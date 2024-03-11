УКР
На Херсонщині на ворожій міні підірвався чоловік: у нього травматична ампутація руки та ноги

У селі Андріївка Калинівської громади Херсонської області на російській міні підірвався 24-річний чоловік, зазнавши важких поранень. Лікарі борються за його життя.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що подія трапилася поблизу села Андріївка Калинівської громади. 24-річний чоловік натрапив на міну в полі.

"Внаслідок детонації він отримав важкі поранення: вибухову травму, травматичну ампутацію руки та ноги, поранення шиї, тулуба", - йдеться у повідомленні.

У ОВА, додали, що наразі медики борються за життя потерпілого на операційному столі.

