькою мовою був музикальний супровід про вікінгів , так мені
здається!!
08.03.2024 23:27 Ответить
Щоб не здавалось, просто порівняйте: ось офіційне відео з музичним рядом https://www.youtube.com/watch?v=pfwvz43QYxU
Ось відео групи Spiritual Seasons з якого брався музичний ряд для офіційного відео https://www.youtube.com/watch?v=lommVlS_9fM
08.03.2024 23:35 Ответить
Дякую 🙁
08.03.2024 23:39 Ответить
Ну вообще текст на норвежском, а так боевая песня викингов 11 века. villeman og magnhild (old version)

Не так важно , кто её сегодня исполняет !!
08.03.2024 23:47 Ответить
знов какаяразніца? ну хто б сумнівівся...

справа в тому, що саме ця пісня є у виконанні багатьох європейських фолкових груп і норвезьких і німецьких і австрійських, слова ті самі, але звучання інше. Тож питання лишається відкритим - ЧОМУ ГУР МО ОБИРАЄ МУЗИЧНУ КОМПОЗИЦІЮ САМЕ АНТИУКРАЇНЬКОЇ ГРУПИ??? А не наприклад норвезької чи німецької???
08.03.2024 23:59 Ответить
Чому?чому? А тому що авторові відеоряду подобається саме ця група, або саме її виконання. Ось і все
09.03.2024 12:17 Ответить
Какая разница!!!???
09.03.2024 18:30 Ответить
може тому,що вони адіннарод? або,як говорили в Мауглі:ми с табой одной крові....
09.03.2024 09:16 Ответить
То Ви не розумієте тонкого гумору Буданова. Можна було ще під пісню Кобзона знищення кацаської лоханки показати, теж норм.
09.03.2024 10:04 Ответить
Смотрящим поставили
08.03.2024 22:58 Ответить
Умєр такий же гандон як і попередній міністр, якщо не гірший. Типовий представник зеленої команди.
08.03.2024 23:04 Ответить
пристрелить и прикопать
08.03.2024 23:09 Ответить
Ну, почему этого Тимошенко Зеленский не назначил послом в одну из Африканских стран?
А назначил в МО, где можно продолжать воровать без границ.
Кстати, Тимошенко призывного возраста и был не гос. чиновником. Почему не призван в армию и не на фронте?
08.03.2024 23:33 Ответить
Для цього і радник, і ще зарплата мабуть тисяч двісті, читав що другий фігурант скандалів буратіно коломойского кацапский дебіл гогішвілі той шо маші, та шо при янелохе, радник буданова якщо це так, то це повна срака, яку вони положили на нарід України. Зрадники!
09.03.2024 07:50 Ответить
Ухилився гнида, від служби в ЗСУ чи НацГвардії, щоб тільки Україну НЕ захищати!
Мабуть, чергові нові авто підвезли з гумконвоєм для Захисників, от воно, і лягло на посаду!!

Жоден, із оточення у Зеленського, з 2019 року, так і не пішов на ФРОНТ захищати Українців …
Співпадіння…
08.03.2024 23:35 Ответить
Потужна ЗЕКОманда наберає нових обертів.... Для зливу країни все готово .. Раунд другий починається
08.03.2024 23:44 Ответить
сейчас им денег, ракет и джавеленивов США насыпет, аж целый мешок 🤣🤣🤣
но сперва - губозакаточный станок
09.03.2024 00:34 Ответить
І щуку кинули - у річку... (с)
09.03.2024 00:47 Ответить
Редкостная тварь и вор.
09.03.2024 00:56 Ответить
То тільки ЗЕлені кретини могли призначити цього жуліка тіМашонку призначити на цей пост
09.03.2024 01:01 Ответить
Где сейчас в Украине можно воровать больше всего? Правильно в министерстве обороны. Для это Зеленский туда Тимошенко и назначил.
09.03.2024 01:18 Ответить
Та що можна вкрасти у тому департаменті "медіа" ? Пачку паперів і папу компакт-дисків?
09.03.2024 10:07 Ответить
Когось це дивує?

ЗЄ вибудував повністю ідентичну російській мафіозну структуру влади. ЗЄ - це ***** на мінімалках.
09.03.2024 02:16 Ответить
Одного яйценосного казнокрада убрали, так второго матерого казнокрада впиндюрили в МО.

У Зеленского талант окружать себя самыми токсичными особам
09.03.2024 02:24 Ответить
Це та зелена паскуда, що вкрала волонтерського джипа?
09.03.2024 02:38 Ответить
Горіти вам у пеклі, Зелені падлюки що розкрадають оборонний бюджет. Нема в вас нічого від людини
09.03.2024 03:26 Ответить
а ти почитай про Яхве.
яке блін "пекло"?
це те саме що сказати що путін покарає Зєлю.
09.03.2024 12:53 Ответить
Цікаво, і чого може нарадити цей Тимошенко Умерова? Хіба що поділиться досвідом як краще красти на будівництві фортифікаційних споруд? Адже досвід тириння на будівництві доріг у того неабиякий. Просто Зеленський уберігає свого дружка від мобілізації. Не здивуюсь, якщо всі його кварталівські дружки стануть радниками керівників різних держустанов.
09.03.2024 07:19 Ответить
зеленая Нарко Мразь продолжает зарабатывать на крови, очередной схемщик за откаты для Оманского боневтика, их хорошо научил воровать на дорогах беня, Хламидия, корниенко, халимон теперь кирюша с умеровым научат как воровать на оборонке....вот это зелеДрочеры ваш выбор...
09.03.2024 07:21 Ответить
Пасматріте на его честнае ліцо(с)
09.03.2024 07:27 Ответить
Як же вони за…бали, с…ки! Випробовують народне терпінння.
09.03.2024 07:28 Ответить
Це вже щось із ,не знаю як назвати, без всякого указу , наказу працює МО, а тепер тільки оьявив, замінив Арестовича( Оферостовича) на не "потопляємих" Тимошенків
09.03.2024 07:33 Ответить
ну значить Арестович скоро ОП очолить
09.03.2024 08:12 Ответить
бубочкі якраз такі і потрібні, як Люся Обдристович.
09.03.2024 08:15 Ответить
Він зараз в Монако відпочиває, готує політичну партію видно
09.03.2024 14:52 Ответить
Ага, цей киРИЛО нарадить. Чого тільки варта його хвамілія. Ти.Мошонка. Це прямо тавро якесь на таку хвамілію. Чого тільки варта стара з косою, Бздюля Ти.Мошонка, на ній клейма ніде ставити.
09.03.2024 08:14 Ответить
Глиняну треба виручати, тому й повернули. А може то знак, що вибори скоро?)
09.03.2024 08:17 Ответить
Це все, що треба знати про Умєрова - потвора на підсосі у дерьмака
09.03.2024 08:22 Ответить
То есть ,эта падла,животное,,имеет полный доступ до всего? Каждый день пребывания гнусавого,нас ведёт. к катасрофе
09.03.2024 08:27 Ответить
а ослом в гондурас нельзя эту гниду отправить ?????
09.03.2024 08:34 Ответить
нічого дивного не бачу, умеров потребує порад, бо на сьогодні тільки тимошенко і ніхто інший може бути корисним
09.03.2024 08:55 Ответить
Дивно. А чому б не мобілізувати цього чоловіка призовного віку у ЗСУ, щоб він віддав борг Батьківщині, яка зробила його, як мінімум, доларовим мультимільйонером? Видно ж, що людина талановита в усьому - був би чудовий штурмовик через місяць підготовки. Чи это другое?
09.03.2024 09:07 Ответить
Здається, що усю цю "зелену" погань знищити може тільки громадянська війна.
09.03.2024 09:30 Ответить
Малюк займись безпекою України чи ти такий же як і вся зелена погань. В Україні знайдеться хоч одна незаплямована чесна людина при посаді як вести справи партнерам з такими покидьками
09.03.2024 09:30 Ответить
Наші захисники на фронті всіх рашистів які воюють проти України називають під@рами, а весь народ України, тих, хто окупував жОПу та владу теж називають під@расами! В чому різниця? Ні в чому і одні і другі під@раси намагаються знищити Україну...
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
09.03.2024 09:35 Ответить
Підори з усіх сторін!
09.03.2024 14:50 Ответить
Зрадники та колаборанти кремля яких й досі покриває та кришує так званий президент:
• агент фсб єрмак, він же «козирь», який повністю захопив владу в Україні;
• агент фсб татаров - керує всією правоохоронною системою в Україні;
• агент фсб подляк, рідний брат офіцера ГРУ РФ - рупор жОПи, має доступ до всієї держаної таємниці;
• російська консерва гетьманцев, яким керують з кремля, через агента фсб сівковича - знищує всю економіку країни через ВР;
• російська консерва смірнов - керує всією судовою владою України;
• російська консерва арахамія - агент кремля - втікач з Абхазії, за гроші абрамовича (гаманця путлера) введений до ВР народним депутатом з обов'язковою умовою, що ахлахамія повинен був очолити всю фракцію «слуга народу»;
• російська консерва шурма - агент кремля, разом з гетьманцевим знищує економіку України, головний схемщик розкрадання фінансів на Банковій;
• російська консерва таран, за допомогою якого знищувалась армія, його *****@й сховав в Словенії в якості посла, за сприянням дєрмака;
• російська консерва резніков, за допомогою якого розкрадалась армія;
• російська консерва баканов - агент кремля, екс голова СБУ, сдавав Україну;
• російська консерва деркач - агент фсб, кремля, втік з країни з дозволу найвеличнішого та сприянням єрмака;
• агент фсб наумов, він же «охотнік» - майже особисто керував всією службою СБУ, призначений боневтіком, сдав північ рашистам;
• агент фсб кулініч - сдав південь рашистам, призначений президентом за сприянням єрмака;
• агент фсб портнов, він же «казбек» й досі керує судовою системою України через смірнова, втік за кордон за сприянням найвеличнішого;
• агент фсб рабінович, він же «жолудь» втік з країни з дозволу янетряпки;
• агент фсб медведчук, він же «соколовський» - дали можливість втекти, через обмін полоненими, за сприянням козиря;
• ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗВІЛЬНЯНІ ТА НЕ ПОКАРЕНІ АГЕНТИ РОСІЇ (В ОПУ, ВРУ, СБУ, ДБР, СУДОВІЙ СИСТЕМІ І Т.Д.).
Що треба знати про ефективність та незамінність менеджерів зеленського...
09.03.2024 09:51 Ответить
09.03.2024 10:10 Ответить
Ця влада приречена. Тільки коли це станеться ? Скільки ще її терпіти ?
09.03.2024 10:51 Ответить
Скоріше Україна приречена прицій владі
09.03.2024 14:54 Ответить
недомерок обсос
09.03.2024 11:06 Ответить
Залужний умерову не потрібний, тому його звільняють з ЗСУ, а от ця падлюка, яка каталась на гуманітарній автівці - потрібна…
То чий досвід цікавить міністра оборони: військового Генерала чи звичайного злодія???
То хто той міністр оборони насправді???
09.03.2024 11:08 Ответить
Триндець ... Зелені: шо за фігня?! Ду-у-уже цінний кадр ...
09.03.2024 12:27 Ответить
Ну не відставного нещодавно генерала ЗСУ в МОУ брати? Взяли,як і належить у нашій владі, вже досвідчену особу на крадіжці гум. допомоги..
09.03.2024 13:03 Ответить
а тепер поставимо себе на місце "реднека" = ми ОСЬ ЦИМ допомагаємо???? ......
я би так і сказав, це ж крінж якийсь
09.03.2024 12:56 Ответить
Ще одна ілюстрація приказки "Лайно не тоне"
09.03.2024 13:03 Ответить
Країна мрії ВовиЗеленського - нагороджують непричасних, судять невинних.
Виновне не Командування медичних сил, яке видало бійцям неякісні турнікети, а той, хто про це сказав. Начмеда, який поскаржився на неякісні турнікети, понизили у посаді
09.03.2024 13:07 Ответить
09.03.2024 13:08 Ответить
... і "щуку" кинули у річку!
09.03.2024 14:01 Ответить
Продовження серіалу "Лайно не тоне".
09.03.2024 14:38 Ответить
Це сьомий ефективний менеджер Зе команди! За що Україні таке лайно? Що з нами не так? Іде війна на виживання!!!!! А отаких мудаков тягне до влади,до корита,чому воно не в окопі з лопатою????
09.03.2024 14:48 Ответить
смотрящих распихивают по жирным местам, тимошенко в разном гавне был замешан, одним больше, одним меньше, какая разница. Только когда США и союзники не дадут грошей, не треба спрашивать, А ПАЧЕМУ???
09.03.2024 15:21 Ответить
09.03.2024 17:38 Ответить
Не наворовался, опять велике крадивництао. Только у армии.
09.03.2024 18:12 Ответить
І в полє жнєц, і на дудє ігрєц !!! От хто зміг би зібрати до купи стільки придурків ? А зелений зміг ! Нагородити Золотим Хрестом воїнів і ще пса (Патрона ). А зелений зміг !!! Який стимул після цього у воїнів ?
09.03.2024 18:33 Ответить
І після цього Ви хочете ,щоб громадяни шли на фронт?
За для кого?
09.03.2024 19:27 Ответить
Прийде час - за все гнида відповість!
09.03.2024 20:25 Ответить
Зелёные пристроили своего засранца
09.03.2024 22:16 Ответить
Igor Zubkov ✙

@IgorZ_ua

Олексій Петров: Як тільки почалось Велике оборонобудівництво, так одразу Кирил Тимошенко стрибнув в крісло радника Міністра оборони! Ні, ні… Що ви? Ніяких натяків. То випадково так вийшло! Буває…
09.03.2024 22:42 Ответить
Умер- вмер, навʼязали злодія
крав, краде і буде красти
10.03.2024 00:51 Ответить
Тільки карлики і гідроцефали приведуть нас до світлого майбутнього...
10.03.2024 14:04 Ответить
