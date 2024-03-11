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Экс-спикера МИД Николенко назначили генконсулом Украины в Торонто

ніколенко

Бывший спикер МИД Украины Олег Николенко назначен на должность генерального консула Украины в Торонто (Канада).

Об этом Николенко сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Новый раздел. Новая ответственность. Новые возможности продвигать интересы Украины и украинцев и приближать Победу. Благодарю министра Дмитрия Кулебу и Президента Украины Владимира Зеленского за доверие", - написал Николенко.

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Автор: 

Канада (2096) консульство (470) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+10
Дипломатичними посадами, торгують КВНщики….
Послиця, може підтвердити…
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11.03.2024 12:19
+5
Телебаченню Торонто на допомогу?
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11.03.2024 12:15
+5
Яка нісенітниця ! У нас дипломатів у дип.корпусі не залишилося. Тільки посіпаки Зеленського.
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11.03.2024 12:22
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Телебаченню Торонто на допомогу?
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11.03.2024 12:15 Ответить
Він все одно буде на підтанцовках кварталу 95.
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11.03.2024 12:23 Ответить
Интересно куда назначат спикера Игната.
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11.03.2024 12:16 Ответить
А що всіх речників кудись призначають? Це обов'язкова умова?
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11.03.2024 12:18 Ответить
Дипломатичними посадами, торгують КВНщики….
Послиця, може підтвердити…
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11.03.2024 12:19 Ответить
Так Посліця в Канаді людина Шурми!
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11.03.2024 12:33 Ответить
Яка нісенітниця ! У нас дипломатів у дип.корпусі не залишилося. Тільки посіпаки Зеленського.
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11.03.2024 12:22 Ответить
Олекса́ндр Микола́йович Поліщу́к (https://uk.wikipedia.org/wiki/1963 1963 ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 заступник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністра оборони України з 23 жовтня 2019 по 28 липня 2023 року. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80 Генерал-майор запасу. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97 Надзвичайний і Повноважний Посол України в Індії з 20 червня 2023 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-1 [1] .
Кажуть, в Індії був високопрофесійний дипломат.
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11.03.2024 12:44 Ответить
Питання до зеленої влади, а навіщо взагалі існує Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка і держава витрачає значні кошти на підготовку відповідних фахівців, якщо для призначення на дипломатичні посади профільна освіта не потрібна. З таким підходом сантехніка можна призначити на посаду лікаря проктолога..
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11.03.2024 13:12 Ответить
Це той креативний тоді ще у середені 22р заявив що блазееь з своєю сворою(де був смотрящий єрмак невідомо) заявив ховалися у бункері і жрали "мівіну",запиваючи кон'яком за 1000$ бутилка.Да кар'єра стрімко пішла у гору.
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11.03.2024 12:26 Ответить
А на фронт не,Хэйтеры мешают?
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11.03.2024 12:31 Ответить
Пліснява старанно добиває міжнародну підтримку Україини. Цікаво, з якою метою?
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11.03.2024 12:31 Ответить
До папи з Рима, він мету вже окреслив.
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11.03.2024 12:37 Ответить
Так закройте нах ваше КИМО! Там 5 лет получится нужно, чтобы очередному дол...бу, назначенному опой, просто бумаги на подпись подносить!
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11.03.2024 17:36 Ответить
 
 