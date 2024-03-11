Экс-спикера МИД Николенко назначили генконсулом Украины в Торонто
Бывший спикер МИД Украины Олег Николенко назначен на должность генерального консула Украины в Торонто (Канада).
Об этом Николенко сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Новый раздел. Новая ответственность. Новые возможности продвигать интересы Украины и украинцев и приближать Победу. Благодарю министра Дмитрия Кулебу и Президента Украины Владимира Зеленского за доверие", - написал Николенко.
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Кажуть, в Індії був високопрофесійний дипломат.