Экс-спикера МИД Николенко назначили генконсулом Украины в Торонто

Бывший спикер МИД Украины Олег Николенко назначен на должность генерального консула Украины в Торонто (Канада).

Об этом Николенко сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Новый раздел. Новая ответственность. Новые возможности продвигать интересы Украины и украинцев и приближать Победу. Благодарю министра Дмитрия Кулебу и Президента Украины Владимира Зеленского за доверие", - написал Николенко.

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