Экс-замглавы ОП Тимошенко работает советником министра обороны Умерова

Кирилл Тимошенко, бывший заместитель главы Офиса президента, с 1 марта работает советником министра обороны Украины Рустема Умерова.

Эту информацию изданию NV официально подтвердили в Министерстве обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Бывший заместитель Андрея Ермака, как рассказали NV три независимых источника, уже несколько недель работает с министром. "Он регулярно приходит в министерство, фактически уже работает в ведомстве, имеет совещания с Умеровым, имеет там кабинет и заводит в ведомство свою команду", — отметил один из правительственных собеседников.

В пресс-службе МО по соответствующему запросу NV сообщили, что Тимошенко с 1 марта 2024 года занимает должность штатного советника министра обороны — на основании соответствующего приказа о его назначении.

"Основное направление деятельности Кирилла Тимошенко - медиа и коммуникации, координация информационной политики в Министерстве обороны и подчиненных Минобороны структурах, а также построение единой информационной повестки дня в Силах обороны Украины на время действия военного положения", - добавили в пресс-службе Минобороны.

Напомним, во время работы в Офисе президента Кирилл Тимошенко был куратором самого амбициозного довоенного проекта Зеленского — программы "Велике будівництво". В январе 2023 года Тимошенко уволился из ОП.