Ексречника МЗС Ніколенка призначили генконсулом України в Торонто

Колишнього речника МЗС України Олега Ніколенка призначили на посаду генерального консула України в Торонто (Канада).

Про це Ніколенко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Новий розділ. Нова відповідальність. Нові можливості просувати інтереси України та українців і наближати Перемогу. Дякую міністру Дмитру Кулебі та Президенту України Володимиру Зеленському за довіру", - написав Ніколенко.

Також читайте: Блокування польсько-українського кордону не має виправдання, - МЗС