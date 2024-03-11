На Херсонщині на ворожій міні підірвався чоловік: у нього травматична ампутація руки та ноги
У селі Андріївка Калинівської громади Херсонської області на російській міні підірвався 24-річний чоловік, зазнавши важких поранень. Лікарі борються за його життя.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що подія трапилася поблизу села Андріївка Калинівської громади. 24-річний чоловік натрапив на міну в полі.
"Внаслідок детонації він отримав важкі поранення: вибухову травму, травматичну ампутацію руки та ноги, поранення шиї, тулуба", - йдеться у повідомленні.
У ОВА, додали, що наразі медики борються за життя потерпілого на операційному столі.
Вони масштабно можуть, за участю «дивних осіб з ОПУ»… Роботящі, їм ще в кадрах і допишуть🤑 + % в трудову книжку, за розмінування території України …! Ох і роботящі… Західні Партнери, знають набагато більше про них. Відомі особи, усе роблять, тільки згідно з Регламентом КМУ, щоб була ПОВНА особиста та кругово безвідповідальність!!
Як і з Харківськіми угодами від азірова-литвина!