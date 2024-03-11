УКР
Ексречника МЗС Ніколенка призначили генконсулом України в Торонто

Колишнього речника МЗС України Олега Ніколенка призначили на посаду генерального консула України в Торонто (Канада).

Про це Ніколенко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Новий розділ. Нова відповідальність. Нові можливості просувати інтереси України та українців і наближати Перемогу. Дякую міністру Дмитру Кулебі та Президенту України Володимиру Зеленському за довіру", - написав Ніколенко.

Канада (2262) консульство (313) Ніколенко Олег (365)
+10
Дипломатичними посадами, торгують КВНщики….
Послиця, може підтвердити…
11.03.2024 12:19 Відповісти
+5
Телебаченню Торонто на допомогу?
11.03.2024 12:15 Відповісти
+5
Яка нісенітниця ! У нас дипломатів у дип.корпусі не залишилося. Тільки посіпаки Зеленського.
11.03.2024 12:22 Відповісти
Він все одно буде на підтанцовках кварталу 95.
показати весь коментар
11.03.2024 12:23 Відповісти
Интересно куда назначат спикера Игната.
показати весь коментар
11.03.2024 12:16 Відповісти
А що всіх речників кудись призначають? Це обов'язкова умова?
показати весь коментар
11.03.2024 12:18 Відповісти
Так Посліця в Канаді людина Шурми!
показати весь коментар
11.03.2024 12:33 Відповісти
Олекса́ндр Микола́йович Поліщу́к (https://uk.wikipedia.org/wiki/1963 1963 ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 заступник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністра оборони України з 23 жовтня 2019 по 28 липня 2023 року. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80 Генерал-майор запасу. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97 Надзвичайний і Повноважний Посол України в Індії з 20 червня 2023 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-1 [1] .
Кажуть, в Індії був високопрофесійний дипломат.
показати весь коментар
11.03.2024 12:44 Відповісти
Питання до зеленої влади, а навіщо взагалі існує Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка і держава витрачає значні кошти на підготовку відповідних фахівців, якщо для призначення на дипломатичні посади профільна освіта не потрібна. З таким підходом сантехніка можна призначити на посаду лікаря проктолога..
показати весь коментар
11.03.2024 13:12 Відповісти
Це той креативний тоді ще у середені 22р заявив що блазееь з своєю сворою(де був смотрящий єрмак невідомо) заявив ховалися у бункері і жрали "мівіну",запиваючи кон'яком за 1000$ бутилка.Да кар'єра стрімко пішла у гору.
показати весь коментар
11.03.2024 12:26 Відповісти
А на фронт не,Хэйтеры мешают?
показати весь коментар
11.03.2024 12:31 Відповісти
Пліснява старанно добиває міжнародну підтримку Україини. Цікаво, з якою метою?
показати весь коментар
11.03.2024 12:31 Відповісти
До папи з Рима, він мету вже окреслив.
показати весь коментар
11.03.2024 12:37 Відповісти
Так закройте нах ваше КИМО! Там 5 лет получится нужно, чтобы очередному дол...бу, назначенному опой, просто бумаги на подпись подносить!
показати весь коментар
11.03.2024 17:36 Відповісти
 
 