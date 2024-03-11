Ексречника МЗС Ніколенка призначили генконсулом України в Торонто
Колишнього речника МЗС України Олега Ніколенка призначили на посаду генерального консула України в Торонто (Канада).
Про це Ніколенко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Новий розділ. Нова відповідальність. Нові можливості просувати інтереси України та українців і наближати Перемогу. Дякую міністру Дмитру Кулебі та Президенту України Володимиру Зеленському за довіру", - написав Ніколенко.
